Tänä vuonna tuhansien asuntovaunujen karavaani jää väliin – poikkeusaika laittoi Suviseurat uuden äärelle

Vanhoillislestadiolaisten perinteiset Suviseurat järjestetään tänä vuonna poikkeusjärjestelyin.

Perinteisesti suurtapahtuma kerää yhteen kymmeniä tuhansia ihmisiä. Esimerkiksi viime kesänä Muhoksen pelloille rakennetulla tapahtuma-alueella vieraili lähes 80 000 kävijää.

Tänä vuonna kaikki on toisin.

Reisjärvellä järjestettäväksi suunniteltu tapahtuma on siirretty vuoden päähän, ja Suviseurat on tänä kesänä etätapahtuma, jossa sanaa julistetaan radion ja netin välityksellä, esimerkiksi Youtuben kautta, kertoo Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) pääsihteeri Juha Kaarivaara.

– Kyllähän tämä poikkeaa merkittävästi siitä, että pääsisimme kokoontumaan yhteen ja saataisiin seuravieraat suviseurakentälle.

Aiemmin tässä tilassa oli kokoushuone, kertoo Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen pääsihteeri Juha Kaarivaara. Nyt se on tulevien Suviseuralähetysten sydän, jossa tehdään videosisällöt etänä järjestettävään tapahtumaan. Hanna Juopperi / Yle

Talkoolaisiksi tarvittiin tekniikan osaajia

Tämän kesän tapahtumaan ei siis pystytetä laajoja teltta-alueita tai rakenneta leirintäalueita tuhansille asuntovaunuille, vaan tapahtumaan valmistaudutaan SRK:n tiloissa Oulun Kontinkankaalla.

Kevään aikana toimiston kokous- ja vierashuoneisiin on rakennettu radio- ja videostudiot.

Tapahtuman talkoolaisiltakin on vaadittu kokonaan uudenlaista osaamista, sillä perinteisen pystytys- ja rakentamistyön sijaan on korostunut tekninen osaaminen.

Kesäseuraradion studiossa lähetyksen kulkua ovat seuraamassa lähetystyön sihteeri Henna Pärkkä ja kanavan päätoimittaja Vilja Paavola. Hanna Juopperi / Yle

Kevään poikkeustilan aikana yhdistyksen toimintaa ehdittiin jo siirtää paljon nettiin, Juha Kaarivaara sanoo. Siitä on kertynyt arvokasta kokemusta.

– On tässä ollut opittavaa ja haltuun otettavaa, mutta toimintavalmius saatiin hyvin nopeasti aikaan. Kevään toiminnan jälkeen on hyvä mennä kohti Suviseuroja.

Videostudiossa on valmiina joukko kameroita ja piuhoja kulkee lattialla valtava määrä. Puhujakorokkeen ympärille on tuotu somisteeksi koivunrunkoja ja paikalle on kannettu seurapenkkejä ja puunkuorikatetta, jotka muistuttavat poikkeusoloissakin seurakentän perinteisistä rakenteista.

Mummolan Suviseurat

Suviseuroilla on vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä perinteisesti myös suuri sosiaalinen merkitys, kun ihmiset ja perheet tapaavat toisiaan yli viikonlopun kestävässä tapahtumassa.

Vaikka tänä vuonna asuntovaunuja ei parkkeerata peltoaukeille vieri viereen, aikoo moni perhekunta kokoontua kokoontumisrajoitusten puitteissa pienemmässä piirissä, esimerkiksi suvun kesken.

SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara kertoo, että yhdistykselle on tullut tietoa siitä, että monet perheet järjestävät omat mummolan tai kotipihan Suviseurat, joissa pyritään toteuttamaan tapahtuman luonnetta niin hyvin kuin mahdollista.

– On varattu samankaltaisia ruokia kuin Suviseuroissa, lapset pitävät kioskia ja työvuoroja on jaettu vauvasta vaariin siten, että puitteet ovat kunnossa.

Puhujakoroke on valmiina SRK:n tiloissa torstaina alkavia poikkeusajan Suviseuroja varten. Hanna Juopperi / Yle

