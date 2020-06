Korkeakoulut palaavat syksyllä asteittain lähiopetukseen – "Varmasti on opiskelijoita, joille tämä etäopiskelu ei ole sopinut"

Korkeakoulut siirtyvät syksyllä asteittain lähiopetukseen. Lähiopetusta järjestetään pienryhmissä, turvallisuus ja hygienia huomioiden. Valtaosa luento-opetuksesta järjestetään edelleen etänä.

Useat yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät nyt päätöksiä syksyn opintojen toteutustavoista. Linjauksia tehdään periodikohtaisesti tai koko syyslukukaudelle.

– Uskomme ja toivomme, että pystymme lähiopetusta toteuttamaan jo syksyllä, sanoo ammattikorkeakoulu Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Hänen mukaansa viranomaisten ohjeistuksia seurataan, ja suunnitelmat muuttuvat, jos epidemiatilanne sitä vaatii.

Asteittain kohti normaalia

Etusijalla ovat opintonsa aloittavat opiskelijat, jotka otetaan vastaan kampuksilla. Suuret orientaatiotilaisuudet järjestetään etänä, mutta uusille opiskelijoille halutaan tarjota myös ohjausta pienissä ryhmissä. Opintojaan aloittavia kannustetaankin muuttamaan opiskelupaikkakunnilleen, jotta opintojen alku sujuu normaalisti.

– Tärkeä asia tässä vaiheessa on se, että opiskelijat löytävät ryhmänsä ja kiinnittyvät opiskeluun, kertoo Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta vastaava vararehtori Päivi Karttunen.

Vanhojen opiskelijoiden opinnot suoritetaan syksyllä pääosin edelleen verkossa. Lähiopetusta vaativia harjoituksia ja suorituksia voidaan kuitenkin järjestää kokoontumisrajoituksia, turvavälejä ja muita suosituksia noudattaen.

Ammattikorkeakoulu Savonian kehittämispäällikkö Esa Viklund kertoo, että kampuksien ruuhkaisuutta vähennetään merkittävästi niin, että kampuksilla on kerralla enintään 40 prosenttia opiskelijoista. Opiskelijan viikkorytmiin tämä vaikuttaa hänen mukaansa siten, että lähiopetusta olisi noin kahtena päivänä ja etäopetusta kolmena päivänä viikossa.

– Olemme hyvin työelämälähtöinen kouluttaja. Moni ala vaatii laboratorio-olosuhteita, simulaatioharjoituksia tai taitopajoja, musiikin ja tanssin puolella tarvitaan yhteisharjoituksia, kertoo Viklund.

Vaihto-opiskelu epävarmaa

Syksyn vaihto-opiskelu on useissa korkeakouluissa peruttu. Helsingin yliopisto seuraa opiskelijavaihtoa tapauskohtaisesti, kertoo kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Hänen mukaansa yliopisto ei halua linjata, että mitään vaihtoa ei olisi, sillä joihinkin kohteisiin vaihto saattaa olla mahdollinen. Kohdemaassa saattaa kuitenkin odottaa karanteenia muistuttavat olosuhteet.

– Vaihtoon hakijoita on kyllä ensi syksyksi, mutta huomattavasti vähemmän kuin normaalisti.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määtän mukaan kaikki opiskelijavaihdot on syksyn osalta peruttu. Määttä kertoo, että yliopisto on tehnyt säännöt sellaisiksi, että opiskelijoiden ja henkilökunnan on mahdollisimman helppo toteuttaa niitä.

Opinnot edistyvät myös etänä, mutta jaksaminen huolettaa

Opintopisteitä ja tutkintoja on kertynyt erikoisen kevään aikana korkeakoulujen arvioiden mukaan normaaliin tahtiin. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi kertoo, että vaikutusta opintojen etenemiseen on ollut, mutta opiskelijat ovat yliopiston seurannan mukaan selvinneet hyvin poikkeuksellisesta keväästä.

Sen sijaan yliopiston edustajat ovat huolissaan etäopiskelun pitkäaikaisista vaikutuksista opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiin ja jaksamiseen. Itä-Suomen yliopiston Tapio Määtän mukaan opetuksen väliaikainen etätoteutus käy pidemmän päälle stressaavaksi.

– Opinnäytetöitä on valmistunut hyvin, mutta on varmasti opiskelijoita, joille tämä etäopiskelu ei ole sopinut, kertoo Tampereen yliopiston vararehtori Marja Sutela.

Verkko-opetuksessa on koettu onnistumisen tunteita, ja siihen on saatu uudenlaista itsevarmuutta, kertoo Susanna Niinistö-Sivuranta Helsingin yliopistosta.

Uutta osaamista halutaan hyödyntää myös jatkossa. Nyt mietitäänkin, mitä etätyöskentelystä otetaan mukaan "uuteen normaaliin", ja miten se rikastaa ja monipuolistaa opetusta.

– Siitä on oltu huolissaan, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että koskaan ei enää kohdata. Sitähän se ei tarkoita. Tarvitsemme myös läsnäoloa ja vuorovaikutusta.

Valintakokeiden erikoiset järjestelyt

Poikkeusajat ovat tuoneet korkeakouluille uusia haasteita myös valintakokeiden järjestämiseen. Pääsykokeet toteutettiin pääosin kaksivaiheisesti sekä yliopistoissa, että ammattikorkeakouluissa.

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi kertoi huhtikuussa, että perinteisiä valintakokeita korvattaisiin yliopistoissa muun muassa sähköisillä etänä suoritettavilla valintakokeilla, suullisilla kokeilla, palautettavilla tehtävillä ja todistusvalinnan laajentamisella.

Pääsykokeiden ensimmäiset tulokset on nyt julkaistu. Korkeakoulujen valintatulokset julkaistaan heinäkuun puoleenväliin mennessä.