Fasismin ja nationalismin tutkimus menetti yhden suurista – Zeev Sternhell on kuollut

Israelilainen historioitsija Zeev Sternhell on kuollut. 85-vuotias Sternhell kuoli leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin Jerusalemissa tänään sunnuntaina.

Zeev Sternhell oli yksi maailman merkittävimmistä fasismin ja nationalismin tutkijoista. Kotimaassaan Israelissa hän oli keskeinen politiikan tutkija ja osallistui ahkerasti poliittiseen keskusteluun.

Hänen mielipiteensä jakoivat kuulija- ja lukijakuntaa niin tieteessä kuin poliittisessa keskustelussakin.

Sternhell oli vasemmistolainen – viime vuosina hän varoitti kotimaassaan erityisesti Israelin demokraattisen perinteen mahdollisesta tuhoutumisesta.

– Demokratia ei ole yhtä kuin enemmistövalta. Se on myös sitä, mutta ei yksinomaan sitä. Demokratia perustuu erityisesti ihmisoikeuksien kunnioitukselle, Zeev Sternhell pohti liberaalin demokratian vastaista ajattelua Ylen haastattelussa kaksi vuotta sitten.

Lue tästä Sampo Vaarakallion vuonna 2018 tekemä juttu Zeev Sternhellin ajatuksista fasismista ja nationalismista.

Sternhell katsoi fasismia laaja-alaisesti

Historioitsija Sternhell teki merkittävän yliopistouran Jerusalemin heprealaisessa yliopistossa. Hänen tieteellinen työnsä oli korkeassa arvossa myös kansainvälisesti.

La Droite Révolutionaire, Neither Right Nor Left ja The Birth of Fascist Ideology olivat hänen historiatutkimuksensa keskeisimmät teokset.

Alan tutkijoiden piirissä Sternhellin merkitys kristallisoitui siinä, että hän katsoi eurooppalaista fasismia laajalta aatehistorialliselta kannalta ja siten kartotti fasismin ja nationalismin aatehistorian suuria linjoja sekä aatteellisia taustoja.

Hänen tulkintansa eurooppalaisen fasismin aatteellisista juurista olivat tutkijapiireissä – etenkin Ranskassa – osittain kiistanalaisia. Niiden perusteellisuutta ei kuitenkaan kiistetty.

Olennaista oli se, että Sternhell katsoi fasismia leveästi historian näkökulmasta rajaamatta sitä minkään yhden poliittisen suuntauksen alle.

Siksi sternhelliläinen fasismin luonteen kuvaus käy erittäin hyvin yksiin myös tämän päivän todellisuuden kuvaamisessa, kuten nationalismin, autoritaarisuuden, äärioikeistolaisuuden ja populismin nousun analyysissä.

Valistuksen tutkimus kiehtoi vanhemmalla iällä

Myöhemmällä iällä Sternhell kiinnostui tutkimaan valistuksen ajan merkitystä. The Anti-Enlightenment Tradition -teoksessa hän arvioi, että Euroopan intellektuaalinen historia on ollut taistelua modernin kahden erilaisen tulkinnan välillä.

Hän katsoi, että universaaleja arvoja ylläpitävä järkeen perustuva modernius on saanut vastaansa toisenlaisen moderniuden.

Sternhell arvioi, että tämä toinen ajatus modernista perustuu arvojen suhteellistamiseen ja valistuksen parhaiden perinteiden kieltämiseen.

13-vuotiaana juuri perustettuun Israeliin

Zeev Sternhell syntyi 1935 Przemyslissä, Puolassa. Hän menetti koko perheensä toisen maailmansodan aikana.

Isä taisteli ensin Puolan joukoissa rintamalla, mutta menehtyi myöhemmin luonnollisen syyn seurauksena. Natsit tappoivat äidin ja sisaren.

Vuonna 1946 Zeev Sternhell muutti erilaisten vaiheiden jälkeen Ranskaan ja otti uuden henkilöllisyyden. 13-vuotiaana hän päätti muuttaa juuri perustettuun Israelin valtioon.

Ennen akateemista uraansa hän palveli Israelin armeijassa ja osallistui muun muassa kuuden päivän sotaan 1967 ja Libanonin sotaan 1982.

