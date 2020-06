Brittimedia: Ainakin kolme kuollut puukotuksessa Readingissa – poliisi on pidättänyt yhden miehen

Britannian Readingissa ainakin kolme ihmistä on kuollut puukotuksen seurauksena, kertoo brittiläinen The Telegraph (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi kaksi ihmistä on sairaalahoidossa.

Poliisi kertoo pidättäneensä Readingissa miehen liittyen vakavaan väkivallantekoon, joka tapahtui lauantaina Readingin Forbury Gardens -puistossa.

Samassa puistossa pidettiin lauantaina myös Black Lives Matter -mielenosoitus, mutta järjestäjien mukaan väkivallanteko ei tapahtunut mielenosoituksessa.

Britannian sisäministeri Priti Patel kertoo olevansa syvästi huolissaan tapahtuneesta.

Readingin kaupungin viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään poissa kaupungin keskusta.

Britannian poliisi kehottaa ihmisiä välttämään spekulointia tapahtuneesta ja pidättäytymään julkaisemasta kuvia tai videoita välikohtauksesta sosiaalisessa mediassa.

Lähteet: Reuters, AFP