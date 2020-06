Sunny Car Center – Kuinka aurinkoisesta autokaupasta tuli musta aukko

Uusia ja käytettyjä autoja, tarvikkeita, huoltoa, polttoainetta, ravintoloita. Sunny Car Centeriä suunniteltiin autoilun tavarataloksi, jossa autokuumeilijat voisivat viettää koko päivän.

Autoja oli tarkoitus tulla kahdeksaan kerrokseen.

– Tästä tulee Hämeenlinnan korkein rakennus. Tällaista ei tietääkseni ole koskaan toteutettu Euroopassa eikä kenties koko maailmassa, iloitsi toimitusjohtaja Paavo Sollamo autotavaratalon suunnitelleesta arkkitehtitoimisto Sollamo Oy:stä kesäkuussa 2010.

Havainnekuva Sunny Car Centeristä vuodelta 2010. Sunny Car Center

Sunny Car Centerin oli tarkoitus paitsi mullistaa autokauppa, samalla työllistää 1 500 ihmistä.

– Hankehan oli aivan upea. Se olisi tuonut suoraan satoja työpaikkoja ja välillisesti tuhansia. Ajatuksen hankkeen takana olivat ihan järkeviä, tuumii autotalohankkeen Hämeenlinnassa esitellyt Heikki Hietanen edelleen kesällä 2020.

Hietanen toimi tuolloin Kehittämiskeskus Hämeen toimitusjohtajana.

Automarketin tontille Hämeenlinnan Kirstulan pellolle nousi lopulta vain mainostolppa. Se loisti aurinkoista valoaan moottoritien ohikulkijoille. Ajan myötä loiste himmeni ja tolpan mainokset ränsistyivät.

Tolpasta tuli valtakunnallisesti tunnettu symboli kariutuneelle suurhankkeella ja kunnallispolitiikan erikoisuuksille. Se poiki myös suuren määrän meemejä, joille naureskeltiin läpi Suomen.

Henry Lämsä / Yle

Sunny Car Centeristä jäivät jäljelle miljoonien velkasaatavat ja pitkä oikeudenkäyntien sarjan, joka ei vieläkään ole päättynyt. Autokauppoja ei tehty, mutta lakimiehille Sunny Car center on tuonut satoja tuhansia euroja veronmaksajien rahaa.

Synnytys alkoi lätkäkatsomossa

Sunny Car Centerin syntysanat lausuttiin Hämeenlinnassa 21. kesäkuuta 2010. Yhtiön moottori oli liikemies Markku Ritaluoma, josta tuli myös sen suurin omistaja, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Ritaluomaa pidettiin tuolloin varsin menestyvänä liikemiehenä. Hänen Sunny Trading yhtiönsä oli vauras ja vakavarainen.

Myös Sunny Trading haettiin myöhemmin konkurssiin (siirryt toiseen palveluun). Niin ikään tämän yhtiön konkurssin jälkipuinnissa on ilmennyt erikoisia piirteitä ja rahansiirtoja.

Hämeenlinnan kaupunki ja sen elinkeinoyhtiö, Kehittämiskeskus Häme, olivat hankkeessa innokkaasti mukana. Hämeenlinnalaiseen tapaan Sunny Car Centeriin kietoutuvat myös jääkiekko ja HPK.

Markku Ritaluoma oli tunnettu hahmo ja sponsori jääkiekkopiireissä. Myös Hämeenlinnan ylpeys HPK sai avustusta Ritaluomalta.

Suurautokauppaa tiedotusvälineille juhannuksen alla 2010 esitteli Heikki Hietanen. Ennen Kehittämiskeskus Hämeen pestiään Hietanen oli toiminut vuodet 1996–2001 HPK-edustusjääkiekon toimitusjohtajana ja vuodet 2001–2009 Suomen Jääkiekkoliiton toimitusjohtajana.

Hämeenlinnan johdon ajatuksena oli saada Kirstulassa olevalle tyhjälle tontille (siirryt toiseen palveluun) toimintaa. Samalla tavoitteena oli tyhjentää nykyinen autokauppojen keskittymä Kaurialasta (siirryt toiseen palveluun). Lähellä kaupungin keskustaa oleva Kauriala oli tarkoitus muuttaa asuntoalueeksi.

