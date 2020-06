Susipartiota soimataan somessa, mutta autetaan kentällä – suden ja ihmisen rinnakkaiseloon etsitään apua aidoista ja asennekasvatuksesta

SusiLife-hanke on kuusivuotinen, joten lopulliset tulokset ovat selvillä vasta muutaman vuoden kuluttua.

SusiLife-hanke on kuusivuotinen, joten lopulliset tulokset ovat selvillä vasta muutaman vuoden kuluttua. Tuomo Björksten / Yle

Syksyllä käynnistynyt miljoonahanke on saanut varovaisen innostuneen vastaanoton.

Suden ja ihmisen rinnakkaiseloon tähtäävää SusiLife-hanke käynnistyi viime vuoden lokakuussa.

Takana on vajaat yhdeksän kuukautta, mutta jo nyt on käynyt selväksi, että susitilanne vaatii ratkaisuja.

Tästä kielii muun muassa se, että hanketta koordinoiva Luonnonvarakeskus ja muut mukana olevat tahot ovat saaneet satoja yhteydenottoja: ihmiset ovat lähettäneet kysymyksiä, toiveita ja ehdotuksia.

Kipukohdat tiedossa, nyt odotetaan ratkaisuja

Hankkeen tieteellinen johtaja Katja Holmala kertoo, että selvästi suurin osa suomalaisista on suhtautunut kehitystyöhön varovaisen myönteisesti ja toiveikkaasti.

– Meillä on ollut jo useita vuosia tiedossa kipukohtia, joihin tulisi puuttua, mutta aiemmin siihen ei ole ollut resursseja.

Nyt EU-rahaa on käytettävissä peräti 5,5 miljoonaa euroa.

Holmalan mukaan alussa ilmassa oli myös ylisuuria odotuksia, että kaikki ongelmat ratkeavat.

– Se ei valitettavasti pidä paikkaansa, vaan olemme keskittyneet asioihin, joiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri, Holmala toteaa.

Keskeiset tavoitteet ovat parantaa susikannan arviointia, ehkäistä susivahinkoja, lisätä kansalaisten yhteistyötä ja estää susien salametsästystä.

Tällä viikolla julkaistu suden kanta-arvio on ensimmäinen, missä on hyödynnetty uutta todennäköisyysmallia. Arvioinnissa myös DNA-kartoitusten merkitys on kasvanut. Lasse Isokangas / Yle

Vastustus kulminoituu eräpartioon

Ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet pääosin hankkeen suunnitteluun.

Käytäntöön pääsi ensimmäisenä kiinni Itä-Suomen poliisin ja Metsähallituksen erätarkastajan yhteinen eräpartio, joka jalkautui susiseuduille alkutalvesta.

Katja Holmala kertoo, että partion saaman julkisuuden takia osa ihmisistä erehtyi luulemaan, että SusiLife-hankkeessa kyse on vain salametsästyksen valvonnasta.

– Etenkin itäisestä Suomesta on tullut viestiä, että miljoonat on heitetty hukkaan, vaikka eräpartion osuus on vain murto-osa kustannuksista, Holmala kertoo.

Hänen mukaansa susihankkeen vastustus kulminoituu vahvasti eräpartioon ja salametsästyksen valvontaan.

Eräpartio saa apua susiseutujen asukkailta

Eräpartiota on haukuttu susien henkivartijaksi, vaikka todellisuudessa partio auttaa myös susien karkottamisessa sekä valvoo, että poikkeusluvalla tehdyt lopetukset toteutuvat asianmukaisesti.

Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen kertoo, että vastustus on kovaa etenkin sosiaalisessa mediassa.

– Maalittaminen on ollut välillä rajua, mutta se oli tiedossa jo etukäteen, että kaikkia partion toiminta ei miellytä, Pohjolainen toteaa.

Kentällä kohtaamiset ovat Pohjolaisen mukaan sujuneet ilman suuria ongelmia, ja poliisi on saanut susiseutujen asukkailta apua laittomuuksien ehkäisemiseen.

