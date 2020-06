Apulaispormestari: "Hietsun tapaus on surullinen ja äärimmäisen tuomittava"

Tutkija: "Aina kun media tarjoaa selitystä, että nuorten rähinöinnissä on tapahtunut jokin kulttuurinen muutos, sitä ei ole tapahtunut."

Helsingin nuorisoalasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo, että kaupungin nuorisotyön työntekijät ovat myös selvitelleet Hietaniemen tapahtumia. Razmyar on saanut heiltä lisää tietoa.

Etsivän nuorisotyön työntekijät, Stadin jalkautujat ja Nuorisotyö raiteilla -toiminnan väki, olivat liikkeellä koko juhannuksen ajan.

Hietaniemen tapauksen aikana heitä ei ollut enää paikalla.

Razmyarin mukaan tapaus yllätti sekä poliisin että nuorten parissa työskentelevät: tämä ei ole normaalia nuorten käytöstä poliisia kohtaan. Laajempia päätelmiä ei kuitenkaan kannata vetää, apulaispormestari sanoo.

– Tilanne on tulkintamme mukaan ollut päihtyneiden nuorten rähinöintiä, ei systemaattista protestointia tai eri ryhmien välistä kahakkaa. Ei ole viitteitä laajemmasta jengiytymisestä.

Kaupungin tiedossa on, että paikalla oli paljon nuoria, mutta osallisia ei ole monia.

– On päivänselvä asia, että tämä on äärimmäisen tuomittavaa. Ei tätä pidä hyväksyä. Samalla pitää sanoa, että Helsingissä ja koko Suomessa tämä on varsin harvinaista, Razmyar sanoo.

Hän painottaa, että tavallisesti poliisia kunnioitetaan paljon. Kaupungin nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa.

– Arvostan poliisin työtä, se on ollut hyvin rakentavaa. Vastakkainasettelun lietsominen ei tee palvelusta poliisille tai yhteiskunnalle.

Kyseessä ei ole koronakevään ensimmäinen ylilyönti

Razmyarin mukaan tapaus ei ole koronakevään ensimmäinen ylilyönti.

– Koronakevään jälkeen on ollut näkyvissä aiempaa laajempia nuorten kokoontumisia. Niihin on liittynyt ylilyöntejä.

Nuoret ovat kärsineet koronakriisistä ja koulut olleet kiinni. Myös kesätöitä on entistä vähemmän tarjolla, Razmyar sanoo.

Pääosin nuoret ovat olleet liikkeellä hyvällä mielellä.

– Nuoret kunnioittavat poliisia ja uskon että näin on jatkossakin, Razmyar sanoo.

Tutkija: "Nuorisoalalla toimivien ja viranomaisten pitää ottaa tämä vakavasti"

Nuorisotutkija Mikko Salasuo sanoo seuranneensa Helsingin Hietaniemessä juhannuksena tapahtunutta rähinöintiä tutkijan kiinnostuksella.

Hän toteaa, että tapahtumissa on merkkejä jostain Suomen oloissa poikkeuksellisesta.

– Ehkä tässä on siemeniä uudesta. Mutta en alkaisi maalailla, että tässä olisi vielä joitain suurta muutosta meneillään ja nyt nuoret alkaisivat vastustaa poliisia ja rähinöidä, Salasuo sanoo.

– Sellaisen tulkinnan tekemisessä pitää olla varovainen.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin mukaan tapaus yllätti sekä poliisin että nuorten parissa työskentelevät: tämä ei ole normaalia nuorten käytöstä poliisia kohtaan. Jouni Immonen / Yle

Hän sanoo seuranneensa vastaavia tapauksia parinkymmenen vuoden ajan ja keränneensä systemaattisesti lehtileikkeitä aiheen ympäriltä.

Salasuo muistuttaa, että aina vastaavissa tapauksissa, kun media on tarjonnut selitystä, että nuorten rähinöinnissä on tapahtunut jokin kulttuurinen muutos tai käänne, sitä ei ole tapahtunut.

Esimerkiksi kun VR:n makasiineilla kivitettiin poliiseja ja pelastushenkilökuntaa vappuna 2006, moni media ennusti tapahtumista käännekohtaa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat analysoi tapahtumia otsikolla Viattomuuden aika on ohi. (siirryt toiseen palveluun)

Nuorten ja virkavallan välien kiristymistä pidettiin poikkeuksellisena. Samaa on pohdittu Hietarannan rähinöiden kohdalla.

– Tämä ei vähennä sitä, että kyseinen tapaus on poikkeuksellinen ja pakottaa nuorisoalalla toimivat ja viranomaiset ottamaan vakavasti sen mahdollisuuden, että ollaan menossa uuteen suuntaan, Salasuo painottaa.