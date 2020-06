STT:n saamat asiakirjat: Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia Kulmunin Instagram-kohuun liittyen, valtiovarainministeriö maksoi laskun

Viestintätoimisto Tekir on antanut viestintäkonsultointia joulukuussa silloisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) Instagram-kohuun liittyen ja laskuttanut tästä valtiovarainministeriötä. Asia selviää asiakirjoista, joita STT pyysi ministeriöltä.

Kulmuni kysyi joulukuussa Instagram-tarinassaan, mitä mieltä ihmiset ovat siitä, pitäisikö al-Holin leiriltä tuoda Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit. Asiakirjojen mukaan Tekir antoi asiasta konsultointia heti seuraavana päivänä ja muutamana päivänä sen jälkeen, yhteensä noin 5 000 eurolla.

Konsultoinnit on tehty asiakirjojen mukaan silloisen erityisavustaja Kari Jääskeläisen toimeksiannosta. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan Kulmuni ei itse osallistunut konsultointeihin.

Talouselämä: Jääskeläinen aloittaa konsulttibisneksen – valtio maksaa neljän kuukauden karenssirahat

Talouselämä-lehti puolestaan kertoo, että Kari Jääskeläinen aloittaa yritystoiminnan.

Lehden tieto (siirryt toiseen palveluun) perustuu valtioneuvoston asiakirjaan, jossa kerrotaan Jääskeläisen aloittavan liikkeenjohdon konsulttina ja yrityksen keskittyvän erityisesti yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Jääskeläiselle neljän kuukauden karenssin, jonka katsotaan alkaneen, kun Jääskeläisen palvelussuhde päättyi 9. kesäkuuta.

Tämä tarkoittaa sitä, että Jääskeläinen saa lokakuun 9. päivään saakka erityisavustajan kuukausipalkkaansa vastaavan korvauksen.

Jääskeläisen nimi nousi esiin Kulmunin saaman esiintymiskoulutuksen ja siitä tehdyn tarkastusraportin mukana. Kulmuni jätti tehtävänsä 5. kesäkuuta.

Tarkastusraportin mukaan epäselvyyksiä on muun muassa siinä, kuka päätti koulutuksista ja minkälaista työtä on ministeriöltä on laskutettu. Jääskeläisen todettiin raportissa olleen asiassa erityisen aktiivinen.

Talouselämän toukokuun lopussa valtioneuvoston kansliasta saaman tiedon mukaan Jääskeläisen kuukausipalkka oli 7 100 euroa, minkä perusteella hänen neljän kuukauden karenssikorvauksensa olisi 28 400 euroa.

