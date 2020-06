Kuvat näyttävät, miten vaarallinen poljin osassa ultrakevyitä lentokoneita on – lentoharrastajille halutaan lisää koulutusta

Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnat kahdesta ultrakevyelle lentokoneelle sattuneesta onnettomuudesta. Tutkinta osoittaa, että esimerkiksi koulutuksessa pitäisi tehdä muutoksia.

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin tutkinnanjohtajan Janne Kotirannan mukaan nykyinen ultrakevytlentokoulutus ei takaa riittäviä valmiuksia turvalliseen lentoharrastukseen. Suomessa koulutusvaatimukset ovat kevyemmät kuin esimerkiksi Euroopan lentoturvallisuusviraston vaatimuksia noudattavissa koulutuksissa.

Ultrakevyitä lentokoneita on pidetty kevyempinä, hitaampina ja helpommin lennettävinä, eikä niistä ole ajateltu aiheutuvan suurta vaaraa ulkopuolisille. Otkesin mukaan perustelut ovat vanhentuneet.

– Tämä käsitys on suoraan 1970–80-luvuilta ja todellisuudessa ultrakevyiden rakenne ja lentonopeus ovat kehittyneet 2000-luvulla huomattavasti, Otkes sanoo kannanotossaan.

Lentäjä kuoli Pirkkalassa viime kesänä. Marjut Suomi / Yle

Lentäjä kuoli viime heinäkuussa Pirkkalassa pienkoneen syöksyttyä alas. Euran lentopaikalla puolestaan viime syyskuussa lento-oppilas sai onnettomuudesta lieviä vammoja.

Harhaanjohtavat polkimet

Tampere-Pirkkalassa sattuneessa onnettomuudessa lento-oppilaan oli tarkoitus lähteä noin puoli tuntia kestävälle yksinlennolle. Nousussa kone sakkasi ja putosi maahan. Sivuperäsinpolkimien virheellinen käyttö luultavasti aiheutti hallinnan menetyksen.

Lento tallentui videolle.

Otkesin mukaan lento-oppilaan käyttämässä Evektor-Aerotechnik EV97 Eurostar- tyyppisessä ultrakevytlentokoneessa on turvallisuusuhka. Lentokonetyypissä on kahdet rinnakkaiset polkimet, koska koneessa voi olla kaksi ohjaajaa. Rinnakkaiset polkimet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja näin ohjaajalla on suuri erehtymisen vaara. Jos polkee väärää poljinta, kone käyttäytyy kummallisesti.

Kuvat näyttävät, mistä on kyse.

Kaksi rinnakkaista poljinta on oikean jalan kohdalla vierekkäin. Onnettomuustutkintakeskus

Jalka hakeutuu helposti väärälle polkimelle. Onnettomuustutkintakeskus

Viime marraskuun tiedon mukaan Suomen rekisterissä on noin 30 samanlaista konetta.

– Jos meidän julkaisemaamme kuvaa ohjaamosta katsoo, näkee selvästi, että kaksoisohjainten sivuperäsinpolkimet ovat huomattavan lähellä toisiaan ja erehtyminen mahdollista – varsinkin jos ollaan yksinlennolla, jolloin viereiset polkimet eivät ole käytössä, tutkinnanjohtaja Kotiranta kertoo.

Koneen valmistaja on julkaissut vapaehtoisen huoltotiedotteen ohjaamoergonomian parantamiseksi. Otkes suosittelee, että muutostyöstä tulisi pakollinen.

Liian pitkä päivä

Euran lentopaikalla sattuneessa onnettomuudessa lento-oppilas oli palaamassa pitkän koulutuspäivän jälkeen yksin tehdyltä matkalennolta Euraan. Laskeutuminen ei sujunut suunnitellusti. Lentokone sakkasi ylösvedon jälkeen kallistuen vasemmalle ja putosi läheiseen metsään. Lento-oppilas selvisi onnettomuudesta lievin vammoin.

Lento-oppilaalle oli onnettomuuspäivänä kertynyt paljon lentoaikaa. Otkesin mukaan kansallinen ilmailumääräys ei ota huomioon matkalentoa, jota lento-oppilaalle oli onnettomuuspäivänä kertynyt paljon.

Ultrakevytlentokoulutusta annetaan lentokerhoissa eri puolilla Suomea. Ultrakevyiden lentokoneiden lentäjät ovat yleensä harrastajia.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi sanoo, että koulutuksen käytännön toteutuksessa on paljon eroja.

– Käytännössä harrasteilmailun parissa toimivilta tahoilta edellytetään paljon omavalvontaa, Nurmi sanoo.

Onnettomuustutkintakeskus antaa Tampere-Pirkkalan ja Euran onnettomuuksien seurauksena Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille kaikkiaan viisi suositusta, jotka liittyvät lentokoulutukseen: sen jaksottamiseen, laadunvalvontaan, kotimaan koulutusvaatimusten harmonisointiin sekä turvallisuustyön työnjakoon ja resurssointiin. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sisäministeriö ja Liikenne- ja viestintävirasto yhdessä huolehtivat siitä, että ilma-alusten pelastustoiminnasta vastaaville ja poliisille on tarjolla ajantasaista tietoa ja koulutusta rakettikäyttöisistä pelastusvarjoista.

Lue lisää:

Osassa Suomen pienlentokoneita turvallisuusuhka, lentäjä kuoli kesällä: Lentäjä painaa helposti väärää poljinta, kuvat paljastavat

Pirkkalan lentoturmassa kuoli noin 50-vuotias lento-oppilas – lento tallentui videolle

Pienkone putosi Pirkkalan lentoasemalla, lento-oppilas kuoli – OTKES: Syöksyi jyrkästi maahan heti lentoonlähdön jälkeen

Kevyen lentokoneen laskuyritys epäonnistui Eurassa – päätyi metsään