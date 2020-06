Tänään vietetään vuoden pisintä päivää – tässä viisi knoppia joilla voit päteä yöttömässä yössä

Slaavien pakanallinen Ivan Kupala muistuttaa juhannusta

Aurinko on ollut palvonnan kohde monille kulttuureille (siirryt toiseen palveluun) ja sillä on tärkeä asema mytologioissa. Useissa maissa, kuten muinaisessa Egyptissä ja inkakulttuureissa (siirryt toiseen palveluun), on juhlittu kesäpäivänseisausta.

Suomessakin vietettiin muinoin Ukon juhlaa, kunnes kristinusko teki keskikesän pisimmän päivän bakkanaaleista Johannes Kastajan juhlan, eli juhannuksen.

Slaavilaisessa maailmassa kesäpäivänseisausta otetaan vastaan Ivan Kupalan merkeissä. Nimi on sekoitus kristillistä Ivania, eli suomalaisittain Johannesta ja aiempaa pakanallista Kupala-juhlaa. Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Puolassa ja Venäjällä vietettävä juhla muistuttaa suomalaista juhannusta. Tulevasta rakkaudesta siinäkin on kyse. Nuoret parit testaavat rohkeuttaan loikkimalla kokkojen yli. Jos hyppy epäonnistuu, edessä on ero.