Korona nosti tutut jäätelöt suosioon, mutta pakastealtaissa tilaa saavat myös vegaanisuus ja hyvinvointi – mihin jätskinsyöjäryhmään kuulut?

Kun aurinko porottaa, Suomessa syödään jäätelöä. Paljon.

Jäätelöyritys Froneri Finlandin mukaan suomalaiset syövät jäätelöä noin 12 litraa vuodessa asukasta kohti. Tällä määrällä Suomi on koko maailmassa jäätelönsyönnin kärkimaiden joukossa. Moni syö jäätelöä ympäri vuoden, mutta aurinkoiset ja lämpimät kesäpäivät ovat niitä, jotka näkyvät jäätelönkulutuksessa selkeinä myyntipiikkeinä.

Jäätelöaltaista löytyy tänä kesänä esimerkiksi tuhteja tuutteja ja puikkoja, samoin erilaisia mehujäitä. Myös raaka-aineissa on entistä enemmän vaihtoehtoja ja vastuullisuuskin on näkyvästi esillä.

Isoja tuutteja ja puikkoja on tänä kesänä kauppojen valikoimissa runsaasti. Tiina Jutila / Yle

Kasvipohjaiset, vähäsokeriset ja runsasproteiiniset jäätelöt kiinnostavat

Kasvipohjaisten jäätelöiden suosio on kasvanut jo useamman vuoden ajan, ja valikoima on tänäkin kesänä laajentunut. Vegaanisissa jäätelöissä on esimerkiksi kaura- ja pähkinäpohjaisia tuotteita.

Kasvipohjaisten jäätelöiden suosio on kasvanut usean vuoden ajan. Tiina Jutila / Yle

Uusimpiin trendeihin kuuluvat esimerkiksi vähäsokeriset jäätelöt ja proteiinijäätelöt. Niitä ostavat ennen kaikkea hyvinvoinnista kiinnostuneet kuluttajat, jotka haluavat muissakin ruuissa samantyyppisiä tuotteita.

– Tämä kiinnittyy vahvasti yleisiin trendeihin, ja sama trendi on näkyvissä myös muissa maissa, Froneri Finlandin toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari sanoo.

Kiinnostus kasvipohjaisiin jäätelöihin ja lifestyle-uutuuksiin on nousussa, mutta toistaiseksi niiden osuus on kaikesta jäätelömyynnistä melko pieni.

K-ryhmän jäätelömyynnissä erilaisten erikoisruokavalioihin kuuluvien jäätelöiden osuus on noin seitsemän prosenttia. Saman suuruiseksi jäätelöyritys Froneri Finland arvioi erikoisruokavalioihin kuuluvien jäätelöiden osuuden koko Suomen jäätelömarkkinoilla. Näihin jäätelöihin sisältyvät esimerkiksi vegaaniset, kasvipohjaiset, vähäsokeriset ja proteiinijäätelöt, mutta eivät puolestaan esimerkiksi laktoosittomat ja vähälaktoosiset tuotteet.

Tommi Mustakorpi (vas.) ja Lauri-Alvar Mustakorpi valitsivat juhannusjäätelöitä helsinkiläisessä ruokakaupassa. Tiina Jutila / Yle

Myös vastuullisuus näkyy jäätelöaltailla entistä vahvemmin. Yksi esimerkki on Suomen Jäätelön ja K-ryhmän uusi banaanijäätelö. Sen valmistuksessa käytetään raaka-aineena pinnalta tummuneita banaaneja, jotka muuten joutuisivat hävikiksi.

Vastuullisuuden tärkeys esimerkiksi raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa on vahvistumassa entisestään, sanoo myös jäätelöyhtiö Kolmen Kaverin Jäätelön perustajajäsen Heikki Huotari.

– Esimerkiksi pakkausmateriaalien kierrättämisestä tulee asiakkailta kysymyksiä, Heikki Huotari sanoo.

Herkuttelujäätelöiden suosio kasvaa

Heidi Hinkkanen ja pojat Joel, Emil ja Samuel Koskimäki poikkesivat retkipäivän jälkeen jäätelölle. Tiina Jutila / Yle

Samaan aikaan kun vege- ja lifestyle-jäätelöt saavat lisää tilaa pakastealtaissa, kasvaa myös perusjäätelöitä kalliimpien herkuttelujäätelöiden suosio.

