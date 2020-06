Trumpin ex-turvallisuusneuvonantaja paljastuskirjassaan: Trump tiedusteli, onko Suomi osa Venäjää

Presidentti Donald Trump ei tiennyt, että Britannia on ydinasevalta ja tiedusteli muun muassa sitä, onko Suomi osa Venäjää.

Näin väittää Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton tuoreessa paljastuskirjassaan, josta The New York Times (siirryt toiseen palveluun) on julkaissut katkelmia.

Lisäksi Bolton kertoo kirjassaan, kuinka Trump teki kauppaneuvotteluissa Kiinan kanssa ratkaisuja sillä perusteella, mikä auttaisi häntä tulemaan valituksi uudelleen. Kirjan mukaan Trump aneli suoraan presidentti Xi Jinpingiltä, että Kiina ostaisi runsaasti amerikkalaisia maataloustuotteita, jotta Trump voittaisi maatalouteen nojaavien osavaltioiden äänet tämän vuoden vaaleissa.

John Bolton katseli taustalla, kun presidentti Donald Trump puhui tapaamisessa Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa Valkoisessa talossa 22. toukokuuta 2018. AOP

Jo aiemmissa kirjasta julkaistuissa tiedoissa on käynyt ilmi, kuinka Bolton oli äimistynyt siitä, miten presidentille uudelleenvalinta oli ainoa tärkeä asia, vaikka se merkitsisi kansakunnan vaarantamista tai heikentämistä.

– Minun on vaikea keksiä Valkoisessa talossa viettämältäni ajalta yhtäkään merkittävää Trumpin päätöstä, joka ei perustunut laskelmiin uudelleenvalinnasta.

"Pompeo pilkkasi Trumpia"

Entinen turvallisuusneuvonantaja maalaa kirjassaan The Room Where It Happened (Huone, jossa se tapahtui) kuvaa presidentistä, joka on täysin tietämätön maailmanpolitiikan perusfaktoista ja perso autoritääristen johtajien mielistelyille.

Bolton kuvaa Valkoisen talon tiedustelu- ja turvallisuusselontekokokouksia ajanhaaskaukseksi, sillä ”suurin osa ajasta meni Trumpin kuuntelemiseen sen sijaan, että Trump olisi kuunnellut asiantuntijoita."

Boltonin mukaan jopa Trumpin vankkumattomimmat avustajat pilkkasivat tätä salaa. Kun Trump tapasi vuonna 2018 Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, kertoo Bolton, että ulkoministeri Mike Pompeo sujautti hänelle Trumpia halveksivan lappusen, jossa luki "Hän puhuu täyttä paskaa."

John Bolton oli Trumpin turvallisuusneuvonantaja huhtikuusta 2018 syyskuuhun 2019, jolloin Trump erotti hänet erimielisyyksiin viitaten.

Trumpin hallinto on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun kansallisen turvallisuuden perusteella.

Lue myös:

Trumpin hallinto haastaa ex-neuvonantaja Boltonin oikeuteen estääkseen paljastuskirjan julkaisemisen

Ex-neuvonantaja John Bolton väittää kirjassaan: Trumpin ulkopolitiikka täynnä Ukraina-jupakan kaltaisia rikkomuksia – Trump uhkaa oikeudella