– Samaan aikaan Markku Ritaluoma oli etsimässä tonttia autokaupalleen. Tunsin Ritaluoman kiekkopiireistä ja kerroin Kirstulasta ja siitä se alkoi, kertoo Heikki Hietanen.

Juhannuksen alla 2010 suurautokauppahanke tuotiin julkisuuteen.

Ritaluoma tai Hietanen eivät olleet yksin hehkuttamassa aurinkoista autokauppaa. HPK:n kotiotteluissa Hämeenlinnan ylimmät virkamiehet ja luottamusmiehet poseerasivat jäähallin käytävillä ja kaupungin aitiossa päällään Sunny Car Centerin hupparit ja takit.

Henry Lämsä / Yle

Odotukset Hämeenlinnan nostamisesta autokaupan suurkaupungiksi olivat korkealla.

Kymmenien miljoonien suunnitelma

Sunny Car Centerin tarinan alku oli vakuuttava.

- Minusta hanke oli ihan mahdollinen ja kaupungin piti olla mukana. Jos samanlainen tilanne tulisi nyt, toimisin aivan samoin kuin kymmenen vuotta sitten, vakuuttaa Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Eikä Isosuo ollut yksin uskossaan suurhankkeeseen. Sunny Car Center sai nopeasti yhteistyökumppaneikseen merkittäviä suuryrityksiä. Mukaan lähtivät esimerkiksi Siemens, Lemminkäinen, Stora Enso, Neste, Danske Bank ja betonivalmistaja Parma.

Paikallisia yhteistyökumppaneita edustivat muun muassa Lammin Säästöpankki ja vakuutusyhtiö Pohjantähti. Lisäksi hankkeessa oli mukana myös yksityisiä yrityksiä ja henkilöitä. Rahaakin tuli miljoonia.

Rahaa myös tarvittiin, sillä autotavaratalon hinta nousi pitkin matkaa. Alkuvaiheessa se oli 70 miljoonaa euroa, mutta muutama vuosi myöhemmin jo 150 miljoonaa.

Hämeenlinnan poliitikotkin olivat aluksi yksimielisesti jättihankkeen takana.

– Hanke tuntui kieltämättä hurjan suurelta, mutta kuten Heikki Hietanen tuolloin sanoi, noin isoa kalaa kannattaa pyytää, vaikkei saisikaan, muistelee vahva kokoomusvaikuttaja, nykyinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Vastoinkäymisiä hankkeessa riitti alusta saakka. Monet Hämeenlinnan Kaurialassa majailevista autoliikkeistä suhtautuivat hyvin nihkeästi hankkeeseen ja halusivat pysyä Kaurialassa. Siellä ne myyvät autojaan tänä päivänäkin.

Myös yleinen mielipide ja osa poliitikoista alkoi epäillä autotavaratalon järkevyyttä.

– Olin jo alussa epäilevällä kannalla, mutta olin silloin vielä kokoomuksen riveissä ja puolue piti kurissa. Nopeasti aloin kuitenkin myös julkisesti pitää hanketta utopiana, sanoo yksi Sunny Car Centerin äänekkäimmistä vastustajista, nykyinen perussuomalainen kansanedustaja Lulu Ranne.

Sunny Car Centerin syntyaikoihin Ranne istui aluksi Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa ja myöhemmin myös kaupunginhallituksessa.

Tolppa kolisi, mutta viimeistely uupui

Liikemies Markku Ritaluoma arvioi hankkeen alussa, että autotavaratalo olisi pystyssä vuonna 2012 ja hieman myöhemmin, että vuoden 2013 loppuun mennessä. Ei ollut.

Kirstulaan nousi kesällä 2013 näyttävä Sunny Car Centerin mainostolppa. Se jäi yhtiön ainoaksi rakennelmaksi Kirstulan pellolle, mutta sitäkään Sunny Car Center ei koskaan maksanut. Yle

Hämeenlinna kaupunki hyväksyi Kirstulan tontin myynnin Sunny Car Centerille kesällä 2013. Sopimus tonttikaupasta tehtiin vasta toukokuussa 2014. Tontin hinnaksi tuli 8,4 miljoonaa euroa. Kauppasumma piti tulla kaupungin tilille saman vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ei tullut.

Hämeenlinnan kaupunki oli tonttikaupassa huomattavan kärsivällinen ja siirsi viimeistä mahdollista maksupäivää pariinkin otteeseen. Se ei auttanut. Rahoja ei näkynyt.

