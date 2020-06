Ilmajoki-lehden hallitus myöntää puuttuneensa toimituksen päätösvaltaan ja pyytää anteeksi

Ilmajoki-lehden hallitus myöntää, että lehden riippumattomuus on kyseenalaistunut viime aikojen tapahtumien takia. Hallitus esitti julkisen anteeksipyynnön lukijoille, päätoimittajalle ja toimitukselle torstaina ilmestyneessä Ilmajoki-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

– Pyydämme anteeksi sitä, että emme tukeneet päätoimittajaa tässä valtuusto-asiassa ja että olemme puuttuneet lehden päätösvaltaan, kertoo Ylelle Ilmajoki-lehden hallituksen puheenjohtaja Liisa Äärynen.

– Meille on ehdottoman tärkeää, että luottamus median riippumattomuuteen säilyy. Riippumattomuuden lähtökohtana on se, että vastuu journalistisista päätöksistä on päätoimittajalla. Emme hyväksy painostamista juttujen sisällön suhteen, ja pyydämme anteeksi, että lehden riippumattomuus on kyseenalaistunut.

Anteeksipyyntö kohdistuu tapahtumiin, jotka johtivat Ilmajoki-lehden päätoimittajan eroon.

Uutinen koski kunnanvaltuutetun osallistumista Ilmajoen valtuuston kokoukseen pian Espanjan-matkansa jälkeen. Osallistuminen oli vastoin suositusta kahden viikon karanteenista koronatartuntariskin takia.

Päätoimittaja Terhi Pirilä-Porvali koki, ettei lehteä kustantava yhtiö tukenut häntä ulkopuolisen painostuksen alla, jossa kunnanjohtaja ja paikallispoliitikko halusivat estää jutun julkaisun. Myös omistajataho olisi halunnut jättää jutun julkaisematta.

Hallitus: Jatkossa huolehdimme riippumattomuudesta

Ilmajoki-lehden hallitus lupaa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota lehden riippumattomuuteen ja luotettavuuteen.

– Kiinnitämme niiden vaalimiseen tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota. Toivon, että lehteen uskotaan jatkossakin. Lehden hallituksen on oltava entistä tarkempi roolissaan, ja me luotamme päätoimittajaan, sanoo hallituksen puheenjohtaja Liisa Äärynen.

Äärysen mukaan tietoon on tullut tapauksen jälkeen muutama Ilmajoki-lehden peruutus. Hallitus päätti pyytää julkisesti anteeksi asian saaman laajan julkisuuden takia. Myös Julkisen sanan neuvosto JSN otti poikkeukselliseen tapaukseen kantaa.

Lue lisää: JSN: ILmajoki-lehden irtisanoutuneen päätoimittajan julkaisema uutinen oli poikkeuksellisen merkittävä

Toistaiseksi uuden päätoimittajan rekrytointi ei ole käynnissä.

– Nämä asiat tulivat niin nopeasti eteen, että sitä päätoimittajahakua vasta hahmotellaan. Päätöksiä ei ole olemassa, Äärynen sanoo.