– Näihin Premium-jäätelöihin on lisätty esimerkiksi suklaanpalasia, toffeehippuja tai marjaisaa hilloa, kuvaa K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

Suomalaiset ovat aina myös kiinnostuneita maistelemaan kesäuutuuksia, joita on tänäkin kesänä runsaasti.

– Kesän uutuusjäätelöt kiinnostavat suomalaisia paljon, ja usein muutama uutuustuote nousee kesän myydyimpien jäätelöiden joukkoon, SOK:n valikoimapäällikkö Juhani Haara toteaa.

Perusmauissa samat suosikit kuitenkin säilyvät vuodesta toiseen. Suklaa, vanilja, toffee ja mansikka pysyttelevät eri valmistajien ja kauppaketjujen suosikkimakujen joukossa. Esimerkiksi Lidlissä uutuushittien rinnalla porskuttelee kesäisin litran pakkaus vaniljakermajäätelöä.

Emil (vas.), Joel ja Samuel Koskimäki kertovat syövänsä jäätelöä kesäisin melkein joka päivä. Tiina Jutila / Yle

Korona lisäsi tutun ja kotimaisen arvostusta

Tänä vuonna jäätelövalinnoissa näkyy myös koronan vaikutus.

Kolmen Kaverin Jäätelön Heikki Huotarin mukaan koronapandemia on nostanut selkeästi kotimaisuuden arvostusta. Viime aikoina asiakkailta on tullut tavallistakin enemmän kysymyksiä raaka-aineiden kotimaisuudesta.

– Ollaan todella kiinnostuneita esimerkiksi siitä, mistä käyttämämme vadelmat tulevat. Tulee myös kannustusta, että hyvä kun käytätte kotimaisia, Huotari sanoo.

Myös jäätelöyhtiö Fronerissa on näkynyt selvästi, että korona on keikauttanut suomalaisten jäätelökriteerejä.

– Nyt haetaan tuttua, turvallista ja kotimaista. Me koemme, että se on kyllä koronan vaikutusta, Johanna Sewón-Kievari sanoo.

Mansikka, suklaa ja vanilja pysyvät suosittujen makujen joukossa vuodesta toiseen. Tiina Jutila / Yle

Suurissa elintarvikeketjuissa korona näkyi keväällä pakkauskokojen kasvuna.

– Ihmiset ovat liikkuneet vähemmän ja ostaneet vähemmän heti syötäviä jäätelöitä. Monipakkaukset sekä isommat, litran ja puolen litran jäätelöt, ovat kasvattaneet suosiota, sanoo K-ryhmän tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen.

Jäätelöllä herkuteltiin keväällä kotona tavallistakin enemmän. Sen sijaan kahviloiden, ravintoloiden ja hotellien jäätelömyynti romahti koronarajoitusten vuoksi.

Mihin jätskinsyöjäryhmään itse kuulut?

Jäätelötarjonta on Suomessa runsas, ja siksipä oman suosikin valinnassakin on eroja.

Jäätelötarjonta on Suomessa runsas, ja oman suosikin valinnassa on hyvin erilaisia perusteita. Tiina Jutila / Yle

Jäätelöyhtiö Froneri Finland on luokitellut suomalaiset jäätelönsyöjät sen mukaan, millä perusteella he tyypillisimmin valitsevat jäätelönsä. Yritys valmistaa Suomessa muun muassa Pingviini-jäätelöitä ja tuo ulkomailta esimerkiksi Pirulo-jäätelöitä.

1. Kokeilunhaluiset

Suurin ryhmä, lähes kolmasosa jäätelönsyöjistä, kokeilee innokkaasti jäätelöuutuuksia ja haluaa maistella uusia makuja.

2. Terveellisyyden ja pakkausmerkintöjen tarkkailijat

Paljon on myös niitä, jotka terveyssyiden vuoksi selvittävät jäätelön pakkausmerkinnät tarkasti ja valitsevat jäätelön niiden perusteella. Tässä joukossa on paljon varttuneempaa väkeä.

3. Tapauskolliset

Moni nauttii siitä, että saa syödä tuttuja ja turvallisia jäätelömakuja. Tässä ryhmässä jäätelön ostaminen kuuluu varsinkin kesään.

4. Hintatietoiset

Tässä ryhmässä hinta ratkaisee ja jäätelön pitää olla edullinen.

5. Arvoihin keskittyvät

Tälle joukolle arvot ovat tärkein valintaperuste. Tämä ryhmä pyrkii valitsemaan mahdollisimman vastuullisesti tuotettuja jäätelöitä. (Lähde: Froneri Finland)

