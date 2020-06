Joko pääsee Kreikkaan? Vaikka Eurooppa avaa lentoreittejään, kaikki maat eivät ota reissulaisia vastaan

Matkatoimistot odottavat kuumeisesti tietoa siitä, puretaanko rajoituksia. Esimerkiksi Rodos on suomalaisten suosikkikohde kesällä.

Matkakuume polttelee monia. Helpotusta voi olla luvassa jo huomenna tiistaina, kun hallitus neuvottelee matkustusrajoituksista ja niiden mahdollisesta purkamisesta.

Nykyiset matkustusrajoitukset ovat voimassa 14. heinäkuuta asti. Tällä haavaa suomalaiset voivat matkustaa vapaasti ilman mitään rajoituksia vain Baltian maihin ja Norjaan. Suomen hallitus on antanut luvan lomareissuille myös Tanskaan ja Islantiin, mutta niillä on rajoituksia maahanpääsyssä.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustusta muihin maihin. Toisaalta Suomen kansalaisella on aina perustuslaillinen oikeus lähteä kotimaastaan ja palata sinne.

Jos suomalainen matkustaa hallituksen "vapauttamaan" maahan, kotiin palatessa hänen ei tarvitse olla kahden viikon karanteenissa.

Toisin on muiden maiden kanssa. Esimerkiksi Espanja, Kreikka ja Italia toivottavat suomalaiset nyt tervetulleiksi ilman rajoituksia, mutta kotiin palatessa reissulaisella on edessään 14 päivän omaehtoinen karanteeni.

Matkatoimistot kuumilla hiilillä

Matkatoimistoissa hallituksen tulevia linjauksia odotetaan kuumeisesti. TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo, että yhtiö on perunut matkoja aina kahden viikon jaksoissa, mutta nyt toiveissa olisi saada asiakkaat kohteisiin heinäkuun puolenvälin jälkeen.

– Sen jälkeen kun Kreikan viranomaiset toivottivat suomalaiset tervetulleiksi, liikenne verkkosivuillamme vilkastui heti. Toki nyt varataan paljon syysloma- ja vuodenvaihdematkoja, Aaltonen sanoo.

Hänen mukaansa TUIlla on nyt myynnissä noin 30 prosenttia normaalista kapasiteetistaan. Esimerkiksi Italia on peruttu kokonaan tältä kesältä.

Rodos ja Kreeta ovat TUIn suurimmat kohteet kesällä.

– Hotellit ovat jo valmiita kohteissa, mutta muuten tämä on iso palapeli muun muassa henkilökunnan järjestämisen suhteen, Aaltonen sanoo.

TUI on jo monta kuukautta valmistautunut koronaviruksen jälkeiseen matkailuun. Henkilökuntaa on koulutettu, ja hotelleissa on kymmenen askeleen ohjelma, joka käsittelee muun muassa turvavälejä, hygieniaa ja ruokailun järjestämistä.

Monessa maassa vielä rajoituksia

Moni lentoreitti Euroopassa ja maailmassa on jo avattu, mutta se ei välttämättä tarkoita, että kaikkiin maihin pääsee. Tai jos pääseekin, edessä voi olla yllätyksiä. Ulkoministeriö muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että monissa maissa on voimassa vielä rajoitustoimia, kuten karanteenimääräyksiä, maskipakko ja rajoituksia liikkumisessa.

Ulkoministeriön mukaan tilanteet voivat vaihdella (siirryt toiseen palveluun) eri maissa nopeastikin. Ajantasaisimmat tiedot rajoituksista saa kunkin maan suurlähetystöstä. Lisäksi Euroopan komissio ylläpitää Reopen Europe (siirryt toiseen palveluun) -sivustoa, jonka kartasta näkee yhdellä silmäyksellä EU-maiden tilanteen.

Matkustamisen kannalta riskitekijä on myös se, että varatut lennot tai muut yhteydet voivat peruuntua äkillisesti ja erityisesti paluumatka estyy.

Ulkoministeriö ei välttämättä pysty pandemian aikana auttamaan pulaan joutunutta. Se suosittelee aina matkavakuutuksen ottamista. Nyt on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava myös pandemiatilanteessa.

On tärkeää tehdä myös matkustusilmoitus (siirryt toiseen palveluun) näinä päivinä reissatessa.

