Salakuljetuksen vilkkaus yllätti poliisin: "Rikollisjärjestöillä on vakiintuneet kalustot kumipyörillä" – jopa Nigeriasta asti hoidetaan Suomen huumekauppaa

Tulli on tutkinut tapauksia, joissa Espanjasta on lähetetty pikarahtilähetyksissä Suomeen kannabiskukintoja eli marihuanaa jopa kolmen miljoonan euron arvosta. Kuvassa tullin takavarikoimaa marihuanaa.

Tulli on tutkinut tapauksia, joissa Espanjasta on lähetetty pikarahtilähetyksissä Suomeen kannabiskukintoja eli marihuanaa jopa kolmen miljoonan euron arvosta. Kuvassa tullin takavarikoimaa marihuanaa. Tulli

Kevään rajoitukset henkilöliikenteessä ovat vaikuttaneet huumeiden salakuljetukseen yllättävän vähän. Poliisin ja tullin mukaan huumeita on liikkunut Suomessa samaan tahtiin kuin aiemminkin.

Tätä todistaa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimus, jonka mukaan etenkin pääkaupunkiseudulla on käytetty huumeita ennätysmääriä. Aiemmin poliisi arvioi, että rajojen sulkeminen tukkii salakuljettajien väylät.

– Arvioimme, että henkilöliikenteessä tapahtuva salakuljetus niin sanottujen muulien avulla olisi suurempaa. Kyllä se nyt on tullut todistettua, että niin kauan kuin rahtiliikenne on normaalia, myös huumeiden salakuljetus jatkuu, kertoo keskusrikospoliisin erikoistutkija Jari Leskinen.

Huumeet tuodaan rekoilla

Tavaraliikenne on jatkunut koko kevään lähes tavalliseen tapaan. Poliisin ja tullin mukaan huumeiden salakuljetus tapahtuu enimmäkseen rekkojen avulla.

– Rikollisjärjestöillä on vakiintuneet kalustot kumipyöräliikenteessä. Huumeet laitetaan laillisen rahdin mukaan joko kuljettajan tietämättä tai sitten kuljettaja on mukana toiminnassa, Leskinen sanoo.

Tulli tiedotti tänään kahdesta suuresta huumerikoskokonaisuudesta, joissa huumausaineita oli tuotu Espanjasta Suomeen mittavia määriä pikarahtina.

Tullissa tavaraliikenteen merkitys huumekaupassa on ollut tiedossa, ja rahdin tutkimiseen on suunnattu resursseja jo ennen poikkeustilaakin. Suurten rahtimäärien tarkka tarkastaminen on kuitenkin haastava tehtävä.

Eniten huumeita salakuljetetaan Helsingin satamien ja Helsingin lentokentän kautta.

– Huumeet voivat olla tavaralaatikoissa rekoissa. Niihin on kirjattu, että laatikko sisältää jotain muuta, kuten vaikka pesuainetta. Huumeita voidaan myös kätkeä tavaran sekaan, Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo.

Euroopan poliisiviranomainen Europol on arvioinut, että merireittien hyödyntäminen kansainvälisessä huumekaupassa on kasvava uhka. Europolin mukaan noin kaksi prosenttia kuljetuskonteista tarkastetaan. Tulli tekee tarkastukset riskiarvion perusteella.

Nettikauppa tarjoaa kaikkea kaikkialle

Hänen mukaansa tänä keväänä on korostunut etenkin huumeiden tilaaminen netin kautta. Huumeiden verkkokaupan myötä huumeiden saatavuus myös pienillä paikkakunnilla on kasvanut.

– Verkko on toiminut, kuten ennenkin, joten siellä on huumekaupassa näkynyt kasvua, Sinkkonen toteaa.

Nettikaupan myötä varsinkin harvinaislaatuisempien huumausaineiden tarjonta on lisääntynyt ja huumausaineita on saatavilla läpi Suomen.

– Ennen pienemmillä paikkakunnilla oli vain muutamia keskeisiä huumausaineita myynnissä, mutta nyt tarjolla on mitä tahansa, Sinkkonen kertoo.

Netin huumekauppaa pyörittävät sekä ulkomaiset että suomalaiset rikolliset. Tullin paljastamissa tapauksissa erityistä oli se, että huumeiden vastaanottaja oli niissä pyritty häivyttämään. Huumeita oli tilattu esimerkiksi Airbnb-asuntojen osoitteisiin, joista muualta saapunut vastaanottaja oli käynyt hakemassa huumeet.

