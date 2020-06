"Mulla on sellainen olo kuin J. K. Rowling olisi eronnut Harry Pottereista" – fanit puntaroivat uudelleen suhdettaan kirjoihin ja kirjailijaan

Harry Potter-kirjailija J.K. Rowling herätti kummastusta faneissaan viime viikolla, kun hän otti somessa kantaa twiitillä, jotka tulkittiin transihmisiä ulossulkevana. Tämä sai aikaan keskustelua siitä, onko sopivaa fanittaa rakastettua kirjasarjaa, vaikka sen tekijän ulostuloista olisi eri mieltä.

Vuonna 1987 syntynyt transtaustainen kirjailija ja perhebloggaaja Susi Nousiainen on sitä ikäluokkaa, joka on kasvanut Harry Potterien kanssa.

– Kun menin opiskelemaan, silloin ekoissa opiskelijabileissä selvitettiin tietenkin, mihin Tylypahkan tupaan kuuluu, Nousiainen kertoo Takaisin Pasilaan -podcastissa.

Nousiainen kuitenkin sanoo, että Rowlingin viime aikojen ulostulot ovat saaneet hänet arvioimaan uudelleen suhdetta kirjoihin ja niiden tekijään. Hän kertoo, että hänen suhteensa kirjasarjaan on eronnut suhteestaan Rowlingiin, siinä missä ne aiemmin olivat Nousiaiselle sama asia.

– Mulla on sellanen olo kuin J.K. Rowling olisi eronnut Pottereista, mikä saattaa kuulostaa hömpältä, koska hän on kuitenkin niiden hahmojen ja universumin luoja, Nousiainen pohtii.

Takaisin Pasilaan -podcastissa transtaustainen kirjailija ja bloggaaja Susi Nousiainen keskustelee Toivo Haimin ja Marjukka Mattilan kanssa muuttuneesta suhteestaan Harry Potter-kirjoihin. Jaksossa kuullaan myös muiden fanien pohdintaa siitä, voiko Harry Potter -kirjoista tykätä, vaikka ei tykkäisi niiden kirjoittajasta.

– Viimeaikaiset Rowlingin some-julkaisut on olleet tosi hämmentäviä, koska olen transtaustainen mies ja koen, että Harry Potterit on ollut mun ikäluokan suuri tarina, Susi Nousiainen pohtii.

– Sellainen, mistä löydetään samastumiskohteita, minkä avulla ihmiset kasvaa ja etsii itseään, siksi se tuntuu todella ristiriitaiselta.

Transtaustainen kirjailija ja bloggaaja Susi Nousiainen oli Takaisin Pasilaan -podcastin torstain jaksossa vieraana. Katriina Laine / Yle

Nousiaisen mukaan Potterin maailmassa on hienoja tarinoita hyvyydestä ja pahuudesta, ja ihmisen valinnoista niiden välillä.

– Potterin kautta pystyy käsittelemään monia teemoja, vaikka rasismia, kouluympäristöä ja ystävyyttä, mutta kuitenkin niin, että ne pysyy satumaailman piirissä. Se on fantasiamaailma, mutta sen hahmot ovat meidän maailmaa koskettavia, Nousiainen selittää.

– On monia hahmoja, joiden kautta olen tutkinut itseäni, Susi Nousiainen sanoo. Remus Lupin on minulle todella tärkeä, koska hahmona hänessä näkyy ulkopuolisuuden teema, hyljeksityksi tuleminen, mutta toisaalta siinä on ystävyyttä, hän kertoo.

– Lupin on paras pimeyden voimilta suojautumisen opettaja, koska hän opettaa suhtautumaan mörköihin huumorilla, Nousiainen naurahtaa.

Susi Nousiainen ajattelee, että J.K. Rowlingin näkemykset transihmisistä ovat saaneet aikaan irtikytkennän tekijän ja tuotannon välillä. Toisaalta hän muistuttaa, että Harry Potter -kirjoissa on läsnä opetus siitä, että joskus myös omia opettajiaan vastaan on käännyttävä.

Teksti: Toivo Haimi/Yle

