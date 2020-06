Pohjois-Ruotsin Jällivaara varoittaa: Tilanne on vaarallinen, koronavirus leviää hallitsemattomasti

Jällivaarassa on noin 17 000 asukasta. Kuvituskuva.

Jällivaaran kunta Ruotsin Lapissa varoittaa asukkaitaan hallitsemattomasti leviävästä koronaviruksesta. Kunta kuvailee tilanteen pahentuneen entisestään ja vetoaa asukkaisiin, jotta nämä tekisivät kaikkensa estääkseen viruksen leviämisen.

– COVID-19 leviää nyt kunnassa hallitsemattomasti ja vaarallisesti. Sairastuvuus on Norrbottenin alueella huolestuttavan korkea. Kehotamme varovaisuuteen. Kaikkien on otettava vastuu tartuntojen leviämisen rajoittamiseksi. Tilanne on akuutti, kunta varoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Tartunnat leviävät kunnan mukaan erityisesti vanhustenhoidossa. Myös kaivosyhtiö LKAB:n työntekijöiden joukossa on kymmeniä tartuntoja. Tartuntatautilääkäti Anders Nystedt sanoo Ruotsin televisiolle SVT:lle (siirryt toiseen palveluun), että monet kunnassa nyt leviävistä tartunnoista ovat yhteydessä kaivoksen työntekijöihin.

Monilla työpaikoilla on nyt paljon sairastuneita, ja pahimmillaan esimerkiksi hoivayksikön työntekijöistä 70 prosenttia on ollut yhtä aikaa sairauslomalla. Kunta kehottaa kaikkia tekemään etätöitä, jos siihen vain on mahdollisuus.

Ihmisiä kehotetaan myös muistamaan kahden metrin turvaväli, pesemään käsiään ja pysymään kotona, jos oireita ilmaantuu. Kunnassa suljetaan (siirryt toiseen palveluun) nyt kirjasto, urheiluhalli, uimahallit ja nuorisotilat.

SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kunta vetoaa myös, että julkinen liikenne kuntaan ja kunnasta keskeytettäisiin. Junaliikenne on jo poikki aiemmin sattuneen onnettomuuden vuoksi.

"Erittäin vakava tilanne"

– Olemme siirtymässä erittäin vakavaan tilanteeseen, kertoo Jällivaaran kunnan kriisinhallintaryhmän viestintäpäällikkö Stefan Nieminen Ylelle.

Runsaan 17 500 asukkaan Jällivaarassa on raportoitu 128 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tuhatta asukasta kohden tartuntoja on 7,3, kirjoittaa Aftonbladet-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Niemisen mukaan pandemian alussa koronavirustestejä tehtiin hyvin vähän. Nyt testejä on tehty paljon ja suhteelliset tartuntaluvut ovat Jällivaarassa Pohjois-Ruotsin eli Norrbottenin alueella korkeimmat.

Niemisen mukaan Jällivaaran kunnan hoitolaitoksissa on kuollut arviolta 15 ihmistä koronavirukseen lyhyen ajan sisään. Kaikkia ei ole testattu, mutta Nieminen sanoo arvion perustuvan siihen, onko ikäihmisillä ollut koronaan liittyviä oireita.

Norrbottenin läänissä työskentelevä tartuntatautilääkäri Jonas Hansson suhtautuu tilanteeseen kuitenkin Jällivaaran kuntaa rauhallisemmin. Muun muasa sanomalehti Dagens Nyheterin julkaisemassa (siirryt toiseen palveluun) uutistoimisto TT:n uutisessa hän vakuuttaa, ettei tartuntatilanne ole hallitsematon.

