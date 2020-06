Apulaispormestari Sinnemäki Pirkkolan hallikiistasta: Helsinki on valmis neuvottelemaan halliyrittäjän kanssa myös vaihtoehtoisista sijoituspaikosta

Helsingin Keskuspuistossa Pirkkolan uuden urheiluhallin rakennustyöt olivat viime viikon lopulla jo alkaneet ja rakennustyömaan aidat pystytetty , kertoi halliyhtiö Pirkkolan liikuntahalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kirsi Eräkangas Ylelle viime viikonloppuna.

Nyt työt ovat pysähdyksissä Helsingin hallinto-oikeuden määräämän toimenpidekiellon takia. Toimenpidekielto on voimassa sen ajan, kun rakennustöistä tehtyjä valituksia käsitellään.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan kaupunki on valmis harkitsemaan ja pohtimaan halliyrittäjän kanssa erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja.

Sinnemäen mielstä halliyrittäjän on nyt punnittava kumpi prosessi heidän kannaltaan on parempi: odottaako valituskierteen päättymistä eri oikeusasteissa vaiko neuvotella kaupungin kanssa vaihtoehtoisista ratkaisuista.

– Halliyrittäjälle ja koko hankkeelle tämä on hankala tilanne. Kaupunki on valmis miettimään heidän kanssan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Pirkkolan urheilupuiston alueelle voisi yrittää saada uuden kaavan siten, että he pystyvät sijoittumaan alueelle, mutta vähän toisella sijainnilla, Sinnemäki sanoo.

Hän arvioi, ettei hallin rakentaminen Keskuspuistoon ole tavallinen hanke, koska Keskuspuisto on kaupunkilaisille niin tärkeä.

– Viime vuodet ovat vielä enemmän korostaneet sitä, ettei Keskuspuiston haluta kapenevan, pohtii Sinnemäki.

Apulaispormestari Sinnemäen toimialaan kuuluvat maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet ja palvelut ja luvat -kokonaisuus. Siis esimerkiksi se, kun laaditaan asemakaavoja ja rakennetaan uusia taloja tai vaikkapa urheiluhalleja.

Helsingin kaupunki on vuokrannut Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle noin hehtaarin suuruisen alueen monitoimihallin rakentamiseksi. Alueella jo olevaa parkkipaikkaa on tarkoitus laajentaa. Lisäksi hankkeen takia räjäytetään kalliota ja kaadetaan puita Keskuspuistossa.

Mistä on kyse?

Pirkkolan urheilupuistoon on soviteltu uutta urheiluhallia vuodesta 2014 lähtien.

Viime kuukausina asiassa on tapahtunut enemmän kuin kuutena viimeksi kuluneena vuotena yhteensä: on osoitettu mieltä, tempaistu somessa, kirjoitettu hankkeen moninaisista vaiheista lukuisia artikkeleita eri tiedotusvälineissä sekä ehdotettu ratkaisuksi poikkeamispäätöstäkin, jolla Helsingin kaupunki voisi osoittaa Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle jonkin toisen paikan kuin kiistellyn kohdan Keskuspuiston kapeimmassa kohdassa Pirkkolan uimahallin länsipuolella.

Lue lisää:

Uusi käänne Helsingin keskuspuistossa: toistaiseksi yhtäkään puuta ei kaadeta kiistellyn monitoimihallin tieltä – "Kyllähän tämä vaarantaa koko hankkeen", sanotaan halliyhtiöstä

Lisää käänteitä helsinkiläisille tärkeän Keskuspuiston rakentamisessa: Asiantuntijaryhmä esittää toista paikkaa urheiluhallille, mutta rakentajan mielestä se on turhaa toiveajattelua