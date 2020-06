Lapsiperheiden avuntarve on nyt kova eikä hellitä hetkessä – avustusjärjestön tiiminvetäjä: “Jouluun asti puretaan näitä jonoja”

Koronakriisi iski voimalla moniin lapsiperheisiin. Lapset jäivät kotiin ja vanhemmat pahimmillaan työttömiksi.

Lastensuojelun Keskusliiton viime viikolla (siirryt toiseen palveluun) julkaiseman selvityksen mukaan noin 55 000 uutta lapsiperhettä kokee nyt niukkuutta koronakriisin takia.

Avustusjärjestöjen rooli on kasvanut poikkeukselliseksi.

– Avuntarve on selvästi kovempi kuin normaalisti. Saamme jatkuvalla syötöllä uusia avunpyyntöjä. Tällaista avunpyyntötulvaa ei ole aiemmin ollut, kertoo lapsiperheitä auttavan Hope ry:n Turun tiiminvetäjä Susanna Heinonen.

Valtakunnallisesti toimiva Hope ry keskittyy normaalisti pääosin vaateapuun, mutta korona-aikana vaateapu vaihtui ruoka-apuun. Sille on ollut suuri kysyntä. Kevään aikana Hope ry jakoi ruoka-apua koko Suomessa yli 4 000 perheeseen, ja samanaikaisesti esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry on lahjoitusten turvin ohjannut jo yli 400 000 euroa ruokatukea lapsiperheille.

Lapsiperheiden avuntarve on nähty myös muiden järjestöjen ja seurakuntien järjestämissä ruokajakeluissa.

– Hakijoiden määrä on noussut runsaasta 300:sta jopa 500:aan. Eläkeläiset ovat normaalisti suurin ryhmä, mutta nyt joukossa on paljon nuorempaa väkeä ja lapsiperheitä. Ikinä ennen ei ole tullut näin paljon kyselyitä siitä, milloin ruokaa saa ja onko sitä jäljellä, kertoo porilaisen Elämän Eliksiirin toiminnanjohtaja Riitta Ahonen.

Ensimmäistä kertaa Ahosen 20 vuotta kestäneen avustusuran aikana ruoka on ollut lähellä loppua kesken. Leipää on aina riittänyt, mutta muusta jaettavasta on ollut pulaa.

Pulaa kesävaatteista

Kun koronarajoitukset lievenivät, avustusjärjestöt pystyivät palaamaan normaalimpaan arkeen. Hope ry jatkoi vaateapuaan. Kysyntä on ollut kova.

– Pyyntöjä on ollut äärettömän paljon. On ollut huutava pula kesävaatteista ja kesäkengistä. Kirpputorit eivät ole olleet auki, ja nyt kun ovat, ei perheillä ole välttämättä taloudellisia varoja mennä edes kirpputorille, kertoo Susanna Heinonen.

Hope Turun tiiminvetäjä Susanna Heinonen kertoo, että ihmisten auttamishalu on kasvanut samaa tahtia avuntarpeen kanssa. Lahjoituksia olisi tulossa, mutta niitä ei koronarajoitusten vuoksi voitu ottaa vastaan. Elokuussa tavaraa aletaan taas ottaa normaalisti. Paula Collin / Yle

Avustusjärjestöissä arvellaan, että avuntarve tulee jatkumaan pitkään.

– Uusia asiakkaita olisi tulossa niin paljon, että jouluun asti puretaan näitä jonoja. Kevään vaikutukset tulevat näkymään kauan, enkä usko että tämän vuoden puolella helpottaa, Heinonen sanoo.

Samaa epäillään myös Elämän eliksiirissä.

– Työttömyys on lisääntynyt, joten kyllä avuntarve jatkuu. Ruoan hakijoiden määrä voi pudota vähän, mutta ei se kokonaan aiempaan palaudu, arvelee Riitta Ahonen.

