Saunadokumentti: Ihana hiki virtaa savusaunoissa ja saunalautoilla – sukupolvesta toiseen suomalainen puhdistaa kehonsa ja mielensä löylyn lämmössä

Sauna on satoja vuosia vanha, mutta sen merkitys ei ole hiipunut.

Aurinkoista taivasta kohti kiemurtelee juhannuksena lukemattomia savukiehkuroita.

Jos kaikki 5,5 miljoonaa suomalaista haluaisivat löylyihin yhtä aikaa, se olisi mahdollista, sillä maassamme on saunoja liki 2,5 miljoonaa.

Suomalaiset ovat saunoneet vähintään satoja vuosia. Ilman saunaa olisimme jo kauan sitten kuolleet kylmään, nälkään ja syöpäläisiin.

Suomalainen sauna on sukupolvien ajan ollut nimenomaan savusauna, joka ei läheskään aina ollut rannalla. Nykyihmisen arvostaman rantasaunaidyllin historia on lyhyt, ne alkoivat lisääntyä vasta sotien jälkeen. Vielä lyhyempi on sähkösaunan historia.

Saunominen kuuluu oleellisesti suomalaisten keskikesän juhlintaan. Millaista saunominen on modernissa Suomessa, miksi saunominen kiinnostaa erityisesti naisia ja mitä sauna meille suomalaisille merkitsee?