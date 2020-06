Juhannuksesta on tullut myös kaupunkijuhla – enää ei turistienkaan tarvitsisi ihmetellä tyhjyyttä, jos heitä olisi

Koko kevät on ollut hiljaista. Juhannuksena sentään väkeä on enemmän kuin tavallisena arkipäivänä. Mutta turisteja ei Helsingin Kauppatorilla näy. Turisteille suunnattua tavaraa onkin myynnissä vähän: nyt kahviteltat ja marjakojut ovat enemmistönä.

Kukkakauppias Mervi Kaalinen on koristellut kojunsa juhannuskoivuin. Hän kertoo, että pian myynnissä on myös kotimaisia marjoja. Yleensä ne käyvät kaupaksi – etenkin kiinalaisille.

– Tänä kesänä heitä ei taida tulla, Kaalinen sanoo.

Iltapäivällä juhannusaattona torilla on joka tapauksessa melko vilkasta. Etenkin Helsingin edustan risteilyille jonotetaan.

Kauppatorilla kukkia myyvän Mervi Kaalisen kevät on ollut hiljainen, kun ympäristön toimistot ovat olleet tyhjinä ja turistit poissa. Tiina Jutila / Yle

Juhannusta voi viettää kaupungillakin. Vantaalta ja Nurmijärveltä tulleet Harri Heiskanen (kuvassa vasemmalla), Eeki Nikulainen, Eeva Kukila ja Simo Brusila juhlivat juhannusta Allas Sea Poolin kattoterassilla. Tiina Jutila / Yle

Kauppatorin kupeessa Allas Sea Poolin kattoterassilla istuvat Simo Brusila, Harri Heiskanen, Eeva Kukila ja Eeki Nikulainen ovat juuri tulleet sellaiselta.

Kukila ja Nikulainen ovat tutustuneet risteilyllä Brusilaan ja Heiskaseen ja siirtyneet yhdessä ulkouima-altaan terassille jatkamaan juttua.

Kukila sanoo viettävänsä ensimmäistä kertaa juhannusta kaupungissa.

– Yllätti, että kaupungissa on näin paljon väkeä. Ennen turistit aina ihmettelivät juhannukseksi tyhjenevää Helsinkiä, Kukila muistelee.

– Tulimme ensimmäistä kertaa koronan aikana junalla. Tämä on mukavaa vaihtelua, Nikulainen komppaa.

Brusila ja Heiskanen sanovat olevansa Altaan terassin kanta-asiakkaista. Etätöissä kun on, tekee mieli tulla kaupunkiin ja nähdä muitakin ihmisiä.

Allas Sea Poolilla iloittiin hyvästä säästä. Tiina Jutila / Yle

Juho Mähkä oli juuri tullut vanhempineen yhden yön kaupunkilomalta toiselta puolelta Helsinkiä. Matonpesu sujui vesipyssyn kanssa Merihaassa. Tiina Jutila / Yle

Seitsemänvuotias Juho Mähkä pesi juhannusaattona mattoa vesipyssyllä mattolaiturilla Merihaassa. Tiina Jutila / Yle

Mölkkyä, uintia ja juhannustaikoja

Sörnäisten rantatielle rakennettu terassiravintola Leblon raikaa musiikkia. Pari vuotta sitten Suvilahden rantaan, aivan Merihaan kupeeseen avattu kesäravintola on saanut tänä vuonna rinnalleen myös ulkoilmakuntosalin.

– Tänään soitan trooppisia saundeja. En muista koska olisi ollut näin kuuma juhannussää, sanoo DJ Magic Sam eli Sami Mannerheimo.

Terassi on vielä puolityhjä. DJ sanoo, että vaikka ravintolat menevät aikaisin kiinni, ihmiset eivät ole oppineet tulemaan kovin aikaisin paikalle. Vasta kahdeksan tai yhdeksän aikaan paikat täyttyvät. Mutta sitten ravintolat ovatkin pian kiinni.

Väkeä kulkee terassin ohi jalan, polkupyörin ja sähköskootterein. Kaupunkipyöriä suuntaa myös Mustikkamaalle, jonka kalliot alkavat iltaa kohden täyttyä juhannussäästä nauttivista ihmisistä.

