Herätys: Neljä hukkunut juhannuksena, parikymppiset pelkäävät lamaa, klubeilla odotetaan yleisön paluuta

Neljä hukkunut juhannuksena

Juhannuksena on hukkunut neljä ihmistä. Onnettomuudet tapahtuivat Espoon Kivenlahdessa, Rautalammilla, Pälkäneellä ja Kotkassa. Vesillä on lisäksi ollut useita vaaratilanteita, jotka ovat työllistäneet viranomaisia. Tehtäviä on riittänyt myös maalla.

Hietaniemessä yöllä mittava poliisioperaatio

Poliisin arvion mukaan uimarannalla oli useita satoja nuoria. Arkistokuvassa Hietaniemen uimaranta kesäkuun alussa. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Poliisi kohtasi juhannusyönä ongelmia, kun se lähti keskeyttämään joukkotappelua Hietaniemessä. Nuorisojoukko käyttäytyi poliisin mukaan aggressiivisesti, ampuen ilotulitusraketteja ja heitellen kiviä kohti viranomaisia. Poliisi on ottanut haltuunsa useita nuoria, joista kahta epäillään rikoksesta.

"Onko minulla enää tulevaisuutta, jota olin suunnitellut?

Miisa Tervala on syntynyt juuri vuosituhannen vaihteessa, kun Suomi vielä kärsi 1990-luvun laman rippeistä. Meeri Niinistö / Yle

Jos kaikki olisi sujunut niin kuin Miisa Tervala, 21, oli suunnitellut, hän olisi nyt kesätöissä, tekisi lopputyötään sosiaalialalta ja olisi kenties päässyt unelmatyöhön kunnalliselle puolelle. Toisin kävi. Koronaepidemian vaikutukset ovat tähän mennessä iskeneet erityisesti nuoriin. Erityisesti nuoret naiset ovat hakeneet aiempaa runsaammin toimeentulotukea ja työttömyysturvaa.

Miten klubielämän käy pandemian kourissa? Barcelonalais-DJ kertoo

Razzmatazz-klubi Barcelonassa on suljettu koronaviruksen vuoksi. Arkistokuva vuodelta 2017, jolloin Papa Roach esiintyi klubilla. Christian Bertrand / AOP

DJ Baldo Gallego soitti aiemmin neljänä iltana viikossa musiikkia Barcelonan legendaarisella Razzmatazz-klubilla. Pandemian takia klubi kuitenkin suljettiin ja DJ soittaa musiikkia yksin kotonaan. Edellinen keikka oli maaliskuun alussa. Samalla lailla tyhjän päälle ovat pudonneet lähes kaikki klubeilla ja festivaaleilla työskentelevät ihmiset. Keikkoja on siirretty nettiin, mutta palkkaa esiintyjille ei voida maksaa. Gallego luottaa silti siihen, että yleisö palaa keikoille, kun niitä voidaan taas järjestää.

Lauantai voi olla jopa tukalan kuuma

Yle

Kuuma juhannus jatkuu. Sää on enimmäkseen poutaista ja hyvin lämmintä. Helleraja tullee tutuksi etelässä ja lännessä. Lounaassa on lauantaina jopa tukalan kuuma. Perjantai oli Pohjois-Lapissa viileä, mutta nyt sielläkin päästään lähemmäs 20 asteeseen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.