– Tässä vaiheessa uskoni hankkeeseen meni lopullisesti. Kaupungin edustajana minun piti pitää huolta siitä että kaupungille ei synny ylimääräistä vahinkoa, eikä sitä ainakaan taloudellisesti syntynytkään, vakuuttaa Sari Rautio.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus julisti Sunny Car Centerin konkurssiin syyskuussa 2015. Tonttikaupan purku vei vielä tästäkin vuoden päivät. Purku tuli lainvoimaiseksi vasta vuoden 2016 lopulla.

Henry Lämsä / Yle

Rahanhakua arabeilta ja Sambiasta

Käräjä- ja hovioikeudessa sekä konkurssipesä että Markku Ritaluoma yksilöivät tahoja, joilta rahaa suurhankkeeseen haettiin.

Konsulttien välityksellä autokaupan suureksi rahoittajaksi piti tulla Abdal Rahaman Malik. Hän oli joko syyrialainen kenraali tai syyrialais-brittiläinen liikemies. Tittelistä on oikeuden papereissa kaksi eri versiota, mutta Malikille löytyy laskutusosoite Barada Streetiltä Damaskoksesta.

Philippe Darian kertoi edustavansa italialaisia sijoitustahoja ja Mark Wilson Sambian ex-presidentin puolisoa Regina Chilubaa. Näistä kahdesta hieman enemmän tuonnempana.

Heistä sittemmin kuollut Regina Chiluba on varmuudella todellinen henkilö. Mutta oliko hän oikeasti missään tekemisissä Sunny Car Centerin kanssa, se on toinen juttu.

Firmat, joilta rahaa toivottiin, olivat yhtä eksoottisia. Konkurssipesän papereiden mukaan ne toimivat esimerkiksi tekstiilialalla, maustekaupassa ja merenelävien myynnissä. Yhteistä niille on, että yksikään yrityksistä ei tiettävästi toiminut rahoitusalalla.

Osaa yhtiöistä ei oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan löydy minkään maan yritysrekistereistä. Niitä ei siis suurella todennäköisyydellä ole lainkaan ollut olemassa.

– Tämähän vaikutti jo tuolloin veijaritarinalta, josta olisi voinut tehdä vaikka näytelmän. En ymmärrä, miksi kaupunki jaksoi olla moisessa mukana, puuskahtaa Lulu Ranne.

Yksi rahoituskuvioista onkin kuin suoraan agenttitarinasta, jonka juoni sai vielä oikeudessa uusia käänteitä.

Käteistä sisältävä miljoonasalkku Sveitsiin

Italialaissijoittajia edustavaksi Philippe Darianiksi esittäytyneen henkilön lupailema rahoitus vei Ritaluoman Sveitsiin. Darianin rahojen taustalla oli väitetysti myös kahden timanttikauppiaan, isän ja pojan, varallisuutta.

Darianin piti Ritaluoman mukaan rahoittaa Sunny Car Centeriä seitsemällä miljoonalla Sveitsin frangilla, mutta hänen tuli saada vakuutena miljoona euroa. Rahanvaihtotapaaminen pidettiin zürichiläisessä hotellissa kesällä 2013.

Aiemmin Ritaluoma kertoi, että hän sai omia rahoja vastaan salkullisen rahaa, mutta huomasi hotellihuoneessaan rahat väärennetyiksi.

Turun hovioikeudessa kertomus muuttui dramaattisemmaksi. Darianin apuri oli tullut hänen huoneeseensa, esitellyt siellä asettaan, ottanut Ritaluoman rahasalkun sekä Rolex-kellon ja lähtenyt käpälämäkeen.

- Lähdin aseesta huolimatta hänen peräänsä, mutta mies ehti häntä odottaneeseen autoon ja pakoon, kertoo Ritaluoma.

Ritaluoman mukaan Sveitsin poliisi tutkii tapausta. Samaa sanoo hänen asianajajansa Riitta Leppiniemi.

Ulkomaisen rahoituksen havittelu ei Sunny Car Centerissä kuitenkaan loppunut tähän epäonniseen kohtaamiseen.

