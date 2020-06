Finanssivalvonnalla ei enää huomautettavaa Juha Koposen kokemuksesta – aloittaa LähiTapiolan pääjohtajana

Finanssivalvonnalla ei ole enää huomautettavaa Juha Koposen aloituksesta LähiTapiolan pääjohtajana, kertoo LähiTapiola tiedotteessa.

Koposen oli alun perin tarkoitus aloittaa pääjohtajana jo tämän vuoden alussa. Aloitus kuitenkin lykkääntyi, koska Finanssivalvonnan mukaan Koposelta puuttui käytännön ammatillista kokemusta vakuutusalalta.

Koponen on toiminut vuoden alusta LähiTapiolan vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Hän on hoitanut vain osaa pääjohtajalle kuuluvista tehtävistä, kun LähiTapiola on odottanut hänen täyttävän Finanssivalvonnan asettamat vaatimukset kaikkiin pääjohtajan tehtäviin.

