Ensimmäisten noin 25 alaikäisen turvapaikanhakijan siirto Kreikasta Suomeen lykkääntyy heinäkuulle

Ensimmäiset noin 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa saapuvat Kreikan pakolaisleireiltä Suomeen heinäkuun alussa. Alun perin turvapaikanhakijoiden oli tarkoitus tulla Suomeen jo kesäkuussa, mutta ajankohta viivästyi käytännön järjestelyiden takia. Asiasta tiedottaa Maahanmuuttovirasto (siirryt toiseen palveluun).

Hallitus päätti helmikuussa, että Suomi vastaanottaa Välimeren alueelta 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa. Kaikki hakijat eivät saavu Suomeen yhtä aikaa. Maahanmuuttoviraston mukaan siirtojen toteuttamiseen menee todennäköisesti joitakin kuukausia.

Maahanmuuttovirasto perustelee viivästystä siten, että kaikille ilman huoltajaa oleville alaikäisille täytyy löytää sopivat edustajat. Heidät täytyy myös haastatella ja heille tulee tehdä terveystarkastukset.

Kreikan pakolaisleireiltä vastaanotetaan yhteensä sata alaikäistä ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijaa. Lisäksi Kreikasta voidaan siirtää yksinhuoltajia lapsineen. Kyprokselta ja Maltalta Suomeen siirretään sekä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä että yksinhuoltajaperheitä. Kyprokselta Suomeen saapuu noin 30 turvapaikanhakijaa ja Maltalta noin 26. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Suomeen saapuvat turvapaikanhakijat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Valtioneuvosto päätti, että Suomeen siirretään vain erityisen heikon turvallisuustilanteen maasta tulevia ja todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia turvapaikanhakijoita.

Kreikan saarten leirien alaikäisistä suurin osa on yli 14-vuotiaita ja alle kymmenen prosenttia heistä on tyttöjä. Suomeen siirrettävistä turvapaikanhakijoista painopiste on nuorimmissa alaikäisissä tai alaikäisissä, joilla on erityisiä tarpeita, Maahanmuuttovirasto sanoo. Siirrettävien alaikäisten ikä- ja sukupuolijakauma näkyy hyvin todennäköisesti myös Suomeen saapuvissa ryhmissä.

Ilman huoltajaa saapuvat lapset ja nuoret asutetaan ryhmäkoteihin tai hybridiyksiköihin.

Suomi ottaa siirroissa huomioon vallitsevan koronavirustilanteen. Tulijoille tehdään terveystarkastus ennen ja jälkeen siirron. Koronavirustesti tehdään ennen siirtoa ja oireita esiintyessä myös Suomessa. Ennen siirtymistä keskukseen myös alaikäisille järjestetään 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely.

Suomeen siirrettävien turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemus käsitellään samalla tavalla kuin muidenkin turvapaikanhakijoiden. Ainoastaan Dublin-menettelyä ei sovelleta, eli Suomesta tulee se valtio, joka on vastuussa hakemuksen käsittelystä.

