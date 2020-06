Tuliko sinunkin kodistasi pätsi ja töitäkin pitäisi tehdä? Oikeus taukoihin ja 4 muuta vinkkiä asunnon viilentämiseen

Yli 28 asteessa työntekijän oikeus on pitää kymmenen minuutin tauko kerran tunnissa.

Tämän viikon loppupuolella elohopean ennustetaan nousevan yli 30 asteeseen, ja kuluvasta kesäkuusta voi tulla mittaushistorian kuumin. Vaikka moni onkin siirtynyt kesälomille, osa suomalaisista on edelleen etätöissä hallituksen suosituksen mukaisesti. Etätöihin siirtyi maaliskuussa yli miljoona suomalaista.

Loppuviikosta tunnelma etätoimistoissakin saattaa kuumentua, sillä tällä viikolla yötkin voivat olla trooppisia.

Lämpötila työpaikalla määrittää esimerkiksi taukojen määrän – kuumassa taukoja pitää pitää enemmän. Entäs kun työpaikka onkin kotona?

Tauko tunnissa

Jos työpaikalla lämpötila nousee, on työnantajan AVIn suositusten mukaan rajoitettava työntekijöiden työskentelyaikaa (siirryt toiseen palveluun) (työsuojelu.fi). Jos lämpötila on 28–33 astetta, yhden työskentelyjakson pituus tulisi olla enintään 50 minuuttia tunnissa. Jos lämpötila on yli 33 astetta, jakson tulisi olla enintään 45 minuuttia tunnissa.

Tämä pätee SAK päälakimies Timo Koskisen mukaan myös kotioloissa. Jos asunnossa lämpötila nousee, etätyöskentelijän tulee siis saada pitää taukoja.

Lämmöllä on tutkitusti vaikutusta myös suorityskykyyn ja työmotivaatioon, sanoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Sirkka Rissanen. Lämmössä lihakset väsyvät nopeammin ja kuumuudella on vaikutusta myös aivotyöhön.

– Jos hellekausi on pitkä, se kuormittaa päivästä toiseen enemmän. Vapaa-aikaa pitäisi käyttää palautumiseen, syödä ja juoda monipuolisesti sekä välttää auringon paahteessa olemista.

Työnantajan vastuu?

Työnantajalla on kuitenkin vähäiset mahdollisuudet puuttua työntekijän työolosuhteisiin kotona, sillä koti kuuluu kotirauhan piiriin.

Työnantaja voi antaa työntekijälle erilaisia neuvoja esimerkiksi tauotuksesta ja työtilan valinnasta, sekä suositella esimerkiksi ilmastoidulle toimistolle siirtymistä, sanoo työsuojelusta vastaavan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtaja Päivi Suorsa.

SAK:n päälakimies Koskinen kuitenkin näkee, että mitä vakituisemmin töitä tehdään kotona, sitä enemmän työnantajalla on vastuuta ja velvollisuutta työntekijän oloista myös kotipuolessa. Tukalaa lämpötilaa voi ratkoa yhdessä työnantajan kanssa.

Myös jotkin sairaudet saattavat lisätä esimerkiksi taukojen tärkeyttä kuumalla, mikä usein unohtuu helposti.

– Nämä ovat tapauskohtaisia, mutta vastuu voi olla esimerkiksi selvittää puutteet työntekijän kotona ja ratkoa niitä yhdessä.

Taukojen lisäksi työnantajan vastuulla voi Koskisen mukaan olla esimerkiksi viilennyslaitteiden hankkiminen, ellei muu auta ja töitä ei muualla voi tehdä.

Kokeile ainakin nämä vippaskonstit:

1. Älä päästä aurinkoa sisään

Auringon paahde tulisi pitää päiväsaikaan asunnon ulkopuolella. Tehokkain on esimerkiksi markiisi, jolloin aurinko ei pääse ikkunan pinnalle. Myös sälekaihtimet ja verhot kannattaa sulkea päiväsaikaan.

2. Älä tuuleta väärään aikaan

Lämmintä ilmaa ei kannata päästää sisään. Paras aika tuuletukselle on yöllä tai varhain aamulla, ja jos asuntoon saa läpivedon, sujuu tuuletus kaikkein tehokkaimmin.

Tuuletin voi tuoda asuntoon mukavan viilennyksen. Kiinteistöliiton energia-asioiden johtavan asiantuntijan Petri Pylsyn mukaan tuuletin voi pyöriä kotona tuntitolkulla: ne käyttävät hänen mukaansa maltillisesti sähköä.

Jos parvekkeella on lasit, ne kannattaa avata, jotta ilma pääsee vaihtumaan.

3. Sulje turhat sähkölaitteet

Monet sähkölaitteet puskevat asuntoon lämmintä ilmaa. Tarpeettomat sähkölaitteet kannattaa sammuttaa ja esimerkiksi astianpesukonetta kannattaa käyttää vain vuorokauden kylmimpinä hetkinä. Myös ruuanlaitosta syntyy paljon lämmintä ilmaa: voisiko lounaaksi tehdä sittenkin salaattia?

Myös saunan lämmittämistä kannattaa välttää, ja kylpyhuoneessa voi laittaa sähköistä lattialämmitystä pienemmälle.

4. Viilennä iho

Etätyöpäivän ajaksi voi laittaa viileän pyyhkeen niskaan viilentämään oloa. Ruokatauollakaan ei kannata mennä pahteeseen, vaan pyrkiä viileämpään paikkaan. Muista myös juoda tarpeeksi.

Aamulla kannattaa valita etätöihin ilmavat, mukavat vaatteet – kotona ei ole pukupakkoa.

Hyppää viimeiseksi illalla viileään suihkuun.

– Kun vesi haihtuu iholta, se viilentää vähän. Voi yrittää nopeasti nukahtaa, kun iho on vielä viileä, sanoo Marttaliiton kotitalousasiantuntija Alina Leinonen.

Vinkit antoivat Marttaliiton Alina Leinonen, Kiinteistöliiton Petri Pylsy ja Työterveyslaitoksen Sirkka Rissanen.

