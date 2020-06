Nokialla robotti soitti yli 70-vuotiaille – vanhustyön johtajan sanelema nauhoite hämmensi monia, mutta löysi myös avuntarvitsijoita

" Tässä soittelee vanhustyön johtaja katja Uitus-Mäntylä Nokian kaupungilta. Tämä on automaattinen puhelu koronatilanteeseen liittyen. Kuuntelettehan tärkeän asian loppuun saakka."

Näin alkoi Nokian kaupungin robottipuhelu kaikille yli 70-vuotiaille nokialaisille. Aika moni puhelun saanut ikäihminen hämmentyi. Tämä kävi ilmi lyhyeen katukyselyyn saamistamme vastauksista.

– Mulle tuli puhelu, mutta en mää saanut siitä mitään selvää. Muutaman sanan kuulin ja sanoinkin sille, että mää en saa selvää. Ja löin puhelimen kiinni sitten, kuvailee kokemusta Nokian torilla ostoksilla ollut rouva.

– Ei tuntunut oikein kivalta, se oli jotenkin semmosta teennäistä. Ei se kovin paljoa puhunut, ja taisin keskeyttääkin sen sitten, kertoo toinen nainen.

– Kyllä se vähän hullulta tuntui. Jos se olisi ollut ihminen, se olisi ollut eri asia. Mää kyselin siltä, mutta eihän se puhu mittään, kun se nauhalta tulee, sanoo kauppa-asioilla ollut herra.

Suuri osa Suomen kunnista ja kaupungeista soitti iäkkäille poikkeusolojen aiheuttamista huolista. Taustalla oli sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus siitä, että ikäihmisiin otetaan yhteyttä.

Esimerkiksi Tampereella ja Orivedellä Tampere-avun työntekijät soittivat kaikille yli 80-vuotiaille.

Tehokas yhteydenottaja

Robottisoitot olivat kokeilu, jolla Nokian kaupunki halusi testata uusia keinoja kysyä kuulumisia kuntalaisilta ja kertoa heille, mistä ja miten saada tarvittaessa apua.

Puhelinrobotti osoittautui tehokkaaksi yhteydenottajaksi. Se tavoitti yhden päivän aikana lähes 2 000 ikäihmistä. Puhelimeen ei vastattu noin 500 numerossa. Puhelinrobotin soiton kuunteli loppuun reilu puolet vastanneista.

Puhelun lopuksi oli mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö. Vastaajista 75 teki niin.

Robotille äänensä lainannut vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä on tuloksiin melko tyytyväinen.

– Isoin plussa oli siinä, että saimme viestin isolle joukolle todella nopeasti. Saimme tehokkaasti haarukoitua ne ihmiset, jotka haluavat henkilökohtaisen yhteydenoton, Uitus-Mäntylä sanoo.

Vanhustyön johtaja sanoo ymmärtävänsä myös niitä, jotka vierastivat robotin soittoa. Hän kuitenkin uskoo, että aikaa myöden ihmiset tottuisivat automaattisoittoihin. Kokeilu maksoi vajaat 3 000 euroa, useamman tuhannen puhelun soittamiseen olisi mennyt satoja tunteja työaikaa.

Puheluissa kuului yksinäisyys

Robottipuheluissa ihmisiltä kysyttiin, oliko korona-aika vaikeuttanut heidän arkeaan. Likimain kolmannes vastasi kyllä.

Suurin yksittäinen esiin noussut asia oli ikäihmisten yksinäisyys.

– Yllätyin hiukan siitä, että vain kolmannes koki, että korona oli vaikeuttanut elämää. Yksinäisyys ei yllättänyt, siitähän on puhuttu julkisuudessakin paljon, Uitus-Mäntylä sanoo.

Nyt yhteydenottoa toivoneille on soittanut ammatti-ihminen. Suurin osa pyynnön jättäneistä halusi neuvoja tai kertoa mielipiteensä. Suoranaista palvelun tarvetta oli vain kolmella ihmisellä.

– Palvelutarpeen vähäinen määrä ei ollut täysin yllätys. Olimme jo aiemmin lähettäneet koronasta tiedotteen kaikille 70 vuotta täyttäneille, eikä yhteydenottoja ole merkittävästi tullut. Meillä on ollut toiminnassa myös neuvontanumero, johon on tullut soittoja koko epidemian aikana suhteellisen vähän. Keskimäärin puheluita on tullut enintään 2–4 päivässä, Uitus-Mäntylä sanoo.

Käyttäjiltä parannusehdotuksia

Osa Ylen haastateltaviksi osuneista yli seitsenkymppisistä ei ollut puhelua saanut. Se voi johtua markkinointikiellosta tai salaisesta puhelinnumerosta. Robotti ei myöskään soittanut niille, jotka ovat jo vanhustyön palveluiden piirissä.

Haastatelluista puhelun saaneista kukaan ei ollut jättänyt robotille viestiä tai toivonut yhteydenottoa.

– Enhän minä luottanut siihen, kun mää ite hoksasin, että se tulee joltain nauhalta, nokialaismies sanoo.

– Kyllähän se sano, että saa sanoa jotakin, mutta rupeeppa siinä nyt yhtäkkiä puhuun vaikeuksiasi – se tuli vähän yllättäen, nainen sanoo.

Katja Uitus-Mäntylä kiittelee nokialaisia palautteesta. Myös parannusehdotuksia on tullut.

Ihmiset ovat muun muassa toivoneet automaattia, johon vastaamista voisi harjoitella. Lisäksi puhelun alkuun ehdotettiin lisättävän tunnusmusiikkia.

– Olen jo vienyt näitä ehdotuksia eteenpäin yritykselle, joka teknisesti tuotti palvelun, Uitus-Mäntylä sanoo.

Uitus-Mäntylä toivoo, että ikääntyneet nokialaiset ottaisivat myös itse yhteyttä matalalla kynnyksellä.

– Nokialla toimii edelleen myös ikäihmisten neuvontanumero 044 4861729. Siihen voi soittaa, mikäli asukkaalla on mielessään kysymyksiä tai huolenaiheita.