Katse kääntyi Afrikkaan

Keväällä 2014 Ritaluoman johtaman Sunny Car Centerin neuvottelukumppaniksi hakeutui Barclay-pankkiiriksi esittäytynyt Mark Wilson -niminen mies. Hän väitti edustavansa Sambian entisen presidentin puolisoa Regina Chilubaa.

Kun Hämeenlinnan kaupunginhallitus kokoontui 11. elokuuta 2014 tuskaisena Markku Ritaluoman tonttimaksun viivästymisen takia, toi mies esille Chiluba-rahoituksen. Ritaluoma sai lisää maksuaikaa, mutta pian koko rahoitus paljastui kuplaksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala (ps.) vuosi tiedon rahoituksessa sambialaiselle verkkolehdelle Zambian Watchdogille. Sen uutisista tieto levisi nopeasti myös Suomeen.

Kun yhteys Chiluban “edustajaan” Mark Wilsoniin katkesi elokuussa 2014, kävi selväksi, että Regina Chiluballa ei ollut mitään aikomusta rahoittaa hämeenlinnalaista autokaupan keskittymää. Tuskin hänellä oli edes tietoa asiasta.

Iltalehti kaivoi (siirryt toiseen palveluun)varsin pian esille tiedon Chiluba-rahoituksen perättömyydestä. Chiluban edustajaksi Emmanuel Mwambaksi esittäytynyt mies kiisti Iltalehdelle Chilumban osallisuuden. (tähän linkki)

Mark Wilson katosi kuvioista Ritaluoman oikeudessa antaman lausunnon perusteella 424 000 euroa rikkaampana. Sen verran Sunny Car Centerin kautta maksettiin Wilsonille rahoitusjärjestelyjen edistämiseksi.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Sambiaan tietoja vuotaneen Ilkkalan sakkoihin virkasalaisuuden rikkomisesta loppuvuodesta 2017. Turun hovioikeus vahvisti tuomion.

Henry Lämsä / Yle

Miljoonat valuivat huijareiden käsiin

Oikeudenkäyntipöytäkirjoista selviää, että Mark Wilsoniksi esittäytynyt mies ei ollut ainoa, joka sai rahaa Sunny Car Centeriltä. Markku Ritaluoma levitti rahaa useille tahoille saadakseen – oman kertomansa mukaan – rahaa suurhankkeeseensa.

Marraskuun 2013 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana Sunny Car Centerin tililtä lähti yhteensä yli 5,2 miljoonan euron edestä maksuja yhtiöille ja ihmisille, joista muutamaa on luonnehdittu ylempänä.

Suurimman yksittäisen summan, miljoona euroa sai syyrialainen Abdal Rahaman Malik kesäkuussa 2013. Lisäksi Malik-operaatiossa maksettiin eri firmoille satoja tuhansia euroja, jotta Malikin lupaama laina saapuisi SCC:n tilille. Rahoja ei koskaan kuulunut.

Myös Philippe Darian sai miljoonan. On kuitenkin epäselvää, onko kyseessä sama vai eri miljoona kuin Malikille maksettu. Konkurssipesä ei ole saanut asiaan selkoa.

Ritaluoma kylvi rahaa sinnikkäästi ja vastoinkäymisistä lannistumatta. Vielä puolisen vuotta Darianille hävityn miljoonan jälkeen hän maksoi SCC:n tileiltä rikkaan saudin edustajaksi esittäytyneelle Alexander Zulemarolle lähes 87 000 euroa 20 miljoonan USA:n dollarin investoinnin takuumaksuna.

Zulemarolta Ritaluoma saikin 20 miljoonan dollarin shekin. Valitettavasti shekki osoittautui väärennökseksi.

Kaikkiaan loppusumma oli lähes 6,2 miljoonaa euroa. Käräjä- ja hovioikeuden tuomioiden mukaan Markku Ritaluoman on maksettava summa konkurssipesälle.

Ritaluoma on useaan kertaan oikeuden istunnoissa kertonut, että hän oli huijareiden uhri. Viimeisimmässä Turun hovioikeuden istunnossa hän esitti väitteen, jonka mukaan huijausten takana olisi venäläinen oligarkki.

Tolppa kaatui ja Ritaluoma poistui maasta

Sunny Car Centeristä jäi jälkeen miljoonien velat. Kanta-Hämeen käräjäoikeuden vahvistamia saatavia on yli 14 miljoonaa. Kun tästä puhdistetaan Markku Ritaluoman ja hänen yhtiönsä vaateet, on velkasumma yli yhdeksän miljoonaa.

