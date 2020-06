Korona levisi Pohjois-Ruotsissa, kun ohjeita noudatettiin kaivoksella kehnosti – Lääkäri: Jos emme välitä suosituksista, monet sairastuvat, ihmisiä kuolee

Tartuntatautilääkäri Anders Nystedtin mukaan koronavirustartuntojen leviäminen Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa on tällä hetkellä melko voimakasta. Hän vertaa tilannetta metsäpaloon, joka on saanut alkunsa kaivokselta.

– Huoltoseisokin aikana aika iso osa työvoimasta oli ulkopuolelta palkattua. Toimintaohjeet oli laadittu, mutta kuulemani mukaan niitä noudatettiin kehnosti, minkä seurauksena tartunnat levisivät vakituisen ja tilapäisen henkilöstön keskuudessa, Nystedt kertoo.

Nystedt pitää Jällivaaraa varoittavana esimerkkinä.

– Jos emme välitä suosituksista, käy näin. Monet sairastuvat, ihmisiä kuolee, hän sanoo.

Myös alueneuvos Kenneth Backgård korostaa varotoimenpiteiden merkitystä.

– Emme halua muualle yhteiskuntaan sitä, mitä tapahtuu Jällivaarassa, hän sanoo.

Lähisairaanhoidon päällikkö Per Berglund vetoaa ihmisiin, jotta ohjeita noudatettaisiin. Berglundin mukaan tehohoidon tarve oli laskemassa hyvää vauhtia kesäksi, kunnes viime viikon lopulla useiden ihmisten oli saatava tehohoitoa.

– Myös erittäin kovasti töitä tehnyt tehohoidon henkilöstö tarvitsee kesäloman. On tärkeää, että emme sairastu turhaan, hän sanoo.

Kaivosyhtiö: Varovaisuutta puheisiin

Kaivosyhtiö LKAB:n lehdistöpäällikön Fredrik Björkenwallin mielestä yhden yhtiön nostamisessa tikun nokkaan pitäisi olla varovainen.

– Tiedämme, että koronavirus on levinnyt vanhustenhoidossa ja tauti leviää maassa yleisesti, hän sanoo SVT:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Björkenwallin korostaa, että yhtiössä on 4 200 työntekijää.

– Se tarkoittaa emme voi kontrolloida jokaista ihmistä joka kerta, kun he kulkevat portista, hän sanoo.

Björkenwallin mukaan yhtiö noudattaa viranomaisten ohjeita. Tiistaina yhtiö lähetti kotiin 60 työntekijää, jotka olivat olleet kontaktissa oirehtineiden henkilöiden kanssa.

– Lisäksi Mambergetissa (kaupunginosa Jällivaarassa) on suljettu yksi tuotantolinja muutamaksi päiväksi.

Testejä halutaan lisää koko alueella

Norrbottenin maakunnassa tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti parin viime viikon aikana.

– Tänään meillä on 63 uutta tartuntaa, Nystedt sanoi torstain tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun).

Nystedt pyytääkin ihmisiä hakeutumaan koronatestiin.

– Jos otamme sata testiä, löydämme kymmenen tartuntaa. Jos otamme tuhat testiä, löydämme sata tartuntaa.

Väkilukuun suhteutettuna maakunnan pahin tilanne on Jällivaarassa ja Kiirunassa, joissa tartuntoja on suhteellisesti enemmän kuin Ruotsissa keskimäärin. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Övertorneålla ja Kalixissa.

Laumasuoja on kaukana

Pohjois-Ruotsissa ollaan kaukana laumasuojasta koronavirusta vastaan.

Alueella on tehty tutkimus, jossa testattiin 425 satunnaisotannalla valittua 20–80 -vuotiasta henkilöä. Heistä vasta-aineita löytyi vain kahdeksalta, eli 1,9 prosentilta.

Nystedtin mukaan tulos on yllättävän matala. Alueen väkilukuun suhteutettuna immuniteetti löytyisi 3 500 ihmiseltä.

Aiheesta aiemmin:

Pohjois-Ruotsissa kymmeniä uusia koronatartuntoja – kaivoskunnat Jällivaara ja Kiiruna erottuvat tilastossa

Pohjois-Ruotsissa muutamassa päivässä yli sata uutta koronatapausta – Norjaan matkaavat suomalaiset voivat kulkea Ruotsin läpi ilman karanteenia