10 grammaa muuttui 100 grammaksi

Helsingissä poliisi on tehnyt kevään ja alkukesän aikana huumeiden takavarikoita yhtä paljon kuin ennen poikkeustilaa. Samaa todetaan tullista. Myös takavarikoitujen huumeiden kirjo on pysynyt entisellään.

– Amfetamiinia, kokaiinia, kannabista, synteettisiä huumeita – kaikkea on liikkunut kevään aikana, kertoo Sinkkonen.

Esimerkiksi tullin tänään tiedottamassa rikoskokonaisuudessa marihuanaa oli vuosina 2019 ja 2020 lähetetty Suomeen yhteensä noin 207 kiloa. Tästä levitykseen pääsi noin 173 kiloa.

– Marihuanalla on täällä suuret markkinat. Se on Helsingissä todella yleistä, ja siihen törmätään eri poliisitehtävien yhteydessä päivittäin, kertoo rikostarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitokselta.

Hän kertoo, että huumepoliisin näppituntumaan mukaan keskitason huumekauppiailla on entistä enemmän huumeita hallussaan. Sillä perusteella huumeita liikkuu Suomessa yhä suurempia määriä.

– Jos ennen myyjältä takavarikoitiin esimerkiksi marihuanaa yleensä 10 grammaa, niin nyt se on usein 100 grammaa. Pillereitä voi olla mukana pussillinen, Heinikari sanoo.

Tullin haaviin jääneiden huumausaineiden määrät ovat kasvaneet viime vuosina. Esimerkiksi viime vuonna tulli takavarikoi (siirryt toiseen palveluun) yli 1 700 kiloa huumausaineita, mikä oli noin 700 kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Tulli kertoo takavarikoitujen huumausaineiden kokonaismääristä vain koko vuoden osalta vuosittain, joten kevään tilastoja ei ole saatavissa.

Suomessa käytettävien huumeiden määrä ei paljastu tarkasti tullin tilastoista, koska vain yksittäiset huumelastit jäävät tullissa kiinni. Todellisuudessa Suomessa liikkuu huumeita moninkertainen määrä.

– Kyllä niitä merkittäviä määriä pääsee läpi, Sinkkonen toteaa.

Ulkomaiset rikollisjärjestöt vahvistuneet Suomessa

Huumekauppaa harjoittavat Suomessa useat rikollisorganisaatiot. Etenkin pienemmillä paikkakunnilla liivijengit ja niihin liitoksissa olevat rikollisryhmät hallitsevat huumeiden välitystä. Pääkaupunkiseudulla ulkomaalaisilla rikollisjärjestöillä on poliisin mukaan entistä suurempi rooli.

Huumekauppa ja erilaiset väkivaltarikokset, kuten pahoinpitelyt ja ryöstöt, nivoutuvat tiiviisti yhteen. Kahnauksia eri rikollisjärjestöjen välillä ei Helsingin poliisin mukaan kuitenkaan ole havaittu. Ne voivat tehdä myös yhteistyötä keskenään.

– Emme me täällä pohjoisessa ole suojassa kansainväliseltä huumekaupalta. Etenkin serbialaiset, albanialaiset ja nigerialaiset rikollisorganisaatiot alkavat olla huomattavia toimijoita Suomessa, Leskinen toteaa.

Helsingin poliisilaitoksella työskentelevän Heinikarin mukaan on tavallista, että koko huumekaupan kaari aina salakuljetuksesta levitykseen on ulkomaalaisen rikollisjärjestön käsissä. Kansainvälisillä rikollisjärjestöillä on salakuljetusväyliä eri puolilla maailmaa. Sen vuoksi aineita on riittänyt koronapandemiankin aikana.

Suomeen tullaan varten vasten myymään huumeita valmiina olevalle asiakaskunnalle.

– Asiakaskuntakin voi olla sekä samasta maasta kotoisin olevia että niin sanottuja kantasuomalaisia. Myyjällä voi olla täällä järjestettynä tilapäinen asunto ja siellä patja, jossa hän käy lepäämässä. Syy tulla Suomeen on kuitenkin vain huumeiden myynti ja myynnistä saadun käteisen rahan järjestäminen ulkomaille, rikostarkastaja Markku Heinikari sanoo.

Lisää aiheesta:

Rajojen sulkeminen sekoitti huumekauppareitit ja pula aineista näkyy jo kaduilla – Poliisi: "Väkivalta todennäköisesti lisääntyy"

Poliisi on hämmentynyt Suomen huumetilanteesta, se poikkeaa täysin muista Pohjoismaista – Selvitimme, miten korona näkyy rikostilastoissa