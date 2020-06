Herätys: Juhannusta juhlitaan huippusäässä, maksuvaikeuksien pelätään kärjistyvän syksyllä, EU-johtajat keskustelevat elvytyksestä

Ratatyöt vaikuttavat junavuoroihin, kaupat ovat avoinna vaihtelevasti

Nyt vietetään keskikesän juhlaa. Juhannuksen menoliikenne oli eilen vilkasta, joten tänään teillä pitäisi olla rauhallista. Monissa kaukojunavuoroissa on muutoksia ratatöiden takia. Tästä jutusta voit tarkistaa, miten ympäri Suomea pääsee liikkumaan ja milloin kaupat ovat auki.

Takuusäätiö pelkää maksuvaikeuksien kärjistyvän syksyllä

Maksuaikaa kannattaa pyytää lisää jo ongelmien alussa, neuvovat asiantuntijat. AOP

Koronan aiheuttamat talousvaikeudet muuttuvat monessa kodissa maksamattomien laskujen kasaksi. Asiantuntijat patistavatkin ihmisiä ottamaan heti maksuongelmien alkaessa yhteyttä velkojiin ja pyytämään lisää maksuaikaa. Takuusäätiössä pelätään nyt, että koronatilanteen aiheuttamat maksuvaikeudet kärjistyvät syksyllä.

Rahaa oman maan autoteollisuuteen, mutta entä EU-elvytys?

Ruotsissa työllisyyttä ja taloutta tukevat suorat toimet ovat noin 240 miljardia kruunua eli lähes 23 miljardia euroa. AOP

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään videohuippukokouksessa unionin elvytyspaketista. Siitä on yritetty jo kuukausia päästä sopuun, mutta ei ole todennäköistä, että tulokseen päästään vielä tämänpäiväisessäkään huippukokouksessa. Sen sijaan kukin maa on jo päättänyt laajoista omista, valtiollisista tukipaketeista. Esimerkiksi Saksa tukee uutta teknologiaa ja sähköautojen ostajia, samoin Ranska, Italia taas turismia.

Pohjoissavolaisella Raivion tilalla mansikkasadon korjaavat ukrainalaiset

Suonenjoella on kymmeniä ukrainalaisia mansikanpoimijoita. Sami Takkinen / Yle

Suurin osa Suomen mansikantuotannosta on Pohjois-Savossa Suonenjoen seudulla. Siellä avomaan mansikka kypsyy tänä vuonna juhannuksen jälkeen. Veikko Raivion mansikkatilalla on töissä jo noin 70 poimijaa, ja lähes saman verran on vielä tulossa. Kaikki poimijat ovat Ukrainasta, monet heistä yhdestä ja samasta kylästä.

Paukkuvatko hellerajat?

Yle

Juhannusaatto on poutainen ja selkeä lähes koko Suomessa. Maan keskiosissa esiintynee yksittäisiä sadekuuroja. Suomenlahdelle saattaa eksyä myös muutama kuuro Baltian suunnalta.

Juhannusviikonloppuna on poutaista, laajalti aurinkoista ja hyvin lämmintä, etelässä jopa tukalan kuumaa. Etelässä ja lännessä paukkunee helleraja pyhien aikana.

