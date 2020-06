Moka postituksessa: 3-vuotiaat saivat seurakunnalta erokirjeen, vaikka tarkoitus oli muistaa naperoita kirjalla

Toistasataa helsinkiläistä perhettä on joko saanut tai saamassa kummallista postia. Kirjeessä Helsingin seurakuntayhtymä kiittää yhteisistä vuosista ja kertoo olevansa pahoillaan siitä, että kirjeen vastaanottaja on päättänyt erota kirkosta.

– Kunnioitamme päätöstäsi, vaikka olemmekin pahoillamme, että lähdet, kirjeessä lukee.

Kummastusta ei helpota se, että eropäätös koskee perheen kolmivuotiasta lasta.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan kannata torua jälkikasvua kännykällä leikkimisestä tai turhan voimakkaasta oman tahdon osoittamisesta.

Postitusyritys pisti postia väärille ihmisille

Oikeasti kyse on siitä, että Helsingin seurakuntayhtymän postituksia hoitavassa yrityksessä on tapahtunut virhe.

Erokirjeet on kirjoitettu kirkosta eronneille täysi-ikäisille henkilöille, mutta vastaanottajiksi on päätynyt liuta lapsia, joiden kasteesta on kulunut kolme vuotta.

Näille lapsille seurakuntayhtymä lähettää lahjaksi lastenkirjan. Kirjoja lähetetään kaksi kertaa kuussa. Nyt virhe tapahtui yhden postituserän kohdalla ja koskee 160:tä lasta.

Väärän kirjeen saaneille lapsille on jo lähetetty myös kirja.

Seuraavaksi postiluukusta kolahtaa vielä kirje, jossa postitusta hoitava yritys pahoittelee väärää postia.

Myös seurakuntayhtymä pahoittelee virhettä omassa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun), joka on julkaistu heti tänään, kun virhe tuli sen tietoon.

Väärän kirjeen saaneet lapset ovat edelleen seurakunnan jäseniä, eikä heidän vanhemmiltaan edellytetä minkäänlaisia toimenpiteitä.