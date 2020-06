Herätys: Suomalaisten stressi ja kiire lisääntyvät töissä, Suviseurat valmistautuu isoon etätapahtumaan, Turkin hallinto kiristää toimiaan

Suomalaisten töissä kiire ja stressi ovat lisääntyneet. Tämä käy ilmi keväällä tehdyssä tutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaista työkulttuuria. Tutkimukseen vastanneiden mukaan parhaiten suomalaista työilmapiiriä kuvaa kiire. Kiireisimmäksi työnsä kokivat 35–44-vuotiaat, ja stressaantuneimpia olivat 25–34-vuotiaat. Kiirettä ja kuormitusta koetaan erityisesti naisvaltaisilla aloilla.

Tänä vuonna tuhansien asuntovaunujen karavaani jää väliin

Arkistokuva vuodelta 2015, jolloin Suviseurat järjestettiin Vaasassa. Esa Siltaloppi

Yksi Suomen suurimmista kesätapahtumista, Suviseurat, on tänä kesänä uuden edessä. Vanhoillislestadiolaisten tapahtuma järjestetään kokonaan etänä. Keskuspaikkana on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen toimisto Oulussa. Sinne on kevään aikana rakennettu etätapahtumaan tarvittavat tilat.

Turkin hallinto kovensi otteita korona-aikana

Mielenosoitukset, silloin kun ne sallitaan, sujuvat tiukassa poliisivalvonnassa Istanbulissa. Kemal Aslan

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin hallinto ei korona-aikana suinkaan ole keskittynyt pelkästään viruksen nujertamiseen. Se on myös koventanut otteitaan oppositiota ja hallinnon arvostelijoita kohtaan.

Lämpötila aloittaa nousunsa kohti 30 astetta

Yle

Suomessa on maanlaajuisesti aurinkoista ja hyvin lämmintä, jopa tukalaa. Myös yöt lämpenevät merkittävästi, trooppiset yöt ovat ennustettavia. Lapissa on hieman muuta maata viileämpää. On todennäköistä, että alkaneella viikolla nähdään seitsemän hellepäivää.

Ennusteet näyttävät, että kesäkuusta voi tulla jopa maamme mittaushistorian kuumin. Voimassa on paljon varoituksia, jotka voit tarkistaa Ilmatieteen laitoksen sivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.