Twitchillä ei sopimusta musiikin tekijänoikeuksista, striimaajat ahtaalla – Teosto: "Tuntuu erikoiselta, että aletaan ennemmin poistamaan sisältöä"

Taustalla soiva musiikki on olennainen osa striimaajien suoria lähetyksiä.

Taustalla soiva musiikki on olennainen osa striimaajien suoria lähetyksiä. Ian Dagnall / AOP

Twitch-palvelun striimaajat ovat kuin tulisilla hiilillä. Amazonin omistama suosittu suoratoistopalvelu syynää palvelun lähetyksissä käytettävää musiikkia aiempaa tarkemmin.

Twitchissä käyttäjä striimaa suorana lähetyksenä omaa pelaamistaan. Suosituimmilla lähetyksillä on kymmeniätuhansia, joskus jopa satojatuhansia katsojia kerrallaan. Sittemmin striimien sisältö on laajentunut pelimaailmasta muillekin elämän osa-alueille. Vuonna 2018 Twitchillä oli päivässä 15 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Musiikki on olennainen osa lähetyksiä, mutta Amazon ei ole tehnyt sopimuksia tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Näin ollen artistit eivät saa korvauksia siitä, että striimaajat tekevät musiikilla lähetyksistään houkuttelevampia.

Maailma on pullollaan ammattistriimaajia, ja moni suomalainenkin ansaitsee elantonsa Twitchissä.

Tilanne on kärjistynyt parin viikon aikana erityisesti Yhdysvalloissa. Siellä Twitch on jopa uhannut sulkea palvelusta käyttäjät, joiden lähetyksissä soi tekijänoikeuksien alaista musiikkia. Ukaasi on koskenut myös vodeja eli tallennettuja lähetyksiä sekä katsojien leikkaamia kohokohtia, jotka tekevät kanavista entistä yhteisöllisempiä.

Suositut yhdysvaltalaisstriimaajat ovatkin kertoneet järkyttyneinä sosiaalisessa mediassa, kuinka he ovat poistaneet satoja vuosien varrella kertyneitä klippejä kanavaltaan.

AndyPyro eli Anssi Huovinen on Suomen suosituimpia striimaajia. Timo Sihvonen / Yle

Suomessakin lähetyksien taustalla nyt tekijänoikeusvapaata musiikkia

Kohu on levinnyt maailmanlaajuiseksi, vaikka uhka vaikuttaisi tällä hetkellä olevan konkreettinen vain Yhdysvalloissa.

Suomessakin moni striimaaja on alkanut soittaa lähetyksiensä taustalla tekijänoikeusvapaata musiikkia. Tilanteen takia esimerkiksi Spotifyhin on koottu monia vapaan musiikin soittolistoja.

– Toistaiseksi emme ole nähneet syytä puuttua asiaan, mutta jos tilanne laajenee Eurooppaan, niin joudumme antamaan striimaajillemme ohjeistuksia ja reagoimaan asianmukaisesti, sanoo Havu-organisaation valmentaja Taneli Veikkola.

Havu on suomalainen kilpapeliorganisaatio, jonka riveissä on myös ammattimaisia striimaajia.

– Striimaajat itse ovat olleet hyvin perillä asiasta, sillä juttu liikkui nopeasti heidän keskuudessaan somessa. Yhdellekään eurooppalaiselle striimaajalle ei ole tietääkseni tullut musiikista ongelmia.

Twitchin on helppo vedota käyttöehtoihinsa

Tekijänoikeusjärjestö Teosto on pitkään neuvotellut lisensseistä Twitchin kanssa, kertoo Teoston lisenssiasioiden päällikkö Markus Kaarto.

– Valitettavasti emme ole päässeet sopimukseen asiasta. Se on kiinni halukkuudesta, sillä teknologia ja järjestelmät ovat olleet jo vuosia pystyssä, hän toteaa.

Yksittäinen striimaaja on puun ja kuoren välissä, kun Amazonin kaltainen jättiläinen ja tekijänoikeusjärjestöt taistelevat. Twitchin on helppo vedota käyttöehtoihinsa (siirryt toiseen palveluun), joissa todetaan, että tekijänoikeuksia on kunnioitettava.

Kaarton mukaan lopullinen vastuu ei kuitenkaan ole käyttäjällä vaan palvelulla itsellään.

– Emme lähde yksittäisiä striimaajia jäljittämään. Teoston ja palveluntarjoajan tehtävä on saada aikaan sopimus, kuten on tehty esimerkiksi Facebookin ja Youtuben kanssa.

Siinähän on sellainenkin riski, että striimaajat vaihtavat tällaisen takia palveluntarjoajaa. Markus Kaarto

Artikla 17 vie asian ensi vuonna suuntaan tai toiseen myös Euroopassa

Yhdysvalloissa tilanne todennäköisesti eskaloitui uhkaan korvausvaatimuksista. Asia nytkähtänee suuntaan tai toiseen ensi vuonna myös Euroopassa ja Suomessa, kun EU:ssa astuu voimaan artikla 17. Sen mukaan palveluntarjoajalla on lakisääteinen vastuu hoitaa tekijänoikeusasiat kuntoon.

Yksi tie olisi kirjoitaa sopimukset ja maksaa artisteille heille kuuluvat korvaukset. Toinen vaihtoehto on estää tekijänoikeuksien alainen musiikki, mikä tietäisi päänvaivaa striimaajille. Kaarto ihmettelee jälkimmäistä ajatusmallia.

– Ei käyttäjää kuulu rangaista, jos palveluntarjoaja ei ole tehnyt sopimusta. Tuntuu erikoiselta, että aletaan ennemmin poistamaan sisältöä.

– Siinähän on sellainenkin riski, että striimaajat vaihtavat tällaisen takia palveluntarjoajaa.

Lopulta kysymys on rahasta. Twitch tuskin haluaa tehdä asialle mitään ennen kuin on pakko.

Lue lisää: Sadat tuhannet ihmiset seuraavat Twitchissä, kun Anssi Huovinen kärsii krapulasta, saunoo ja reissaa – sillä hän myös elättää itsensä