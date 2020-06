Pitenevätkö lasten päiväkotimatkat Helsingissä Touhuloiden lopetettua? Useissa Uudenmaan kunnissa jatkaa uusi yrittäjä, katso oman kuntasi tilanne

Touhula tiedotti ennen juhannusta lakkauttavansa yrityssaneerauksen seurauksena ympäri maata yhteensä 43 päiväkotia. Lopetettavista päiväkodeista 18 sijaitsee Uudellamaalla. Eniten Touhulan päiväkoteja lakkautetaan Helsingissä, yhteensä neljä.

– Perheille on ensisijaisesti tarjottu mahdollisuutta siirtyä johonkin kuudesta Touhulan päiväkodista, joiden toiminta Helsingissä jatkuu edelleen, kertoo varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Ulla Lehtonen.

Toissijaisesti pääkaupungissa kehotetaan perheitä hakeutumaan johonkin muuhun yksityiseen päiväkotiin ja sitten vasta kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Aluepäällikkö Lehtosen mukaan suurelle osalle lopetettavien Touhulan päiväkotien 73:sta lapsesta löytyy kuitenkin tarvittaessa myös kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

– Herttoniemenrannassa sijaitsevan Ankkurinnapin, Kallion Lempin ja Keskuspuiston osalta niille, jotka hakeutuvat kunnalliseen varhaiskasvatukseen pystytään tämän hetken tiedon mukaan tarjoamaan kunnallinen paikka kohtuullisen matkan päästä.

Lakkautettavan Meilahden Touhula Histamiinin osalta tilanne on vielä selvityksessä. Osalla entisistä touhulalaisista päiväkotimatka saattaa pidentyä, mutta tarkkaa arviota siitä on vielä vaikeaa sanoa.

– On mahdotonta sanoa kuinka paljon päiväkotimatkat pitenevät, koska meillä ei ole tiedossa, ketkä hakevat kunnallista paikkaa, missä he asuvat ja mihin päiväkotiin he hakevat.

Hyvinkää: Työntekijöiden rekrytointi hyvin haasteellista

Toiseksi eniten ketju lakkauttaa päiväkotejaan Hyvinkäällä. Reilun kuukauden päästä kaupungissa sulkee ovensa kolme Touhulaa.

Se on vajaan 50 000 ihmisen kaupungissa suuri muutos, mutta kaikille lapsille löytyy uusi hoitopaikka, vakuuttaa Hyvinkään varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala.

– Kyllä meidän tavoite on se, että kaikilla on paikat. Varhaiskasvatusopettajien rekrytointi on pääkaupunkiseudulla hyvin haasteellista ilman tätäkin prosessia, mutta kyllä me paikat löydetään, kun vain saadaan rekrytoinnit onnistumaan.

Varhaiskasvatusjohtaja Rapalan mukaan on hyvin todennäköistä, että kahdessa lakkautettavista Touhulan päiväkodista jatkaa uusi yrittäjä.

– Toinen yrittäjä on tekemässä vuokrasopimusta kiinteistön omistajan kanssa. Jos tämä kuvio järjestyy ja huoltajat ovat kiinnostuneita siirtämään varhaiskasvatusopimuksen sinne, se helpottaa huomattavasti kunnan paikkojen järjestelyä.

Näin uusi hoito järjestyy Uudenmaan kunnissa:

Espoo: Kahdessa lopetettavassa Touhula päiväkodissa Kilossa ja Laajalahdessa jatkaa Pilke-päiväkodit.

Järvenpää (siirryt toiseen palveluun): Lepolan alueella toimiva Touhula lopettaa toimintansa viimeistään vuoden lopussa. Kaupungin mukaan päiväkotitoiminta kuitenkin jatkuu samassa kiinteistössä. Järvenpää tiedottaa asiasta tarkemmin elokuussa.

Kerava (siirryt toiseen palveluun): Touhula Kurkelan päiväkodissa jatkuu varhaiskasvatus- ja esiopetustoiminta keskeytyksettä uuden toimijan voimin.

Kirkkonummi: Touhulan päiväkodit lopettavat toimintansa Brossa ja Sarvvikissa viimeistään vuoden loppuun mennessä. Päiväkotitoimintaa jatkaa Pilke päiväkodit Oy.

Vihti: Kunta on varautunut järjestämään lakkautettavan Touhula Linnaniitun lapsille paikat kunnallisena palveluna.

Lohja: Touhula Neitsytlinnan toiminta siirtyy Touhula Vappulaan 31.7.2020.

Sipoo: Lakkautettavan Touhula Söderkullan tilalle on tulossa uusi yksityisen päiväkotiyrittäjä. Kunta vakuuttaa, että kaikille lapsille löytyy varhaiskavatuspaikka 1.8. lähtien.

Siuntio: Störsvik lopetaan 31.7. Lapset siirtyvät pääosin kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Muutama lapsi siirtyy kuntarajojen ulkopuolelle toiseen Touhulan yksiköön. Kaikille järjestyy hoitopaikka 1.8. alkaen.

Lue lisää:

Touhula-ketju sulkee 43 päiväkotiaan – suurin osa lakkautettavista päiväkodeista lopettaa jo heinäkuun lopussa