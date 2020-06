Republikaaneilta oma lakipaketti poliisitoiminnan uudistamiseksi – maanittelevat demokraatteja tukemaan maltillisempaa esitystään

Puolueiden lakiesityksissä on jopa yllättävän paljon yhtäläisyyksiä. Suurimmat erot ovat siinä, miten pitkälle uudistuksia halutaan viedä.

Yhdysvaltojen republikaaninen puolue julkaisi tänään keskiviikkona oman lakiesityksensä poliisitoiminnan uudistamisesta.

Republikaanien lakiesitys on tavoitteiltaan maltillisempi kuin demokraattipuolueen viime viikolla julkaisema esitys.

Toisaalta uutistoimisto AP (siirryt toiseen palveluun), joka sai tutustua 106-sivuiseen lakipakettiin ennakkoon, arvioi esityksen olevan republikaanien historian kauaskantoisin uudistusehdotus poliisitoimintaan.

Ilmeisesti ympäri Yhdysvaltoja viikkoja jyllänneet mielenosoitukset, jotka alkoivat tummaihoisen George Floydin kuolemasta valkoisen poliisin käsissä, ovat painostaneet republikaaneja esittelemään kunnianhimoisemman suunnitelman poliisiväkivallan suitsemiseksi.

Lakiesityksen on koordinoinut republikaanien ainoa tummaihoinen senaattori, Etelä-Carolinan Tim Scott.

Keskiviikkoiltapäivänä Suomen aikaa lakipakettinsa esitelleet Scott, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell sekä muut republikaanijohtajat korostivat moneen otteeseen tavoittelevansa esityksellään todellista muutosta.

McConnell totesi omassa puheenvuorossaan, että demokraattien suurempia uudistuksia tavoittelevalla lakipaketilla ei ole toivoa menestyä. Niinpä hän kutsui demokraatteja tukemaan republikaanien lakiesitystä.

– Jos demokraattiystävämme tahtovat todella säätää lain eivätkä vain laukoa mielipiteitään, toivon heidän tukevat meidän esitystämme. Me olemme vakavissamme tämän lain säätämisestä yhdessä, emme halua puoluepolitikointia, McConnell vakuutteli.

Yhtäläisyyksiä ja eroja

Puolueiden lakiesityksissä on monia yhtäläisyyksiä, mitä republikaanit korostivat äänekkäästi keskiviikkona. Merkittävinä eroina on sen sijaan, miten pitkälle uudistuksia halutaan viedä.

Kummankin puolueen lakiesityksessä ehdotetaan, että poliisiväkivaltatapaukset rekisteröitäisiin kansalliseen tietokantaan, poliisia kiellettäisiin käyttämästä kuristusotteita ja lynkkauksesta tehtäisiin liittovaltiotason viharikos.

Sen sijaan republikaanit eivät yhdy demokraattien vaatimukseen helpottaa poliisien syyttämistä väärinkäytöksistä tai heidän haastamistaan oikeuteen.

Republikaanien lakiesitys menee kuitenkin uudistusaikeissaan pidemmälle kuin presidentti Donald Trumpin tiistaina allekirjoittama presidentin asetus, jota on laajalti kritisoitu hampaattomana vastauksena ongelmiin.

Republikaanien esityksestä on tarkoitus äänestää ensi viikolla senaatissa, jossa republikaaneilla on enemmistö. Demokraattien ehdotuksesta äänestetään niin ikään ensi viikolla edustajainhuoneessa, jossa demokraateilla on enemmistö.

Lähteet: AP