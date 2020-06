Käännekohta HUSissa: Torstaille kirjattiin nolla koronatartuntaa, juhannusaatolle kaksi – "Työ kantaa hedelmää", sanoo johtajaylilääkäri

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin laboratorioissa ei havaittu torstaina yhtään uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoo Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) juhannusaattoaamuna. Näytteitä otettiin 546.

HUS tiedotti myöhemmin, että HUSin torstaina iltapäivällä testatuissa näytteissä on kuitenkin löytynyt kaksi tartuntaa, jotka kirjautuvat tilastoissa juhannusaaton puolelle. HUSin alueella on 19. kesäkuuta mennessä todettu kaikkiaan 5 234 COVID-19-tartuntaa.

HUSissa tilanteesta ollaan iloisia ja tyytyväisiä.

– Uskon, että kaikki ovat hyvällä mielellä. Nollatulosta on jo muutama päivä odoteteltu, sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi aamun tilanteesta.

– Tämä osoittaa sen, että koronapandemian torjumiseksi tehty työ kantaa hedelmää.

Mäkijärvi kuitenkin muistuttaa, että aina liikkuu yksittäisiä tapauksia, jotka eivät ole hakeutuneet testeihin tai tulleet muutoin esiin. Lisäksi testitkään eivät ole sataprosenttisen tarkkoja.

HUS päätti pari viikkoa sitten pitää koronavalmiuden yllä. Kirurgisessa sairaalassa on varattuna neljä tehohoitopaikkaa ja 12 vuodeosastopaikkaa. Henkilöstön määrää säädetään Mäkijärven mukaan potilastarpeen mukaisesti.

Juhannusaattona HUSin sairaaloissa on tehohoidossa kaksi ja vuodeosastoilla kolmetoista potilasta.

– Viisitoista potilasta yhteensä, joten se on pienin määrä pitkään aikaan, Mäkijärvi toteaa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kehottaa noudattamaan edelleen parin metrin turvaväliä, käyttämään käsidesiä, pesemään käsiä sekä noudattamaan yskimis- ja aivastusohjeita. Mårten Lampén / Yle

Vielä ei voi luopua turvatoimista

Suomessakaan ei voi kuitenkaan vielä huokaista korona-ajan olevan ohi. Mäkijärvi kehottaa pitämään käyttäytymissäännöt mielessä myös juhannuksena.

– Korostaisin sitä, että nämä koronaviruksen välttämisohjeet ovat erityisen tärkeitä, että hyvä tilanne saadaan pidettyä mahdollisimman kauan ja ehkä vielä parannettuakin, Mäkijärvi painottaa.

Kahden metrin turvaväli, käsien peseminen ja erityisesti käsidesin käyttäminen sekä aivastus- ja yskimisohjeet ovat edelleen voimassa.

– Käsidesin käyttäminen on tärkeää, sillä se on tehokas tappamaan virusta.

Mäkijärvi kehottaa myös kaikkia, joilla on hengitystieoireita hakeutumaan testeihin. Tämä mahdollistaa tartuntojen rajaamisen ajoissa, mikä estää uuden epidemian leviämistä.

Toisen aallon tulo on vaikea ennustaa

Johtajaylilääkäri Mäkijärven mukaan mahdollista toista aaltoa on vaikea ennustaa, mutta siihen on varauduttava.

– Nyt näillä luvuilla uuden korona-aallon tulon riski on pieni lähiviikkoina, mutta kesän jälkeen täytyy varautua siihen, että epidemia voi nostaa uudelleen päätään.

Tämän hetken epidemiatilanne on hyvä siinä mielessä, että suurta riskiä laajoille tartunnoille ei ole. Suomalaisten kesäajan matkustaminen Baltian maihin, Tanskaan ja Norjaan sekä eri puolille Suomea voi kuitenkin kasvattaa vielä tartuntojen riskiä yksittäisten kansalaisten osalta, vaikka tilastoissa tartuntojen määrä on laskusuunnassa.

– Ihmisten liikkuvuuden ja kontaktien lisääntyminen niin kotimaassa kuin ulkomailla voi lisätä tartuntariskiä yksittäisiin tapauksiin ja niihin liittyviin tartuntaketjuihin.

Ruotsin tilanne ei ole suuri riski Suomen kannalta niin kauan kuin sinne ei matkusteta tai sieltä ei matkusteta Suomeen.

– Ruotsissa testattiin aluksi vähän. Nyt testejä on lisätty, joten tartuntojen määrä kasvaa suhteessa. Tämä voi antaa väärän kuvan epidemiavaiheesta, mutta missään tapauksessa se ei ole laantumassa, ja tilanne on siellä hankalampi kuin Suomessa.

Mäkijärven mukaan Ruotsin koraanaan kuolleiden määrä Suomeen suhteutettuina tarkoittaisi täällä noin 2 500–3 000 kuollutta, mikä varmasti aiheuttaisi paljon keskustelua.

Koronakevät toi kokemusta ja valmiutta

HUSissa on koronakevään jälkeen valmius niin testaukissa, tartunnan jäljityksessä kuin hoitotyössäkin mahdolliseen uuteen aaltoon.

– Systeemit on rasvattu, resurssit katsottu. Kesä on luonnollisesti haasteellinen, kun väki on osittain lomalla, mutta valmius on hyvä, Mäkijärvi toteaa.

Mäkijärvi on tyytyväinen siihen, että ensimmäisiin tartuntaketjuihin päästiin keväällä ajoissa kiinni ja niitä voitiin rajata. Hän pitää myös hallituksen koronarajoitustoimia tärkeinä ja oikein ajoitettuina, sillä ne turvasivat terveydenhuollon toimintavalmiuden.

– Meillä oli aikaa kouluttaa henkilöstöä hoitamaan koronapotilaita, opetella tunnistamaan heitä, luoda tilannekuva ja johtamisjärjestelmät sekä käynnistää materiaalihankintojen täydennykset, hän sanoo.

Mäkijärvi painottaa, että suojavälineitä täytyy olla jatkossakin saatavilla.