Talven aikana avatun vihjepuhelimen ansiosta yhteyttä on voinut ottaa myös nimettömästi. Pohjolaisen mukaan puhelimeen on tullut yksittäisiä viestejä.

Eräpartio eli Metsähallituksen erätarkastaja Tobias Peura ja vanhempi konstaapeli Kimmo Örn ovat partioineet Itä-Suomessa alkutalvesta lähtien. Sami Takkinen / Yle

Itä-Suomessa puhelin soi tiuhaan

Eräpartion lisäksi jalkatyötä tekevät Suomen Riistakeskuksen aluesuunnittelijat.

Heitä on koko maassa kolme.

Pekka Uuksulaisen alueeseen kuuluvat Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Suunnittelijat kehittävät petoyhdyshenkilöiden koulutusta sekä auttavat maaseudun asukkaita ehkäisemään susivahinkoja.

Uuksulaisen puhelin on soinut tiuhaan.

– Laidasta laitaan on kyselty susista. Missä susia mahdollisesti liikkuu, millaisia laumoja missäkin on ja uskaltaako koiria laskea irti.

Helmi-maaliskuussa Uuksulainen osallistui suden DNA-kartoitukseen keräämällä suden ulosteita yhdessä tutkijoiden ja petoyhdyshenkilöiden kanssa.

Kattavan DNA-seurannan avulla susireviireistä ja laumojen koosta on mahdollista saada nykyistä tarkempaa tietoa, mikä auttaa välttämään kohtaamisia suden kanssa.

Susi on uhka metsästyskoirille, jotka työskentelevät kaukana ihmisestä. Sami Takkinen / Yle

Pelastaako koiran kamera vai kaasu?

Metsästyskoirien suojaamiseksi etsitään myös kokonaan uusia keinoja.

Rotujärjestöt kirjasivat keväällä omat toiveensa, ja yritykset ovat lähteneet niiden pohjalta kehittämään vaihtoehtoja.

Pekka Uuksulaisen mukaan ensimmäisten prototyyppien pitäisi olla testattavana vuoden kuluttua syksyllä, kun metsästyskausi alkaa.

– Esillä on ollut muun muassa koiran lähettämään live-kuvaan, ääneen ja kaasuun perustuvia mekaanisia suojauskeinoja sekä erilaisia ohjelmistoteknologiaan kytkeytyviä ratkaisuja, Uuksulainen kertoo.

Osa ongelmista helppo ratkaista

Kaikkien ongelmien ratkaiseminen ei vaadi vuosien kehitystyötä.

Katja Holmala nostaa esimerkiksi petoaidat.

Aiemmin petoaitaa saattoi joutua odottamaan useita viikkoja silloinkin, kun suden aiheuttama uhka oli akuutti.

Nyt suunnittelijoilla on varastossa hätäaitaa, jolla kotieläimiä voidaan suojata siihen saakka, kunnes tilalle saadaan rakennettua pysyvä petoaita.

Petoaitoihin on myös tarjolla rahoitusta.

– Etenkin Länsi-Suomessa petoaitoja on nyt rakennettu paljon. Idässä ja Kainuussa aitoja on ilmeisesti olemassa jo entuudestaan, sillä kysyntä on ollut vähäisempää, Pekka Uuksulainen kertoo.

Petoaita on tehokkain keino suojata kotieläimet suden hyökkäyksiltä. Pasi Takkunen / Yle

SusiLife-hanke on kuusivuotinen, joten lopullisia tuloksia pitää vielä odottaa.

Katja Holmala pitää kuitenkin arvokkaana, että hanke on tuonut aikaa ihmisten kohtaamiselle.

Vuorovaikutus ja yhteistyö ovat tärkeitä koko hankkeen onnistumisen kannalta, sillä ilman niitä tavoitteita on mahdoton saavuttaa.

