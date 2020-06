Vesiskoottereilla temppuillaan rahtilaivojen peräaalloissa: "Pelleilyn on loputtava ennen kuin Teroa sattuu leukaan"

Vesiskootterit nostattivat tunteita juhannusviikonloppuna. Länsi- Suomen merivartiosto sai useita ilmoituksia häiritsevästä ajosta vesiskoottereilla. Skoottereilla päristeltiin saaristossa aamuyön tunneille saakka.

– Ilmoituksia häiritsevästä ajosta vesiskoottereilla tuli Oulusta Ahvenanmaan kautta Saaristomerelle asti. Aktiivisimmat pärtsääjät rallasivat saaristossa vielä kolmelta yöllä lauantaina, merivartiosto kertoo Facebook-päivityksessään.

Vaarallista pelleilyä

Lisäksi vesiskoottereilla temppuiltiin matkustaja- ja rahtilaivojen peräaalloissa ja keulan edessä.

Merivartiosto varoittaa, että temppuilulla saattaa olla traagiset seuraukset, sillä isojen alusten on vaikea tehdä nopeita väistöliikkeitä kapeilla saaristoväylillä. Alusten ympärillä on myös paljon kuolleita kulmia, joihin aluksen miehistön on mahdoton nähdä.

– Tämänkaltaisen pelleilyn on loputtava ennen kuin Teroa sattuu leukaan.

Merivartioston havaintojen mukaan useimmat vesiskoottereilla kikkailevat ovat nuorehkoja miehiä. Merivartiosto kehottaa hurjastelijoita malttiin.

– Kehotamme miettimään, mitä pelleilystä voi pahimmillaan seurata. Omiin hautajaisiinne ette nimittäin pääse omaisiltanne anteeksi pyytelemään, todetaan Länsi-Suomen merivartioston Facebook-päivityksessä.