Ulla Järven kolumni: Saako terveysguru ilkeillä ja käyttäytyä huonosti?  

Tuhansien suomalaisten ihailema terveysguru on ajautunut Facebookissa ilkeään nokkapokkaan useiden seuraajiensa kanssa. Erästä naisseuraajaa hän kehottaa sanasodan päätteeksi menemään kauppaan ostamaan pullaa ja kokista ja katselemaan Ylen uutisia, ”ettei usko horju”. Koska gurun ohjeiden seuraaminen edellyttää tiukkaa vähähiilihydraattista elämää, pullanostokehotus on erittäin loukkaava.

Toinen, miesseuraaja, uskaltautuu epäilemään gurunsa väitteitä salaliitosta koronapandemian takana. Seuraaja kirjoittaa luonnon nyt vain reagoivan liian suureen ihmismäärään maapallolla. Omassa vastauksessaan guru viittaa Adolf Hitlerin kaasukammioihin ihmismäärän vähentämiseksi ja kehottaa kriittistä seuraajaansa aloittamaan kaasutuksen itsestään.

Vuosikymmenet tämä terveysguru, lääkäri Antti Heikkilä, on kasvattanut seuraajamääräänsä ja paistatellut kansansuosiossa. Kuluneen vuoden aikana ääni kellossa on dramaattisesti muuttunut, kun muu julkisuus on käynyt epäileväksi. Oman yhteisönsä ihailema mediapersoona on alkanut ilkeillä paitsi nuoremmille kollegoilleen, myös omille seuraajilleen.

Guruja on ollut aina. Kukin aika synnyttää omat kulttinsa ja kerää ihmismassoja valovoimaisten ihmisten ympärille. Oli sitten kyseessä musiikki, urheilu, politiikka tai ruoka, fanit löytävät kullekin ajalle sopivat ihailun kohteet. Usein kyse on oman sukupolvensa tähdestä, jonka valo voi säteillä jopa vuosikymmeniä.

Viestinnäntutkija Kaarina Nikunen on yksi ensimmäisiä suomalaisia fanikulttuurin tutkijoita (siirryt toiseen palveluun). Hän muistuttaa, että fanitukseen on aina liitetty voimakkaita tunteita, jopa fanaattisuutta. Juontuuhan termikin Fanaticus-sanasta. Olennaista on yhteisöllisyys, ja faniyhteisössä opitaan, miten ”oikea ihailija” käyttäytyy ja ilmaisee ihailuaan.

Hyvältä näyttävät ja kannustavat asiantuntijat olivat tv-katselijoiden ihailun kohteita.

Sosiaalisen median jakamispalveluissa oman gurun kuvien ja viestien kommentointi vahvistaa omaa fani-identiteettiä. Kokemusten vaihtaminen gurun kirjoittamasta elämäntapaoppaasta tai tämän myymästä ravintovalmisteesta nousee faniyhteisössä yhtä tärkeäksi kuin kirjan lukeminen tai tiukan dieetin noudattaminen.

Kulttuurihistorioitsija Helena Saarikosken mukaan fani rakentaa identiteettiään (siirryt toiseen palveluun)idolinsa ideologisten, poliittisten, eettisten ja moraalisten näkemysten perusteella. Terveysguruksi ei nousta ilman samaistumispintaa ihailijoille. Tämän havaitsi jo Juhani Wiiotutkiessaan 1980-luvulla 1980-luvulla esitettyä tv-sarjaa, (siirryt toiseen palveluun) jossa mm. Pohjois-Karjala-projektista julkisuuteen noussut nuori lääkäri Pekka Puska opasti terveellisiin ruokailutapoihin ja liikuntaan. Hyvältä näyttävät ja kannustavat asiantuntijat olivat tv-katselijoiden ihailun kohteita.

Nykyisin tuota samaistumispintaa on entistä helpompi luoda ihailijoiden ja seuraajien keskuudessa. Instagram-kuvat, Facebook-päivitykset ja nopeat twiitit ovat olennainen osa myös ruoka- ja elämäntapagurujen arkea. Seuraajat voivat kokoontua kuin iltanuotiolle ihailunsa kohteen vierelle; seurata, miten tämä valmistaa ateriansa, miten nauttii sen ja millaista energiaa hän luo ympärilleen.

Viime aikoina moni ravintoguru on kieltänyt koronapandemian olemassaolon.

Mutta entä kun guru ei tyydykään postaamaan ruokaohjeita ja myymään valmennuskurssejaan? Mitä tapahtuu laumassa, kun terveysguru ryhtyy antamaan ohjeita, kuinka äänestää vaaleissa tai miten suhtautua ilmastonmuutokseen? Viime aikoina moni ravintoguru on kieltänyt koronapandemian olemassaolon.

Poliittiset kannanotot ovat terveysgurun tuhon tie. Vasemmistolaista ja oikeistolaista voi hyvinkin yhdistää kielteinen asenne perunan syömiseen, mutta Sanna Marinin hallituksesta on voitava olla eri mieltä.

Harva maltillinen suomalainen haluaa samaistua holtittomaan Donald Trumpiin, vaikka terveysguru tätä kuinka ihailisi. Jos oma minäkuva on rakentunut vaikkapa tiukan dieetin kurinalaiseksi noudattajaksi ja siten vastuulliseksi kansalaiseksi, pilkanteko koronarajoituksista sotii kunnon kansalaisen maailmankuvaa vastaan.

Idolin putoaminen jalustalta sattuu. Jos guru vielä pilkkaa kriittistä seuraajaa muun yhteisön nähden, loukkaus on moninkertainen. Oman identiteetin palaset voi vielä koota vahvemmaksi minäksi, mutta guru ei palaa entiselle paikalleen – guru saa mennä.

Ulla Järvi

Kirjoittaja on salolainen tiedetoimittaja ja viestinnäntutkija, joka fanittaa niin iskelmälaulajia kuin terveysasiantuntijoita.