Kulosaaren ja Korkeasaaren välissä sijaitseva Mustikkamaa on metsineen kaupunkilaisten suosima luontokeidas.

DJ Magic Sam soitti levyjä Merihaan Leblonissa. Tiina Jutila / Yle

Ayaan Koivisto ja Magdalena Koponen hakivat rohkeutta pulahtaa veteen Mustikkamaan kallioilta. Tiina Jutila / Yle

Ayaan Koivisto ja Magdalena Koponen ovat tulleet uimaan. Kummallakaan ei ole kummempia juhannusperinteitä. Juhlaa vietetään vaihtelevasti, joskus mökillä, joskus kaupungissa.

– Kokko olisi kiva nähdä, Koivisto sanoo.

Koponen kertoo toisinaan juhannuksena solmivansa kukista seppeleitä kesän kunniaksi. Illemmalla he suunnittelevat siirtyvänsä Sompasaunalle, Sompasaaren kärjessä jättömaalla sijaitsevalle "sissisaunalle".

Iso-Britanniasta Suomeen muuttaneet Mitch Gibbs (vasemmalla) ja Matt Scanlan pelasivat mölkkyä ja saivat juhannusneuvoja Katja Novitskylta ja Johanna Mähöseltä. Tiina Jutila / Yle

Mölkkypeli on juuri alkanut. Johanna Mähönen, Katja Novitsky, Mitch GIbbs ja Matt Scanlan kannustavat vuorollaan toistensa suorituksille.

Miehet ovat Britanniasta ja molemmat asuneet puolitoista vuotta Suomessa. Kotimaahan ei ole keväällä voinut matkustaa. Ja juhannussuunnitelmatkin jäivät tekemättä.

Toivo-koira kahlasi rannallalla ja pissasi pusikkoon Mustikkamaalla. Tiina Jutila / Yle

Toivo-koira mietti, lähteäkö uimaan vaiko ei. Tiina Jutila / Yle

Kellään nelikosta ei ole mökkiä. Vuokratilanteestakaan ei oikein tiennyt koronan vuoksi.

– Olemme jonkinlaisessa limbossa olleet koko kevään, Gibbs sanoo.

– Kutsumme tätä hylkiöiden juhannukseksi, Novitsky nauraa.

Gibbs kertoo tuntevansa juhannusperinteistä saunan ja mökkeilyn.

– Juhannussalko taitaa olla ruotsalainen perinne, Scanlan toteaa.

Pitääkin opettaa heille juhannustaikoja, Novitsky sanoo.

Sauna kuumana, helle helli vielä myöhään illalla

Sompasaunalla riitti uimareita ja saunojia. Sompasauna sijaitsee aivan Kalasataman uuden kaupunginosan kupeessa. Hylätystä puukiukaasta alkunsa saaneen luvattoman hökkelisaunan paikalla on nyt kolme pientä saunaa. Luvattomasta saunasta on tullut palkittu kaupunkikulttuuripesäke, jossa on kaikille avoin ja ilmainen yleinen sauna. Sitä ylläpitää Sompasaunaseura ry. Pian sauna tosin saa väistää kerrostalojen alta.

Kaverukset Milla Nurmi, Eeva Jylhä-Ollila, Sofia Erman, Karoliina Hiittu, Sanni Jussila ja Siiri Westerberg olivat tulleet saunalle uimaan.

Osa oli muuttanut juuri Helsinkiin, osa oli tulllut Hämeenlinnasta.

Korona aikana kaveriporukalla rento oleminen oli vähissä.

Juhannus tarjosi mahdollisuuden nauttia kesästä kaupungissa.

Sompasaaren sompasaunalla ihmiset uivat ja saunoivat. Viime vuonna poltettiin kokkoa, tänä vuonna ei. Tiina Jutila / Yle

Merivesi oli Sompasaaren edustalla lämmintä. Kaverukset Milla Nurmi, Eeva Jylhä-Ollila, Sofia Erman, Karoliina Hiittu, Sanni Jussila ja Siiri Westerberg olivat tulleet saunalle uimaan. Tiina Jutila / Yle