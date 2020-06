Poikkeustila päättyi Espanjassa, ensimmäiset turistit saapuivat jo Mallorcalle – ”Korona ei pelota, täällä olemme enemmän turvassa kuin kotimaassa”

Vilma ja Dirk Sreinre nauttivat auringosta ja kylmistä juomista. He kokevat olevansa virukselta enemmän turvassa Mallorcalla kuin kotimaassaan Saksassa.

PALMA DE MALLORCA Ensimmäiset turistit saapuivat jo 1970-luvulla El Arenaliin. Rantakohde sijaitsee Mallorcan pääkaupungista Palma de Mallorcasta noin 15 kilometriä kaakkoon.

Alue on tunnettu massaturismin mekkana vuosikymmenien ajan.

Nyt rannalla makaa ainoastaan muutaman auringonottaja.

– Täällä ei ole koskaan ollut yhtä kaunista ja hiljaista, huikkaa rantakatua kävelevä mallorcalaismies toimittajille.

El Arenalin rantakohde on yksi Mallorcan massaturismin keskuksista. Nyt rannalla on tilaa. Maija Salmi / Yle

Mediaväkeä on nyt saarella paljon, sillä käynnissä on ensimmäinen pilottimatka (siirryt toiseen palveluun)Espanjassa yli 28 000 ihmisen hengen vieneen koronaepidemian heikennyttyä.

Poikkeustila loppui maassa sunnuntaina, ja samalla rajat aukesivat Schengen-maihin Portugalia lukuun ottamatta.

Mallorcalla ensimmäisinä turismin koekaniineina toimivat saksalaiset, joita odotetaan saapuvan Välimeressä sijaitsevalle Baleaarien saariryhmälle yli 10 000 pelkästään kesäkuun aikana.

Luku vastaa noin prosenttia normaalista turistimäärästä samaan aikaan vuodesta.

"Lomalle lähtö ei kaduta"

Rantakadun kupeessa vieri vieressä olevissa baareissa mainostetaan currywursteja, olutta ja sangriaa.

Lähes kaikkien baarien nimet ja niiden ruokalistat ovat saksankielisiä. Rantakadun takana sijaitsevalla baarialueella on valtavia oluttupia, joihin mahtuu juhlimaan tuhansia ihmisiä.

Oluttuvat pysyvät kuitenkin edelleen suljettuina, sillä suuret kokoontumiset on kielletty poikkeustilan päättymisestä huolimatta.

Suurin osa baarikadun jättiravintoloista on edelleen suljettu. Maija Salmi / Yle

Gasthaus zur Krone -ravintolassa uruguyalainen tarjoilija Kris vitsailee saksalaisturistien kanssa heidän omalla kielellään ja kantaa pöytään sangriakannuja sekä olutta.

Düsseldorfista lomalle saapuneet Vilma ja Dirk Sreinre nauttivat ensimmäisestä lomapäivästä ja kylmistä juomista.

– Täällä on aivan ihanaa. Korona ei pelota. Sitä paitsi täällä tilanne on parempi kuin kotikonnuilla, he toteavat ja kilistävät alkaneen loman kunniaksi.

Samaa mieltä ovat vieressä istuvat Gabi Emkampf ja Heike Itahn, jotka ovat käyneet Mallorcalla lukuisia kertoja aiemminkin.

– Lomalle lähtö ei kaduta, he sanovat.

Sairaalat valmiustilassa

Espanjan lomasaaret Kanaria ja Baleaarit ovat säästyneet pahimmalta epidemialta.

Siksi Mallorca sai ottaa varaslähdön ja vastaanottaa ensimmäiset turistit jo viikkoa muuta Espanjaa aiemmin.

Baleaarien aluehallinnon turismista vastaava valtuutettu Iago Negueruela vannoo turvatoimien olevan niin tarkkoja, että turistit voivat tuntea olevansa matkalla yhtä turvassa kuin kotimaassaan.