Konkurssipesältä saataviaan penää moni hankkeen alkuperäisistä rahoittajista, jotka auttoivat luomaan sille tarvittavaa uskottavuutta. Velkojien joukossa ovat Siemens, Danske Bank, vakuutusyhtiö Pohjantähti, Lammin säästöpankki ja parikymmentä muuta rahoittajaa.

Moni Sunny Car Centerin velkojista on kuitenkin ajatellut, että on turha nähdä vaivaa hakea saamisiaan tyhjästä pesästä. Yli kaksikymmentä yritystä ja järjestöä on päättänyt, ettei SCC:n velkominen maksa vaivaa. Joukossa on muun muassa Hämeenlinnan ylpeys, jääkiekkoseura HPK, jolla saatavia olisi ollut 50 000 euroa.

Maineikas Sunny Car Centerin mainostolppa ränsistyi hiljalleen ja purettiin syksyllä 2016. Timo Leponiemi / Yle

Valtakunnan maineeseen noussut tolppa purettiin lokakuussa 2016. Sunny Car Center ei koskaan maksanut sitäkään. Nyt se odottaa kunnostettuna uutta loistoaan tavarataloketju Kärkkäinen Oy:n hallussa Lahdessa, josta se on tarkoitus siirtää yhtiön kotipaikkakunnalle Pohjanmaalle Ylivieskaan.

Markku Ritaluoma poistui maasta (siirryt toiseen palveluun)lokakuun 1. päivä 2014 aamulennolla Yhdysvaltoihin. Hän ei ole tiettävästi sen jälkeen käynyt Suomessa. Oikeuden istunnoissa hän on edustanut itseään videon välityksellä.

Kiemunki: "Paska reissu"

Sunny Car Centerin tarinassa on paljon surkuhupaisia piirteitä, mutta kaikkia ei aurinkoisen autokauppayhtiön haamu naurata.

– Paska reissu, mutta toki tuo farssi on joskus itseänikin naurattanut, kuvaa hämeenlinnalainen ex-poliitikko Iisakki Kiemunki tuntojaan ajasta Sunny Car Centerin hallituksessa.

Kiemungin lauseen ymmärtää, sillä hänet on tuomittu maksamaan lähes 200 000 euroa korvauksia kahden eri oikeusjutun perusteella. Päätökset eivät tosin ole vielä lainvoimaisia. Kiemunki oli SCC:n hallituksessa tammikuusta 2012 helmikuuhun 2014.

– Uskoin hankkeen mahdollisuuksiin alussa. Minut vakuutti se, että kaupungin johto tapasi tuolloin Siemensin johtoa. He uskoivat hankkeeseen ja olivat valmiita sitoutumaan siihen miljoonien eurojen panoksella.

Kiemungin uskoa lisäsi se, että esimerkiksi paikallinen vakuutusyhtiö Pohjantähti oli valmis rahoittamaan autokaupan keskusta. Muitakin merkittäviä kotimaisia yhtiöitä oli tuossa vaiheessa mukana.

Kauaa ei Kiemungin usko Ritaluoman henkilöön kestänyt, usko alkoi hiipua, kun hän oli ollut hallituksessa reilun vuoden päivät.

– Ritaluoman toimintatavat olivat epämääräisiä jo vuonna 2012, mutta heinäkuussa 2013 tilinpäätösluvut järkyttivät. Lopullisesti mittani oli täysi samana syksynä, kun ilmeni, että Malik -nimiseltä rahoittajalta ei rahoja kuulunut.

– Ilmoitin jo tuolloin jääväni pois hallituksesta, mutta yhtiökokouksen järjestäminen viipyi niin, että pääsin yhtiöstä vasta alkuvuonna 2014, muistaa Kiemunki.

Sunny Car Centerin oikeudenkäynnit Viisi siviilikannetta

Kaikki olleet jo käräjillä, yksi kaksi kertaa ja toinen tulossa toistamiseen ensi syyskuussa

Hovioikeudelta kaksi päätöstä, joista molemmista valitettu korkeimpaan oikeuteen

Luvassa on todennäköisesti vielä useita istuntoja korkeimmissa oikeusasteissa

Poliisi tutkii rikosilmoituksia, joista saattaa tulla lisää oikeudenkäyntejä

Kiemungin kohtalo on raju, sillä käytännössä hän on todennäköisesti ainoa yksityishenkilö, joka joutuu maksamaan Sunny Car Center -korvauksia.

