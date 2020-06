Onko sinulla riistakamera tai kuvaatko yrityksesi pihaa? Poliisi: kamerakartasto voisi nopeuttaa rikosten tutkintaa

Kameravalvonta on yleistynyt kaikkialle.

Poliisille on tihkunut nihkeästi tietoa valvontakameroista.

Kuvaatko kesämökkisi ympäristöä riistakameralla? Poliisi on kiinnostunut yksittäisistäkin valvontakameroista myös haja-asutusalueilla, sillä kuvien avulla ratkotaan nykyään monenlaisia rikoksia.

Tavoitteena olisi, että poliisin kamerakartastossa olisi maan kattavasti valvontakamerat yhteystietoineen, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi rikosten tutkimista.

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen selittää kamerakartaston hyötyjä.

– Kesämökkialueella voi olla murtosarja. Tai perämoottorivarkauksia. Jos meillä on tiedossa, että alueella on kamera, niin säästämme aikaa rikosten tutkinnassa, kun meillä on paikka ja yhteystiedot jo valmiina poliisin käytössä.

Nykyään tilanne on useimmiten se, että kamerat huomataan vasta kun mennään paikan päälle rikosta tutkimaan. Ja sen jälkeen selvitellään kameroiden omistajia.

Poliisihallituksen aloitteesta kamerakartastoa lähdettiin kokoamaan jo muutama vuosi sitten. Alku on kuitenkin ollut verkkainen, kerrottiin tammikuussa.

Kamerat voivat olla hyvin huomaamattomia tai tarkoituksella näkyviä. Jarkko Riikonen / Yle

Poliisilla on jo hyvin tiedossa julkisilla paikoilla olevat kamerat suurimmissa kaupungeissa ja niitä käytetään myös livevalvontaan.

– Kuopiossa kaupungin kameroiden avulla on ennaltaehkäisty ja ratkaistu rikoksia jo parikymmentä vuotta. Samoin Joensuussa, kertoo Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista.

Mutta kartalla on paljon aukkoja. Esimerkiksi Itä-Suomessa on kuntia, joista ei ole ilmoitettu poliisille yhtään kameraa. Kyseessä ei ole haluttomuus auttaa, vaan tiedon puute.

– Nyt meidän pitäisi herättää nämät nukkuvat solut, pienemmät yksityiset toimijat.

Kameroiden määrästä on vain arvailuja, mutta tiedossa oleviakin on tuhansia.

Yritykset käyttävät yhä enemmän kameravalvontaa omaisuuden suojaamiseen. Samoin kameroita käyttävät kerrostalo- ja rivitaloyhtiöt ja isot kauppaliikkeet ja -keskukset.

– Kuviin voi tallentua myös naapuriyritykseen kohdistunut vahingonteko. On kaikkien etu, että meillä on kameroista kootusti tieto, selittää Pohjolainen.

Julkisten paikkojen kameratiedot poliisilla on jo hallussaan. YLE/Ida-Maria Björkqvist

Nykykameroista saadaan hyvälaatuista liikkuvaa ja pysäytyskuvaa ja niillä on vahva todistusarvo. Kuvia käytetään näyttönä kaikentyyppisten rikosten tutkinnassa. Kuvien avulla voidaan myös sarjoittaa rikoksia, kun materiaalia on useilta rikospaikoilta.

Pohjolainen ottaa esimerkiksi huoltoasemat. Kun ajoneuvoa tankataan, tallentuu tilanteesta usein kuva valvontakameraan. Kyseessä voi olla pakomatkalla oleva rikollinen vaikka toiselta puolelta Suomea. Kuvien avulla voidaan saada tietoon rikollisen liikkeet.

Kameratietoja voidaan käyttää niin henkeen ja terveyteen kohdistuvien, omaisuusrikosten kuin ilkivallantekojenkin ennaltaehkäisyyn tai rikosten ratkaisemiseen.

– Esimerkiksi Kuopiossa Snellmannin puiston uudet kukkaistutukset tuhottiin muutama viikko sitten. Paikalle oli kyllä suunniteltu kamerat, mutta niitä ei oltu ehditty asentaa. Mikäli paikalla olisi ollut kamerat, tekijä olisi voinut jättää tekonsa tekemättä tai hän olisi voinut jäädä kiinni, pohtii rikosylikomisario Pohjolainen.

Vaikka kamerakartaston alku on ollut verkkainen, Pohjolainen uskoo kootun tiedon karttuvan pikkuhiljaa.

– Vuoden, kahden, kolmen päästä meillä on paljon enemmän myös keskitetysti käytössä tietoa siitä mistä kaikkialta kuvaa on. Se nopeuttaa rikosten ratkaisemista.

