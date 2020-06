Puolassa pelotellaan äänestäjiä homoilla ja juutalaisilla – professorin arvio johtavasta puolueesta: he ovat paniikissa

Presidentinvaaleihin valmistautuvan Puolan hallitseva puolue on koventanut puheitaan samaa tahtia kannatuslukujen heikentymisen kanssa. Laki ja oikeus PiS -puoluetta edustavan istuvan presidentin Andrzej Dudan kannatus oli keväällä korkealla tasolla, mutta on sittemmin lähtenyt laskuun.

Dudan kampanjassa ja sen liepeillä onkin viime aikoina turvauduttu pelotteluun, jossa uhkaava rooli on annettu seksuaalisille ja uskonnollisille vähemmistöille.

Presidentti Andrzej Duda tapasi keskiviikkona kannattajiaan Serockissa. Leszek Szymanski / EPA

Duda on väittänyt homoseksuaalisuutta ideologiaksi ja rinnastanut sen kommunismiin. Hänen mukaansa "LGBT-ideologia" on kuitenkin jopa kommunismiakin tuhoisampi. Duda on osana kampanjaansa luvannut lopettaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä kertomisen kaikissa Puolan kouluissa.

Hänen mukaansa kyseessä on ulkomailta tuotu aate, joka vahingoittaa katolilaisen Puolan perinteisiä arvoja. Myöhemmin Duda kommentoi pahennusta herättäneitä kommenttejaan sanomalla, että ne on irrotettu asiayhteydestä.

Istuvan presidentin pahin haastaja 28. kesäkuuta pidettävissä vaaleissa on Varsovan liberaali pormestari Rafał Trzaskowski. Trzaskowskin kaupunginjohtajakaudella Varsovan kouluissa on kerrottu oppilaille seksuaalivähemmistöistä osana opetusta. Lisäksi hän on sanonut suhtautuvansa avoimesti samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimiseen.

Puolan ja EU:n liput hulmusivat Rafał Trzaskowskin tilaisuudessa Wrocławissa 14. kesäkuuta. Maciej Kulczynski / EPA

Televisio nosti esille juutalaisille maksettavat korvaukset

Toinen Trzaskowskiin kohdistuva PiSin vaalikampanjapelote ovat juutalaisille holokaustin ja kommunismin aikaisista menetyksistä maksettavat korvaukset. Toisin kuin monessa muussa maassa Puolassa ei ole toisen maailmansodan jälkeen korvattu juutalaisten menettämää omaisuutta.

PiSin mukaan korvauksia ei ole mitään syytä käsitellä, ja korvausvaatimukset pitäisi osoittaa Saksalle. Trzaskowski on sanonut olevansa valmis keskustelemaan asiasta.

Aiheen on nostanut esille hallitsevan puolueen äänitorvena toimiva Puolan televisio TVP, jonka uutisoinnin mukaan Trzaskowski toimisi maan etujen vastaisesti yhdessä "ulkomaalaisten lobbareiden" ja "rikkaiden ryhmien" kanssa. Trzaskowski on aloittanut oikeustoimet televisiota vastaan uutisoinnin vuoksi.

Lue myös: Yleisradioyhtiöstä sylikoiran itselleen tehnyt Puolan johto antaa julkiselle palvelulle 450 miljoonaa euroa lisärahaa

Varsovalaisen Collegium Civitas -yliopiston valtio-opin professori Stanisław Mocek arvioi uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että taustalla on PiSin pelko huonosta vaalimenestyksestä.

– He pelkäävät epäonnistuvansa. He ovat paniikissa, Mocek kommentoi.

Mocekin mukaan vanhat syntipukit on vaalikampanjassa kaivettu esille, kun vaalivoitto ei enää olekaan PiSille läpihuutojuttu.

Varsovan juutalainen yhteisö paheksui tiistaina sukupuolivähemmistöjä epäinhimillistävää kielenkäyttöä ja sitä, ettei toisen maailmansodan ajoista ole opittu mitään.

Seksuaalivähemmistöt olivat vaaliaseena myös viime syksyn parlamenttivaaleissa, jotka PiS voitti. Sen jälkeen moni paikkakunta Puolassa on julistautunut "LGBT-ideologiasta vapaaksi vyöhykkeeksi".

Lue myös:

Koronan lykkäämät Puolan presidentinvaalit pidetään kesäkuun lopussa – yksi kierros ei välttämättä riitä

Puolan presidentinvaalit eivät ehkä olekaan läpihuutojuttu – presidentti Dudan kannatus sukelsi

Puolan erikoinen vaalipäivä: presidentinvaaleja ei ole peruttu tai lykätty, mutta kukaan ei pysty äänestämään

Lähteet: AFP, Reuters