– Kun lähdin mukaan Sunny Car Centerin hallitukseen, sanoin jo tuolloin, että tämä on poliittinen itsemurha. Sitä, että siitä tuli myös henkilökohtainen taloudellinen katastrofi en osannut arvata. Kyllä tämä henkilökohtainen tragedia on, vaikka paljon siitä myös oppi, mietiskelee Iisakki Kiemunki.

Henry Lämsä / Yle

Autokauppajoukkue harveni harvenemistaan

Sunny Car Centerissä oli henkilöriitoja jo ihan alkumetreillä. Yhtiön hallituksessa oli vuonna 2012 Kiemungin ja Ritaluoman lisäksi kolmas henkilö. Hän kuitenkin erosi hallituksesta oltuaan siinä mukana vajaan vuoden. Tämä tapahtui alkuvuodesta 2013. Emme julkaise miehen nimeä, koska hän ei ole julkisuudessa esillä ollut henkilö.

– Ritaluoman tapa johtaa firmaa oli itsevaltainen. Hän ei paljoa muiden mielipiteistä välittänyt. Kun pyysin saada tietoja yhtiön rahoitustilanteesta, hän sanoi, ettei se kuulu minulle. Tämä oli viimeinen pisara, muistelee entinen hallituksen jäsen nyt.

- Minä erotin hänet, ei hän eronnut. Kun miestä ei näkynyt pitkään aikaan työmaalla, hän sai lähteä, sanoo puolestaan Markku Ritaluoma.

Kaksi vuotta hallituksessa ollut Iisakki Kiemunki on myös kertonut oikeutta myöten Ritaluoman olleen hankala kumppani.

– En ota kantaa tähän hallituksen jäsenen erottamiskiistaan, mutta kyllä Ritaluoma osasi suututtaa useat hänen kanssaan työskennelleet, sanoo Kiemunki.

Hallituksesta eronnut jäsen väittää myös menettäneensä rahansa ja firmansa Sunny Car Centerin vuoksi.

– Suunnittelufirmani meni konkurssiin, kun Sunny Car Center ei maksanut tehdyistä palveluista. Kyse oli neljännesmiljoonasta, toteaa hankeyhtiön hallituksen jäsen lakonisesti.

Markku Ritaluoma pitää hallituksen jäsenen väitettä katkeruuden osoituksena. Tässä asiassa Ritaluomalla on takanaan oikeuden päätökset. Espoon käräjäoikeus ja myöhemmin Helsingin hovioikeus totesivat, että entisen hallituksen jäsenen Sunny Car Centeriltä vaatimilla rahoilla ei ollut perusteita.

Entinen hallituksen jäsen myös tuomittiin samassa yhteydessä talousrikoksista ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon, joka päättyy marraskuussa 2020.

Sunny Car Center toi rahaa – juristeille

Sunny Car Center ei tuonut Hämeenlinnaan 1 500 työpaikkaa. Sen sijaan juristit ovat saaneet runsaasti töitä.

Aurinkoinen autokauppayhtiö on ollut eri oikeusasteissa tähän mennessä kahdeksan kertaa ja jos lasketaan vielä asiaan liittyvät Ilkkala-oikeudenkäynnit 10 kertaa.

Vielä on tulossa vähintään viisi, todennäköisesti huomattavasti useampia, oikeuskäsittelyjä siviilikanteiden kautta.

Sunny Car Centerissä tehdyistä toimista on jätetty myös rikosilmoituksia. Poliisi tutkii niitä ja aika näyttää puidaanko näitäkin tapauksia oikeudessa.

Suurautokauppaa ei Hämeenlinna saanut, mutta juristeille Sunny Car Center toi töitä. He ovat myös saaneet ansaitsemaansa palkkaa töistään.

Asianajajille on maksettu palkkoja puoli miljoonaa euroa. Sen verran Euroopan suurimmaksi kaavailtu, toteutumaton autokauppa Sunny Car Center on maksanut veronmaksajille. Muille tahoille miljoonia. Tähän mennessä.

