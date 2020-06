WHO: Uusia koronatartuntoja on todettu ennätysmäärä viimeisen vuorokauden aikana

Kaan Baytur / All Over Press

Sunnuntaina tilastoitiin yhden vuorokauden ennätysmäärä uusia koronatartuntoja, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Terveysjärjestön laskelmien mukaan viimeisen 24 tunnin aikana vahvistettiin 183 020 koronatartuntaa.

WHO:n mukaan uusia tartuntoja vahvistettiin eniten Brasiliassa, jossa todettiin 54 771 tapausta. Yhdysvalloissa todettiin 36 617 tapausta ja Intiassa 15 400 tapausta.

Asiantuntijoiden mukaan nousu tartuntojen lukumäärässä on osin selitettävissä testausten lisääntymisellä.

WHO mukaan koronatartuntoja on todettu kaikkiaan noin 8,7 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia terveysjärjestö on tilastoinut kaikkiaan 461 715.

Johns Hopkins -yliopiston (siirryt toiseen palveluun) keräämien lukujen mukaan koronatartuntoja on kaikkiaan noin 8,89 miljoonaa ja koronaviruksen seurauksena on kuollut kaikkiaan 465 896 ihmistä.

Yhdysvalloissa on todettu yli 2,2 miljoonaa koronatartuntaa, mikä on enemmän kuin missään toisessa maassa. Yhdysvalloissa on vahvistettu myös eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia eli noin 120 000 tapausta.

