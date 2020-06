Superkokoonpano GG Caravan tekee paluun vuosien tauon jälkeen – "Työtä riittää rasismin kitkemiseksi"

Klaukkalalaisen mökin pihassa on hämmästyttävä määrä Suomen eturivin muusikoita. GG Caravanin keulamiehinä ovat räppärit Paleface ja Tommy Lindgren. Yhtyeessä soittaa arvostettuja muusikoita Marzi Nymanista lähtien.

Mustalaismusiikin rytmit vievät mennessään ja saa vierailevat artistit tanssimaan. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi Anssi Kela, Kasmir, Eicca Toppinen ja Jippu.

Remu Aaltonen istuu arvokkaasti tuolissa. Hänen vieressään soittaa kitaraa GG Caravan -yhtyeen isä Tero Roininen.

Koronakevään jälkeen muusikot nauttivat yhdessä esiintymisestä täysin rinnoin.

– Kun päästetään vihdoin lehmät laitumelle ja avataan portit ja saa tehdä sitä, mitä eniten rakastaa niin hyvältähän se tuntuu, sanoo Tommy Lindgren.

– Balsamoi sielua suorastaan. Ihan niin kuin mitään karanteenia ei ois ollutkaan, Paleface nauraa.

GG Caravan -yhtye esitti tulevan albumin kappaleita livenä. Se nähdään myöhemmin Nelosen Ruutu-palvelussa. Arttu Timonen / Yle

Töitä yhdenvertaisuuden eteen

GG Caravan sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten osana sisäministeriön ja EU-komission rahoittamaa Meijän puolue -tiedotuskampanjaa, joka nosti esiin romanien oikeuksia ja yhdenvertaisuutta.

Vaikka välissä on jo useita vuosia, bändille tärkeät asiat eivät ole hävinneet mihinkään.

– Eivät ole todellakaan vanhentuneet. Päinvastoin. Tarvetta ja duunia riittää noiden teemojen ympärillä. Työtä riittää yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin kitkemiseksi, Lindgren sanoo.

– Kyllähän nämä viime vuodet meidän ympärillä ovat nähneet vihaliikkeen ja uuden suvaitsemattomuuden kasvua perinteisessä politiikassa ja ehkä enemmän Facebookissa ja somessa, missä me eletään vähän puolittain koko ajan, Paleface pohtii.

– Musta on tosi tärkeätä, että artistit, jotka ovat tosi suosittuja ja tunnetussa asemassa, niin käyttäisivät niitten platformia tärkeiden asioiden edistämiseen, sanoo Paleface. Arttu Timonen / Yle

Viime vuosina on puhuttu paljon ilmastonmuutoksesta ja Paleface käsittelee aihetta kappaleella Viimeinen puunoksa.

– Mulla on kaksi tytärtä ja aika paljon tulee mietittyä sitä, että minkälainen pallo niille jää. Siinä biisissäkin sanotaan: "miten mä selitän tän, isänä roolissa selittäjän".

"Välillä pitää ottaa kantaa"

Yhdysvalloissa kevään ja alkukesän mellakat ovat nostaneet vahvasti esiin rap-musiikin, joka on jo vuosikymmeniä tuonut esiin mustien heikkoa asemaa ja poliisiväkivaltaa.

Rap-ryhmien vanhoja klassikkokappaleet kuten N.W.A:n Fuck Tha Police ja Public Enemyn Fight the Power ovat soineet tiuhaan. Jälkimmäinen kokoonpano on aktivoitunut julkaisemalla uuden kappaleen State of the Union (STFU), jolla vastustetaan rasismia ja presidentti Donald Trumpia.

Suomalaisessa rap-musiikissa on käsitelty lähinnä syrjäytymistä ja mielenterveyden ongelmia. Kokeneet rap-artistit kuulisivat mielellään lisää kannanottoja kollegoiltaan.

– Suomi-rapin artistithan ovat kaikkein suurimpia artisteja tällä hetkellä, niin kyllä siellä on ollut aika hiljaista niiden feedeissä. Toiset on vähän varovaisempia, ettei ne säikäytä fanejaan pois. Välillä pitää ottaa kantaa, Paleface sanoo.

Tommy Lindgrenin mielestä suomalaisessa populaarimusiikissa voisi yhteiskunnallisia teemoja käsitellä paljon runsaammin.

– Mutta se mikä on viime vuosina muuttunut, niin tekijöiden joukko ja diversiteetti on kasvanut ihan valtavasti. Siitä mä olen iloinen, että se ei enää ole homogeeninen joukko, joka vääntää mollivoittoista Suomi-rockia.

GG Caravanin syksyllä julkaistavalla albumilla on joukko nimekkäitä vieraita kuten Remu Aaltonen. Arttu Timonen / Yle

Suomalainen rap-musiikki perustuu amerikkalaiseen perintöön, joten Paleface olisi mielellään nähnyt artisteilta enemmän solidaarisuutta Black Lives Matter -kampanjoinnissa.

– Kyllä jonkun verran suomalaisia artisteja oli myös Senaatintorilla Black Lives Matter -miekkarissa, mutta ei ehkä niin paljon kuin mä toivoisin.

Yhdysvalloissa on peräänkuulutettu sitä, että ihmiset eivät voi olla vain hiljaa ja hyväksyä yhteiskunnan epäkohtia. Lindgren toisi esiin toisaalta sitä, että nyt pitäisi osata myös kuunnella.

– Ehkä se mitä valkoinen valtaväestö voisi oppia vuonna 2020 on se, että joskus on ihan hyvä olla myös hiljaa, kuunnella ja oppia sekä antaa tukensa, silloin kun sitä tarvitaan.

Anssi Kela on yksi GG Caravanin vierailevista artisteista. Laulaja on esiintynyt korona-aikanan Yle Olohuone -ohjelmassa sekä Suvilahti Summer -keikalla. Arttu Timonen / Yle

Mutta ei GG Caravan -yhtye ole kaikessa musiikissaan kantaaottava.

– Me tarvitaan viihdettä, että me voidaan unohtaa se maailman epäoikeudenmukaisuus, Paleface sanoo.

Muusikkoporukalla vauhti kiihtyy ja yhteenkuuluvuuden tunne lähtee yhteiskappaleen sanoista.

""Hädässä ystävän apu on hienoo, mutta vielä hienompaa kun sen pistää kiertoon."