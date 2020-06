Eskimo-jäätelöiden nimi muutetaan Yhdysvalloissa sopimattomana, asiaa pohditaan myös Suomessa – "Se on meillä juuri tällä hetkellä työpöydällä"

Suomessa Pingviini-brändin Eskimo-nimisiä jäätelöpuikkoja on myyty vuodesta 1968 alkaen.

Yhdysvaltalainen jäätelövalmistaja Dreyer's Grand Ice Cream aikoo muuttaa Eskimo Pie -jäätelönsä nimen ja markkinoinnin sopimattoman eskimo-termin takia.

– Olemme sitoutuneet osaksi ratkaisua rotujen yhdenvertaisuudessa ja tunnustamme, että termi on sopimaton, yhtiön edustaja kertoi viikonloppuna lausunnossaan medialle.

Dreyer'sin päätös on viimeisin osoitus paineesta muuttaa rasistisia tai muuten epäsopivia nimiä, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) sekä The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloissa Eskimo-brändättyjen jäätelöiden kuvastoon kuuluu pieni, tummahiuksinen poika parkassa ja karvahupussa.

Samankaltaiset, suklaalla päällystetyt jäätelöpuikot tunnetaan Eskimo-nimellä myös Suomessa. Suomessa Pingviini-brändiin kuuluvia Eskimo-puikkoja on myyty vuodesta 1968 alkaen.

Eskimo-termin käyttöä tarkastellaan tällä hetkellä myös Suomessa, Eskimo-puikkoja valmistavan Froneri Finlandin markkinointijohtaja Minna Brunberg kertoo.

– Olemme tunnistaneet aiheen erittäin vahvasti ja se on meillä juuri tällä hetkellä työpöydällä, Brunberg sanoo.

Mahdollinen uudelleenbrändäys on Brunbergin mukaan erittäin tuore asia. Tarkkoja suunnnitelmia tai päätöstä siitä, että nimi vaihdettaisiin, ei vielä ole.

– Meille on äärimmäisen tärkeää tasa-arvo ja ettei kukaan ryhmä koe miltään osin epätasa-arvoa brändäyksen puolesta. Näistä lähtökohdista haluamme tutkia asiaa.

Eskimo-nimellä jäätelöitä myy maailmalla ja Suomessa usea toimija.

Suomessa Eskimo-puikkoja myydään Pingviini-brändin alla. Aikaisemmin Valion tuotteena tunnetut jäätelöt myytiin Suomen Nestlélle vuonna 2004. Nestlén jäätelöliiketoiminta siirtyi Suomessa kokonaisuudessaan (siirryt toiseen palveluun)Froneri Finlandille vuonna 2016.

Useita jäätelöbrändejä omistava Dreyer's on myös osa elintarvikejätti Nestlén ja ranskalaisen pääomasijoitusyhtiö Pai Partnersin omistamaa kansainvälistä Froneri International -jäätelönvalmistusyhtiötä.

Dreyer's aikoo The New York Timesin mukaan vaihtaa jäätelötuotteensa nimen ja lopettaa tuotteissa esiintyvän eskimo-hahmon käytön vuoden loppuun mennessä.

Suomessa Eskimo-nimen voisi vaihtaa aikaisintaan ensi keväänä, uuden jäätelösesongin alkaessa.

–Se on realistinen aikataulu mitä tässä juuri tällä hetkellä katsomme, aina aikatauluja mietittäessä selvitämme materiaaliteknisiä asioita sekä toki Suomen kaupan lanseerausaikatauluja, Froneri Finlandin Brunberg sanoo.