Isojen festivaalien järjestäjät turhautuivat hallituksen linjauksesta: "Ei helpottanut tuskaa, vaan pahensi sitä"

Elokuussa sallitaan yli 500 hengen tapahtumat, mutta on epäselvää, millä ehdoin. Festivaalijärjestäjät haluavat tiedon kesäkuun aikana.

Blockfest Tampereella, Simerock Rovaniemellä, Rock in the City esimerkiksi Joensuussa – näiden, ja monen muun elokuun festivaalin kohtalo on vielä ratkaisematta.

Eilinen hallituksen linjaus yli 500 hengen joukkotapahtumien sallimisesta sisä- ja ulkotiloissa sallii periaatteessa festivaalien järjestämisen.

Vielä on kuitenkin auki, tuleeko aluehallintovirastoilta (AVI) heinäkuussa alueellisia lisärajoituksia esimerkiksi yleisömääriin tai siihen, jaetaanko väkeä tartuntariskin madaltamiseksi erillisiin lohkoihin, kuten urheilutapahtumissa on tehty.

Festivaalijärjestäjille juuri nämä tiedot olisivat aivan kriittisiä, kertoo RH-Entertainmentin promoottori Marko Riihelä.

– Olemme täysin epätietoisia, mitä voimme tehdä. Valtion eilinen ilmoitus ei helpottanut tuskaa yhtään, enemminkin pahensi sitä, Riihelä kuvailee hämmentyneenä.

RH:lla olisi elokuussa seitsemän festivaalia ympäri Suomen, mutta Riihelä ei tiedä, järjestetäänkö ne vai ei.

Ohjelmatoimistojen on peruttava konsertit 30 päivää etukäteen, ulkomaisilla artisteilla on yleensä tiukemmat ehdot.

– Bonnie Tylerin kanssa olemme neuvotelleet jo pari kertaa, mutta tilanne on auki, Riihelä pähkäilee.

Myös rovaniemeläinen Simefest odottaa tarkempaa tietoa, ennen kuin se päättää, pidetäänkö tapahtuma vai ei. Normivuosina kävijämäärä on ollut 25 000 tuntumassa.

– Emme missään nimessä järjestä festivaalia, jos esimerkiksi kävijämäärää rajoitetaan puoleen. 75 prosentilla pääsisimme taloudellisesti plus-miinus-nollaan, ennakoi festivaalijohtaja Sime Yliaska.

Järjestäjät: Heinäkuu on liian myöhään

Hallitus on linjannut, että yli 500 hengen urheilu- tai kulttuuritapahtumia voidaan järjestää, kunhan koko porukka ei vello keskenään samalla alueella.

Juuri yleisömäärien rajoitukset tai yleisön jakaminen pienempiin lohkoihin on monelle isolle festivaalille tärkeä kysymys.

– Jos rajoitukset menevät liian tiukoiksi, me ei haluta festivaalia tehdä. Joissain asioissa voidaan joustaa, mutta ei ihmisiä voi joka käänteessä valvoa, ennakoi hiphop-festivaali Blockfestin vastaava tuottaja Kalle Kallonen.

Isoilla festivaaleilla ei lohkoihin jakamisen logiikka järjestäjien mukaan toimi.

Jokaiseen lohkoon tarvittaisiin omat järjestelyt, kuvailee Sime Yliaska: omat sisäänkäynnit, ruokailut, istumapaikat, vessat.

– Ja kun tapahtumassa on kolme lavaa, voisiko yhdestä lohkosta nähdä vain yhden lavan?

– Jos rajoituksen mukaan tulisi 500 hengen lohkot, meillä pitäisi rakentaa 25 lohkoa. Ja vaikka olisi 5000 hengen lohkot, ei kannattaisi järjestää, Yliaska laskee kustannuksia.

Ministeri: Ymmärrän vaikean tilanteen, terveys on tärkein

Festivaalijärjestäjät haluavat tiedon mahdollisista rajoitukisista kesäkuun loppuun mennessä.

Jos aluehallintovirastot kertovat niistä tipotellen heinäkuussa, tieto tulee Kallosen ja Yliaskan mukaan elokuun tapahtumine kannalta liian myöhään.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) painottaa, että rajoituksia voidaan tehdä vain sitä mukaa, kun epidemiatilanteesta saadaan uutta ja luotettavaa tietoa.

Siksi on mahdotonta tehdä ratkaisuja kovin pitkälle etukäteen.

– Ymmärrän erittäin hyvin, että tilanne on tapahtumien järjestäjien kannalta vaikea, mutta tässä tilanteessa tärkeintä on suojella ihmisten terveyttä, Kososen kertoo.

Vastuu AVI:en ohjeistuksesta ja aikataulun kiirehtamisesta on sekä sosiaali- ja terveysminsteriöllä (STM) että tiede- ja kulttuuriministeriöllä (OKM).

Yle ei tavoittanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.), mutta ministeriöstä kerrotaan, että aluehallintovirastojen aikatauluakin määrittävä ohjauskirje pannaan postiin ensi viikolla.

Pienet tapahtumat uskaltavat helpommin avata ovensa

Toiveikkaampiakin esimerkkejä löytyy.

Jos nuorten kaupunkilaisten Aurafestin sekä aikuisempaan makuun olevan Vaasafestin promoottori Tommi Mäki veikkaisi nyt, hän panisi panokset sille, että molemmat elokuisista tapahtumista järjestetään.

Mäki teki mielessään päätöksen festivaalien toteutumisesta kesäkuun alussa, kun ensimmäiset höllennykset julkisille paikoille tehtiin.

– Se tuntui kuin vahvistukselta sille, että epidemia pysyy hallinnassa.

Aurafestissä on ollut muutamia tuhansia, Vaasafestissä 5000–7000 päiväkävijää.

Mäki teki 25-kohtaisen varautumissuunnitelman, jolla ihmisten kontakteja ja koronaviruksen leviämistä voidaan vähentää.

Tänä vuonna Aurafestiin ei tule rannekkeita, mikä vähentää edestakaista kulkemista festivaalialueelle ja takaisin. Tuolien määrää lisätään, jonot rakennetaan kauemmaksi toisistaan.

– Maalaisjärkeäkin mukana.

Mäen mukaan on ymmärrettävää, että aluehallintovirastot tarvitsevat työkalun, jolla epidemiaa voidaan äkillisessä tartuntatilanteessa kitkeä.

– Tässä on nyt kyse yrittäjän riskistä. Riski tiedostetaan, mutta annetaan festivaalille mahdollisuus ja toivotaan että tautitilanne pysyy hyvänä, Mäki arvioi.