– Lentokentällä on lämpökamera. Jos matkailijalla on oireita, häneltä otetaan koronatesti. Myös sairaalat ovat valmiustilassa ja suojavarusteita tarpeeksi, Negueruela luettelee.

Hänen sanoo, että rajojen avaaminen ja turismin alkaminen ovat helpotus.

– Uskomme, että turistit löytävät jälleen Mallorcan, Negueruela sanoo.

Mallorcalle ensimmäiset turistit saapuivat jo viime viikolla. Maija Salmi / Yle

Hotellissa hälyttävä lämpökamera

Myös ensimmäiset turistit vastaanottaneissa hotelleissa matkailijoita odottavat tiukat turvatoimet.

Turistit kirjautuvat sisään virtuaalisesti ja heidän terveydentilaansa valvotaan.

El Arenalissa sijaitsevan Riu-hotellin johtaja Xisca Sitjar esittelee ylpeänä hotellin uutta turvallisuusprotokollaa.

Hotellin lattiaan on liimattu on turvaväleistä muistuttavat tarrat ja sisäänkäynnin luona odottaa käsidesiautomaatti.

Niin matkailijat kuin työntekijät joutuvat kävelemään joka kerta sisään tullessaan kuumetta mittaavan lämpökameran ohi.

– Jos henkilön ruumiinlämpö ylittää 37,5 astetta, kamera alkaa hälyttää. Silloin eristämme hänet ja teemme koronavirustestin, Sitjar sanoo.

Sitjarin mukaan toistaiseksi näin ei ole käynyt.

Turvatoimiin kuuluu myös muun muassa pleksilasilla suojattu vastaanotto ja aurinkotuolien desinfioiminen käytön jälkeen.

Kilpailu turisteista on alkanut

Riu-hotellin johtaja Xisca Sitjar kertoo kesän varaustilanteen olevan hyvä. Se on ilouutinen yli kolme kuukautta suljettuna olleelle hotellille.

Sitjar uskoo, että kesä täyttää jälleen hotellin.

– Kysyntää on ollut paljon, sanoo etenkin saksalaisturistien suosiossa olevan hotellin johtaja.

Turistien paluu on ilouutinen myös monille muille yrittäjille.

Turismi vastaa Espanjan bruttokansantuotteesta suoraan noin 12 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) ja työllistää arviolta 2,5 miljoonaa ihmistä.

Siksi Espanja ei halunnut jäädä jälkeen, kun turisteista kilpailevat Välimeren maat Italia ja Kreikka avasivat rajansa jo aiemmin.

Espanja haluaa nyt profiloitua turvallisen turismin maaksi, jonne voi matkustaa huoletta myös pandemia-aikana.

Maskipakko on edelleen voimassa koko maassa silloin, kun turvavälin pitäminen on mahdotonta.

Palma de Mallorcan kadut ovat tänä kesänä tavanomaista hiljaisempia. Maija Salmi / Yle

Turisteja houkutellaan vaikka tartuntojen määrä kasvaa

Viime viikolla Espanjassa rekisteröitiin 29 koronaviruskuolemaa. (siirryt toiseen palveluun) Pahimpaan epidemia-aikaan viruskuolemia oli satoja päivässä.

Tartuntojen määrä on sen sijaan ollut nousussa ja Espanja on varautunut epidemian toiseen aaltoon syksyllä.

Espanjan hallitus käynnisti vastikään Spain for Sure -nimisen turismikampanjan, jonka mainosvideolla (siirryt toiseen palveluun)tunnetut espanjalaiset tennislegenda Rafael Nadalista formulakuski Fernando Alonsoon houkuttelevat matkailijoita maahan.

Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti myös edullisista ICO-lainoista (siirryt toiseen palveluun) matkailuyrityksille.

Hallitus tukee turismisektoria koronakriisin vuoksi 4,2 miljardilla eurolla.

Turismin käynnistyminen ja rajojen avautuminen näkyy jo ensimmäisenä poikkeustilan päättymisen jälkeisenä päivänä Espanjan lentokentillä.

Pelkästään Mallorcalle saapuu tänään kymmeniä lentoja.

