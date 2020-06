Video: Helikopteri haki turisteja surman suuhun houkutelleen Erämaan armoille -elokuvan bussin erämaasta

Alaskassa viranomaiset ovat lennättäneet helikopterilla bussin pois Denalin kansallispuistosta. Bussi tuli tunnetuksi Erämaan armoille -kirjasta ja sitä seuranneesta elokuvasta.

Bussi on kerännyt satoja turisteja luokseen erämaahan, noin 50 kilometrin päähän lähimmästä asutuksesta. Vaeltajat ovat kuitenkin joutuneet pulaan ja viranomaisten pelastamaksi. Paikalle päästäkseen on muun muassa ylitettävä Teklanikajoki. Ainakin kaksi ihmistä on hukkunut jokea ylittäessään.

Erämaassa sijaitseva alue kiinnostaa vaeltajia, jotka ovat lukeneet Jon Krakauerin vuonna 1996 julkaistun kirjan tai katsoneet siitä vuonna 2007 tehdyn elokuvan.

Kirja ja elokuva kertovat tosielämän tapahtumiin perustuvan tarinan 24-vuotiaasta Chris McCandlessista, joka vaelsi vuonna 1992 vähäisin varustein erämaahan ja asui siellä olevassa bussissa. McCandless kuoli nälkään erämaassa.

– Rohkaisemme ihmisiä nauttimaan Alaskan villeistä seuduista turvallisesti, ja ymmärrämme, että tällä bussilla on paikkansa yleisön mielikuvituksessa, sanoi Alaskan luonnonvarojen komission edustaja Corri Feige.

– Kuitenkin tämä on hylätty ja rapistuva ajoneuvo, joka on vaatinut vaarallisia ja kalliita pelastusoperaatioita. Vielä tärkeämpää on se, että se on vaatinut joidenkin vierailijoiden hengen, Feige jatkoi.

Toistakymmentä pelastusta

Viimeksi huhtikuussa brasilialainen turisti jouduttiin evakuoimaan alueelta ja sitä ennen helmikuussa viisi italialaisturistia pelastettiin. Pelastus- ja etsintäoperaatioita on tehty 15 pelkästään vuosina 2009–2017.

Paikallinen pormestari Clay Walker sanoi bussin poistamista suureksi helpotukseksi.

– Samaan aikaan, se on osa historiaamme ja tuntuu vähän katkeransuloiselta nähdä osa historiaamme poistuvan, Walker sanoi.

1940-luvun bussin toivat alun perin paikalle tietä rakentaneet miehet noin 60 vuotta sitten. Sittemmin se on toiminut muun muassa metsästysmajana.

Bussin lopullista kohtaloa ei ole vielä päätetty. Toistaiseksi se on viranomaisten mukaan "turvallisessa paikassa".

