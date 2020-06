Jällivaaran sairaanhoidossa tilannetta kuvaillaan kaoottiseksi, hoitajat itkevät työssä – Pohjois-Ruotsissa nostettiin valmiustasoa koronan vuoksi

Sairaanhoitajien ammattijärjestön mukaan tilanne Jällivaaran sairaalassa on koronatilanteen vuoksi lähes kaoottinen. Viikon aikana Pohjois-Ruotsissa on tullut ilmi parisataa uutta tartuntaa.

Sairaanhoitajien ammattijärjestön mukaan tilanne Jällivaaran sairaalassa on koronatilanteen vuoksi lähes kaoottinen. Viikon aikana Pohjois-Ruotsissa on tullut ilmi parisataa uutta tartuntaa. Anders Alm / Region Norrbotten

Koronatartuntojen lisääntyminen on nostanut huolta tehohoitopaikkojen riittävyydestä Pohjois-Ruotsissa.

Koronatartunnat jatkavat nopeaa kasvua Ruotsin pohjoisosassa. Norrbottenin alueella oli todettu eiliseen sunnuntaihin mennessä 952 koronatartuntaa. Sairaanhoitajat kuvailevat tilannetta jopa kaoottiseksi.

Uusien koronatapausten määrä on kasvanut viikon takaisesta yli kahdella sadalla. Viikonloppuna uusia tartuntoja tuli kuitenkin vain kaksi.

Koronatartuntojen keskus on kaivospaikkakunta Jällivaara, missä viranomaiset varoittelivat jo viime viikolla tartuntojen leviävän vaarallisen nopeasti.

Norrbottenin maakuntajohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson kuvaili Jällivaaran tilannetta Ruotsin radion haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) yhdellä sanalla: vaikea.

Covid-19 -tautiin on kuollut Norrbottenissa nyt 63 ihmistä. Myös sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on lisääntynyt.

"Hoitajat itkevät töissä"

Ruotsin radion haastatteleman sairaanhoitajien liiton aluepuheenjohtaja Camilla Sundbergin mukaan tilanne Jällivaaran sairaanhoidossa on jopa kaoottinen.

– Hoitajat itkevät töissä ja kotiin palattuaan. Ihmiset ovat todella väsyneitä ja ihan poikki, Sundberg sanoi SR Norrbottenin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Akuuttivastaanottoon on ennen juhannusta tullut Jällivaarassa niin paljon koronapotilaita, että heille on vaikea järjestää tiloja erillään muista potilaista. Sairaanhoitajia on siirretty vastaanotolle muilta osastoilta, mutta silti hoitajat ovat ylirasittuneet.

Sundbergin mukaan on harkittu jopa kesälomalla olevien hoitajien kutsumista takaisin töihin. Viranomaisten mukaan lomien perumista pyritään kuitenkin välttämään viimeiseen asti.

Norrbottenin maakuntajohtaja Anna-Stina Nordmark Nilssonin mukaan koronapotilaita on lennätetty Jällivaarasta Luulajan, Kalixin ja Piteån sairaaloihin. © Maria Fäldt 2019

Vaikea tilanne heijastuu myös laajemmin, sillä potilaita on lennätetty (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) kuormittuneesta Jällivaarasta muihin Pohjois-Ruotsin sairaaloihin.

Sunnuntaina Norrbottenissa nostettiin valmiustasoa nopeasti nousseiden koronavirustartuntamäärien vuoksi. Viranomaisten mukaan tilanne sekä sairaalapaikkojen että tehopaikkojen suhteen on alueella vaikea.

Valmiustason nosto tarkoittaa muun muassa, että henkilöstö- ja sairaalapaikkaresurssit voidaan jakaa alueella uudelleen parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi.

Vielä huhtikuussa Norrbottenista tarjottiin tehohoitokapasiteettia suomalaisten käyttöön, kun Suomi pohti työmatkaliikenteen rajoittamista länsirajalla.

Suomalaistyöntekijöitä aikaistetulle kesälomalle

Parin viime viikon aikana korona on lisääntynyt Ruotsissa suhteessa eniten juuri Norrbottenissa Tukholman lähiseudun ohella. Tartuntoja on paljon Jällivaarassa, mutta myös toinen kaivospaikkakunta Kiiruna on erottunut tilastoissa.

Norrbottenin kaivoksissa ja kaivospaikkakuntien rakennustyömailla työskentelee paljon suomalaisia niin suomalaisten kuin ruotsalaistenkin yritysten palveluksessa.

Osa Pohjois-Ruotsissa toimivista suomalaisyrityksistä on reagoinut koronatilanteeseen ja esimerkiksi aikaistanut työntekijöidensä lomia.

Ylen tietojen mukaan työmaiden keskeyttämistä ja lomien aikaistamista suunnitellaan useassa esimerkiksi Kiirunan rakennustyömailla urakoivassa suomalaisfirmassa.

