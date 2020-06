Juhannuksesta on tulossa kanavilla vilkas veneilyviikonloppu, mutta vaara vaanii ensikertalaista suluilla – "Ota kokenut kaveri mukaan", neuvoo kommodori

Paatelan kanavassa on koko Keiteleen reitin keskusvalvomo

Paatelan kanavassa on koko Keiteleen reitin keskusvalvomo Tenho Tornberg / Yle

Lämpimät säät houkuttevat juhannuksena veneilijöitä vesille viime vuotista enemmän, arvioi Ala-Keiteleen pursiseuran kommodori Reijo Kirves.

Näin ennustaa myös Väylävirastosta kanavien ja vesiväylänpidon asiantuntija Tommi Rättö.

– Vilkkaimpina päivinä suluilla on ollut jopa 50 venettä.

Koronan takia vesillä on nyt myös paljon aloittelijoita, jotka eivät välttämättä tiedä, miten kanavasuluilla toimitaan.

Kokemattomilla veneilijöillä sulkukäyttäytyminen voi olla aika hakusessa, sanoo Tommi Rättö Väylävirastosta:

Keiteleen kanavareitti yhdistää Keiteleen ja Päijänteen

Keiteleen kanavalla on viisi sulkua. Vaajakoski, Kuhankoskii, Kuusa ja Kapeenkoski ovat niin sanottuja itsepalvelusulkuja.

Näissä suluissa veneilijä ohjaa sulun toimintaa itse.

Paatela on niin sanottu palvelusulku, jossa sulku avataan ja suljetaan keskusvalvomosta.

Suluttaja seuraa tilannetta Kanavilla videoyhteyden avulla eikä sulutus lähde käyntiin, jos ongelmia havaitaan, sanoo Rättö.

Alakeiteleen pursiseuran kommodori Reijo Kirves sanoo, että kokemattomien veneilijöiden kannattaa ottaa ensimmäisellä kanavareissulla kokenut kaveri mukaan.

– Yksinään ei pidä lähteä kanavaan ensikertalainen milloinkaan.

Jokainen sulku on erilainen

Reijo Kirves kertoo, että Keiteleen kanavan viidestä sulusta kaikki on erilaisia. Esimerkiksi Kuusaan kanavalla on voimakkaita virtauksia ja veneilijän on tiedettävä oikeat reitit miten sulkua lähestyy.

Kirves opastaa veneilijöitä varmistamaan vaikka miesvoimin sulun sisällä ettei vene kolhiinnu sulun betonireunoihin ja kun vettä lasketaan.

Kirves ei itse ole nähnyt vaaratilanteita suluilla.

Hän on kuullut tapauksesta, jossa vene on päästetty pois sulusta liian aikaisin ennen kuin sulut ovat kokonaan auki ja virtaus tasoittunut. Tällöin vene voi joutua voimakkaisiin pyörteisiin.

Jos vene on sidottu väärin, saattaa se jäädä roikkumaan ilmaan kun vesi sulussa laskee.

– Veneen kiinnittämisessä sulun naruihin voi olla pientä alkukankeutta uusilla veneilijöillä, sanoo Tommi Rättö.

Pienillä veneillä kulkevia Reijo Kirves neuvoo jättäytymään aina kauimmaksi sulun purkupäästä, sillä pyörteet voivat olla kovia.

– Soutuvenettä en ole kanavalla koskaan nähnyt, sanoo kirves.

Jokaisella sululla on digitaalinen opasnäyttö Tenho Tornberg

Veneilijöitä opastetaan sululle tultaessa digitaalisen käytön avulla. Toiminta lähtee käyntiin kun veneilijä vetää odotuslaiturilla olevasta narusta.

Näyttö kertoo veneilijälle muun muassa odotusajan, milloin sulku avautuu seuraavan kerran.

Keiteleen kanavalla on viisi sulkua. Vaajakoski, Kuhankoskii, Kuusa ja Kapeenkoski ovat niin sanottuja itsepalvelusulkuja. Niissä veneilijä itse ohjaa sulun toimintaa.

Paatela on niin sanottu palvelusulku ja siellä sulkua ohjataan keskusvalvomosta.

Koko maassa Väylävirasto ylläpitää 31 sulkukanavaa (siirryt toiseen palveluun) ja Saimaan kanavaa, jossa on kahdeksan sulkua.

Kanavien aukioloajoista löytyy tietoa muun muassa Väyläviraston kanavaliikennemääräyksistä. (siirryt toiseen palveluun)