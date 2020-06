Sähköpyörää hankkimassa? Kunnon koeajo on yhtä tärkeä kuin auton ostossa – tässä vinkit, mitä ei ainakaan kannata tehdä

Keski-Euroopan sähköpyöräonnettomuuksissa ovat yleistyneet liikkeellelähdössä sattuneet vahingot. Nopeasti kiihtyvät sähköpyörät yllättävät joko toiset liikenteessä olijat nopeudellaan tai sähköpyörällä on törmätty toisiin pyöräilijöihin. Esimerkiksi Saksassa järjestetään erillisiä sähköpyöräkursseja ensimmäistä sähköpyörää hankkiville. Ne ovat olleet suosittuja, sillä monet sähköpyöräilijät ovat siirtyneet pyörään autoilusta. Kuvituskuva. imago images/Michael Kneffel/ All Over Press