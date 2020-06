Metallifestarin nimen päähänsäkin tatuoinut Marika Miettinen ei jätä Nummirockia väliin tänäkään juhannuksena – leiri on pystyssä ja juhla voi alkaa

Lapualainen Marika Miettinen oli keväällä samaan aikaan harmissaan, mutta myös helpottunut, kun koronaepidemia näytti peruvan Nummirockin.

– Itselläni kun on ollut festivaalit kuukauden mittaisia tempauksia. Hieman tuli helpotus, että tällä kertaa mun ei tarvitse pakata koko omaisuutta ja lähteä kuukaudeksi asumaan. Mutta kyllä sen on nyt huomannut, että tarvitsisi kuukauden sitä metsälomaa, että jaksaisi paremmin ihmisiä oikeassa maailmassa, Miettinen naurahtaa ja yrittää omien sanojensa mukaan löytää joka asiasta positiivisen puolen.

Miettinen on vieraillut Nummirockissa vuodesta 2006 lähtien. Lukumäärässä hän on tippunut kärryiltä, pari kertaa on jäänyt väliin ulkomailla olon vuoksi.

Vuonna 2012 Miettinen otti varaslähdön festivaalitunnelmiin ja saapui telttoineen viikkoa aikaisemmin.

Kokemus oli positiivinen ja tämän jälkeen festivaalireissut ovat pidentyneet ja pidentyneet. Viime vuosina teltta on kasattu leirintäalueelle jo kuukautta aikaisemmin.

"Pena"-lempinimellä tunnettu nainen on tuttu kaikille – niin festivaalikävijöille kuin järjestäjillekin.

– Kun saavun tänne niin aikaisin, niin olen sitten keitellyt raksapojille kahvia ja auttanut, mitä olen pystynyt, Miettinen kertoo.

Kati Ala-Renko / Yle

Festivaalit striimin välityksellä

Nummirock järjestetään Kauhajoella tänä juhannuksena virtuaalisesti. Virtuaalifestarointia ohjelmanumeroineen lähetetään kotisohville Zoom-videopalvelun kautta. Vuorokauden ympäri kestävää lähetystä voi seurata lauantaihin asti.

Festivaalialue on varattu virtuaalifestivaalin toteutusta ja tuotantoa varten, eikä sinne ole ulkopuolisilla pääsyä.

Paikan päälle on kuitenkin valittu hakemusten perusteella kymmenen leirintäporukkaa. Miettinen kuuluu onnekkaiden joukkoon ja saapui leirintäalueelle keskiviikkona. Auto oli yllättävän tyhjä verrattuna edellisvuosiin, jolloin leirintäalueella on vietetty kuukausi.

– Vähän oli siinä juoksemista ja tuskailua, että mitähän nyt unohtuu.

Säätiedot lupailevat juhannukselle jopa harvinaisen hienoa säätä. Villapaidat saivatkin jäädä pois tämän vuoden varustuksesta.

– Kyllähän se kuuluu juhannukseen, että on huono sää. Melkein toivoisin, että olisi sellainen kunnon kaatosade, kylmää ja märkää. Siitä tulee se festivaalifiilis, kun kaikki kurjistelee yhdessä.

Miettisellä on tärkeäkin tehtävä festivaalilla, sillä hän vastaa krapulabingosta varhain aamulla.

Ainutlaatuista yhteisöllisyyttä

Miettiselle Nummirock on kesän tärkein festivaali. Hän on vieraillut muutaman kerran Tampereella järjestettävässä Saarihelvetissä ja myös Provinssissa Rammsteinin takia. Mikään ei kuitenkaan voita Nummirockia ja sen yhteisöllisyyttä.

– Tämä festivaali on hemmotellut mut pilalle. Nämä ihmiset täällä metsän keskellä ovat ihania. Täällä ollaan yhtä isoa perhettä. Meillä on täällä sanonta, että "Nummirockissa ei ole tuntemattomia, on vain kavereita, joita ei ole tavannut vielä", Miettinen hehkuttaa.

Miettiselle festivaali on niin tärkeä, että hän on tatuoinut tapahtuman nimen päähänsä.

Parhaat hetket koetaan Miettisen ja monen muun mukaan leirintäalueella. Bändit eivät ole Miettiselle festareissa tärkeintä, vaan plussa. Tämän vuoden kattauksesta Ruoskan esiintyminen saa kuitenkin naisen innostumaan. Se on bändi, jota hän on kuunnellut teini-iässä.

– Osa on sellaisia, että eivät he käy ollenkaan katsomassa bändejä, vaan jäävät tänne leirialueelle.

Lue lisää Nummirockista vuosien varrella:

Kauppa, koulu ja lähes kaikki muutkin palvelut lähtivät – ikuisesti eläköön metallimusiikki!

Elävä arkisto: Nummirock toi kaupunkilaiset maalle rokkaamaan