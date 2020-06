Jorma Hänninen odottaa, että pääsisi vihdoin halaamaan vaimoaan, ja uudet suositukset loivat toivoa – rajoitusten purusta iloitaan vanhustyössä

Yksiköiden johtajilla on mahdollisuus asettaa hoivakoteihin vierailukielto, jos turvallisia vierailuja ei voida järjestää.

– Sydäntä helpottaa.

Näin kuvaa tuntojaan lahtelainen Jorma Hänninen, joka ei ole päässyt halaamaan vaimoaan maaliskuun jälkeen. Nyt siihen saattaa olla tulossa muutos, kun hallitus lievensi vierailurajoituksia keskiviikkoiltana.

Halauksen kaipuu on ollut kova.

Hallitus kielsi ulkopuolisten vierailut vanhusten hoitolaitoksissa ja sairaaloissa 16. maaliskuuta. Hännisen Liisa-vaimo on hoivakodissa, ja he ovat pitäneet yhteyttä päivittäin videoyhteyden avulla.

Pariskunta on tavannut kevään aikana kolme kertaa niin, että Hänninen on tullut hoivakodin pihaan, ja he ovat vaimonsa kanssa päässeet tapaamaan lyhyen hetken pihassa, hengityssuojaimet kasvoilla ja pöytä heidän välissään.

– Jos näin menee, että pääsee tapaamaan, ei ihanampaa asiaa voi olla. Vielä, kun pääsisi halaamaan.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi illan tiedotustilaisuudessa, että sairaaloissa vierailukieltoja puretaan.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on hallituksen mukaan ensisijaista, että niihin voidaan toteuttaa turvallisia vierailuita. Iäkkäillä ja riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus tavata (siirryt toiseen palveluun) läheisiä esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Hallitus suosittelee kuitenkin yhä, että tiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti henkilökuntaan. Yksiköiden johtajilla on mahdollisuus asettaa vierailukielto, jos turvallisia vierailuja ei voida järjestää.

Linjaukset ovat odotettuja ja tervetulleita, ja tulivat oikeaan aikaan, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara. Käytännöt ovat olleet kirjavia.

– Jotkut ovat kokeneet rajoitukset hyvänä, että ne tuovat turvallisuutta. On tullut myös kiukkuisia yhteydenottoja ja vakavia puheluita siitä, että ollaan perusoikeuksien loukkaamisen rajamaastossa.

Lausvaara pelkää, että vierailurajoitukset ovat lisänneet yksinäisyyttä ja liikkumattomuutta.

– Ihmiset ovat pelänneet lähteä terveyskeskusten päivystyksiin, on syntynyt kuntoutusvajetta ja monta ongelmaa näiden rajoitusten aikana.

"Toivon, että saan vihreää valoa"

Viime kuukaudet ovat Jorma Hännisen mukaan olleet odottamista: mitä tapahtuu seuraavaksi?

– Nämä kolme kuukautta ovat olleet hirveitä. Hän on siellä, eristyksissä ja minä, 72-vuotias, olen ollut täällä mökillä turvassa. Taivas aukeaa, kun pääsee oman rakkaansa vieressä käymään.

Hänninen aikoo heti aamulla soittaa vaimonsa hoivakotiin ja kysyä, miten siellä jatkossa toimitaan. Auto starttaa pihasta heti, kun hoivakodista tulee ilmoitus, että se on turvallista.

– Se on varmasti laitoskohtaista. Toivon, että saan vihreää valoa.