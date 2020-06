Valko-Venäjä nujertaa oppositiota ennen elokuun presidentinvaaleja – kymmeniä mielenosoittajia otettu kiinni

Valko-Venäjällä on otettu kiinni noin 140 ihmistä opposition mielenosoituksissa, kertoo paikallinen ihmisoikeusjärjestö Vjasna.

Painostus oppositiota vastaan on viime aikoina tiukentunut selvästi, kun presidentti Aljaksandr Lukašenka

valmistautuu ottamaan elokuun presidentinvaaleissa kuudennen voittonsa.

Mielenosoittajat olivat kokoontuneet pääkaupunki Minskiin ja muihin kaupunkeihin perjantai-iltana osoittamaan tukea Lukashenkon vastustajille. Poliisi saapui paikalle hajottamaan kokoontumiset.

Vjasnan mukaan poliisi pahoinpiteli ainakin viittä mielenosoittajaa, joista yksi on alaikäinen. Poliisin kovista otteista jaettiin esimerkkejä myös sosiaalisessa mediassa.

Useiden ulkomaisten tiedotusvälineiden toimittajia otettiin kiinni, joukossa Radio Free Europen Valko-Venäjän uutispalvelun toimittaja ja kuvaaja. Kiinni otettujen joukossa oli myös uutistoimisto Reutersille töitä tehnyt kuvaaja.

Otteiden kiristymisestä kertoo myös se, että opposition edustajilla on ollut vaikeuksia päästä ehdokkaiksi elokuun vaaleissa. Tällä viikolla pidätettiin Lukashenkon todennäköisesti vahvin haastaja, liikemies Viktor Babariko, jota viranomaisten mukaan epäillään talousrikoksista.

Vjasna vaatii kannanotossaan Babarikon vapauttamista.

Monilla ehdokkailla nimet koossa

Viranomaisten mukaan Babariko on Moskovan sätkynukke. Hänen toimiensa tutkinnassa on otettu kiinni parikymmentä ihmistä, joilla on yhteyksiä Babarikon aiemmin johtamaan Belgazprombank-pankkiin.

Perjantai oli viimeinen päivä, kun ehdolle pyrkivät saivat kerätä nimikirjoituksia ehdokkuutensa tueksi. Ehdokkaaksi ilmoittautuvien oli määrä jättää nimilistat lauantaina.

Vastoin ennakko-odotuksia useat opposition edustajat ovat onnistuneet keräämään vaaditut 100 000 allekirjoitusta. Babarikon avustajien mukaan hänen ehdokkuutensa puolesta on saatu kerättyä peräti 435 000 allekirjoitusta.

Lukashenko ilmoitti tällä viikolla, että viranomaiset ovat torjuneet yrityksen järjestää Valko-Venäjällä vallankaappaus.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei ole vuoden 1995 jälkeen tunnustanut yksiäkään Valko-Venäjän vaaleja vapaiksi ja rehellisiksi.